Domani il Napoli potrebbe qualificarsi agli ottavi di Champions Leauge, con una vittoria in casa contro l'Ajax. Ecco dove vederla in tv la partita e le probabili formazioni.

Torna la Champions League e con essa la possibilità di vedere i primi verdetti dei vari gironi. Nel gruppo A, il Napoli è pronto alla sfida con l'Ajax, dopo aver rifilato sei gol all'andata a domicilio agli olandesi. Ecco dove vederla in tv la partita e le probabili formazioni.

Napoli-Ajax, dove vederla in tv

Napoli-Ajax sarà giocata mercoledì 12 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, e potrebbe sancire il passaggio del turno per gli azzurri. Per riuscire a vederla in tv, la partita, ci sarà bisogno di un abbonamento, in quanto non rientra tra le partite in chiaro.

Gli abbonati che potranno vederla saranno quelli di Sky, che possono usufruire dei canali: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre, anche chi possiede Mediaset Infinity può godersi in streaming la partita. Riguardo l'emittente satellitare, invece, ecco che sarà possibile vedere la sfida in streaming su: Sky Go e Now Tv.

Si ricorda che Napoli-Ajax andrà in onda alle ore 18:45, e non alle 21:00.

Napoli, la probabile formazione

Il Napoli vuole continuare a vincere e qualificarsi agli ottavi di Champions League con due turni d'anticipo. Chiaramente per riuscirci Luciano Spalletti cambierà poco e nulla, forse i soliti due-tre cambi che gli vediamo fare ad ogni partita giocata di tre giorni in tre giorni.

Il tecnico di Certaldo difatti dovrebbe confermare il 4-3-3 o 4-2-3-1 a seconda dei contesti di gioco, schierando in campo: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Simeone è in vantaggio su Rasparodi, mentre è ballottaggio tra Mario Rui e Olivera. Da valutare le condizioni di Rrahmani che potrebbe lasciare il posto a Ostigard dopo l'infortunio occorsogli a Cremona. Inoltre, è atteso in panchina il ritorno di Osimhen.

Ajax, la probabile formazione

L'Ajax dopo le sei scoppole prese in casa la settimana scorsa, di sicuro arriverà al Maradona per riuscire a strappare almeno un pareggio, anche se in questo momento e contro questo Napoli sembra cosa decisamente ardua.

Schreuder non dovrebbe snaturare il modulo della sua squadra, rimanendo con il 4-3-3 speculare agli azzurri, e dovrebbe schierare in campo: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Tadic; Kudus, Brobbey, Bergwijn.

Il momento del Napoli

Il momento del Napoli è decisamente positivo. Nelle ultime due partite sono arrivati 10 gol fatti e solo 2 subiti, che seppure sono uno in media incassato a partita, rappresentano il nulla rispetto alla facilità con la quale la squadra di Spalletti trova la rete.

Un po' tutti riescono a segnare, come si è visto nell'ultimo turno di campionato contro la Cremonese, in cui sono andati in gol: Politano, Simeone, Lozano e Olivera. Tre subentrati decisamente di lusso e che rientrano stabilmente nel turnover dei titolarissimi, hanno portato il Napoli da solo in vetta alla classifica di Serie A.

Ciò che adesso è importante per i partenopei, è riuscire già a qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League, così da poter pensare maggiormente al campionato, che domenica mette in scena il match con l'ancora convalescente Bologna, e successivamente il big match dell'Olimpico con la Roma.

Il momento dell'Ajax

L'ajax dopo tre partite senza vittorie tra campionato e Champions, è riuscito finalmente a trovare nuovamente la vittoria, nella giornata di sabato contro il Volendam per 4-2. Una partita che sembrava già finita con un 3-0 al 64esimo, ma che si è rianimata complice la mini-rimonta degli avversari tra 74esimo e 86esimo.

I lancieri hanno provato un bel brivido ma poi sono riusciti a segnare il gol della gloria definitiva, lasciandosi un po' alle spalle il periodo negativo. Certo, però, Schreuder dovrà essere bravo a non far cadere i propri giocatori vittima dei fantasmi dell'andata col Napoli, altrimenti i suoi rischiano un'altra sonora mazzata da parte degli azzurri di Spalletti.

