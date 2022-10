Ennesimo colpo di testa fuori dal campo per Radja Nainggolan. Il Ninja sospeso a tempo indeterminato per aver fumato una sigaretta elettronica in panchina.

Nainggolan ci è ricascato. Uno dei personaggi più divisivi del mondo del calcio è tornato ad affollare le pagine dei quotidiani, e ancora una volta, purtroppo, non per meriti sportivi.

Il centrocampista belga, che in Serie A ha raggiunto il momento clou della carriera con la maglia della Roma, non è nuovo a gossip e fatti che non riguardano le sue prestazioni in campo. Negli anni i social ci hanno regalato immagini come Radja ubriaco in discoteca dedito a fumare, oppure continue notizie di sue liti e incidenti.

Ora che è in forze all’Anversa, la situazione è pressoché rimasta identica. Solo pochi giorni dopo essere stato arrestato perché trovato alla guida senza una patente valida, ecco l’ennesima sciocchezza. A fregare Nainggolan, è stato l’irrefrenabile bisogno di “svapare” con la sua sigaretta elettronica.

Qualcuno potrebbe chiedersi: qual è il problema? Quale la novità?

Beh, stavolta Nainggolan ha fumato in panchina, e la cosa gli è costata cara.

Nainggolan sospeso a tempo indeterminato

Poco prima dell’inizio del match contro lo Standard Liegi, Nainggolan si trovava seduto sulla panchina insieme a tutti i compagni di squadra. In questo frangente, un video lo sorprende mentre dalla manica della felpa (un po' come un ragazzino che vuole fare il furbo) caccia una sigaretta elettronica e soffia via una chiara nuvola di fumo.

Forse Nainggolan non è rimasto aggiornato con i tempi. Sono lontani, infatti, i giorni in cui alcuni calciatori fumavano sigarette in panchina durante i match e magri poi scendevano anche in campo. Fumare sul prato verde non è più permesso. Né sigarette normali, né elettroniche, né a tabacco riscaldato.

Una volta visto il video, dunque, la dirigenza dell’Anversa ha immediatamente comunicato a Nainggolan di non poter tollerare questo genere di comportamenti, sospendendolo a tempo indeterminato.

Se rispetto ad altri colpi di testa, l’aver fumato una sigaretta elettronica sembra poco per poter giustificare una sanzione del genere, bisogna però considerare come un atteggiamento che dimostri totale sprezzo delle regole, possa essere deleterio per i valori del club e per i compagni.

Nainggolan risponde tramite Instagram

Nonostante l’Anversa avesse affermato che né il club né il giocatore avrebbero ulteriormente commentato il fatto, Nainggolan ha deciso di contravvenire anche a questo.

Il Ninja ha infatti risposto tramite una storia su Instagram, in cui ha riconosciuto il proprio errore e si è scusato per quanto accaduto. Non riuscendo proprio a non dire sempre la sua, però. Nainggolan ha anche aggiunto che la sanzione della sospensione a tempo indeterminato, gli è sembrata eccessiva. Lo stesso Radja, si è però detto consapevole di poter solo accettare la scelta del club.

Insomma, il tempo passa, e le prodezze di Nainggolan restano un ricordo sempre più lontano, ma, in fondo, chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Possiamo sperare solo che il prossimo colpo di testa Nainggolan lo faccia in campo, magari direzione porta avversaria.