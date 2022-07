Il Napoli, dopo l'inizio ufficiale della nuova stagione con il raduno che ha avuto luogo l'8 luglio, è ora pronto ad affrontare il primo impegno della nuova annata. La squadra di Luciano Spalletti sarà infatti alle prese questo giovedì pomeriggio con la prima sgambata stagionale contro la squadra di Eccellenza dell'Anaune. Un primo test che sarà utile per tornare a riassaporare il campo e per dare le prime, per quanto magari non tanto attendibili indicazioni, al tecnico dei partenopei, che inizierà il suo secondo anno alla guida dei campani.

Napoli, tra mercato e prima uscita stagionale

Il Napoli si ritrova a cominciare questa nuova stagione dopo il terzo posto finale nello scorso campionato di Serie A. Il 2021-2022, dopo un inizio a dir poco scoppiettante e con i sogni di scudetto che si erano fatti più vivi che mai dalle parti del Vesuvio, si è concluso sì alle spalle di Inter e Milan ma ha portato allo stesso tempo ad una fondamentale qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo clamorosamente fallito nell'ultima giornata dell'annata precedente.

Il ritorno nella massima competizione europea costringe allo stesso tempo la dirigenza partenopea e il presidente dei campani Aurelio De Laurentiis a cercare di rinforzare in modo considerevole la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, che dovrà affrontare il doppio probante impegno campionato-Europa. Proprio in questo senso, tra la tifoseria del club azzurro circola in queste ultime ore un po' di preoccupazione, a causa soprattutto del fresco addio di Kalidou Koulibaly, pronto a vedere ufficializzato il suo passaggio al Chelsea.

L'addio del senegalese, assoluta colonna portante della difesa azzurra per otto lunghissime stagioni, ha creato più di qualche malumore, con la partenza del difensore che è andata ad unirsi a quella nota da tempo di Lorenzo Insigne. Un'annata di grandi cambiamenti dunque per il Napoli, con il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti che dovrà riuscire a dare il meglio di sé per mettere a punto nel modo migliore la squadra e per cercare di portarla verso grandi risultati.

Un primo assaggio di nuovo Napoli e dei nuovi schemi che il mister azzurro potrebbe cercare di adottare nella stagione agonistica che partirà tra meno di un mese lo si potrà avere già questo giovedì pomeriggio, con i campani che scenderanno in campo per la prima sgambata del ritiro precampionato contro la squadra di Eccellenza dell'Anaune.

Dove vedere in diretta tv Napoli-Anaune, prima uscita stagionale degli uomini di Luciano Spalletti

Dopo le amichevoli che hanno visto di recente impegnate altre big del campionato come ad esempio Milan, Inter e Roma, è arrivato ora anche per il Napoli il momento di scendere per le prima volta in campo in questa nuova stagione. A meno di un mese dall'inizio ufficiale della nuova Serie A, i campani affronteranno la prima amichevole del proprio campionato questo pomeriggio contro l'Anaune.

Una partita, questa, che potrà permettere a Luciano Spalletti di visionare per la prima volta in gara alcuni dei nuovi acquisti portati per ora dal mercato, primo fra tutti l'esterno georgiano Kvaratskhelia. Per quanto riguarda la formazione che l'allenatore potrebbe mandare in campo, in porta ci sarà Meret, con la difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Lobotka, Fabian Ruiz e Anguissa, mentre il terzetto offensivo dovrebbe essere Zerbin-Lozano-Petagna.

Grande curiosità per quanto riguarda questa partita sarà poi diretta verso chi dei giocatori azzurri presenti in campo indosserà la fascia di capitano, per il momento senza più un padrone dopo gli addii di Insigne e di Koulibaly. Con Osimhen che partirà quasi sicuramente dalla panchina, il compito dovrebbe poter spettare ad uno tra Di Lorenzo e Mario Rui.

La partita tra Napoli e Anaune, prima gara stagionale della squadra di Luciano Spalletti in programma questo giovedì 14 luglio alle ore 18, potrà essere visibile in diretta tramite lo stesso profilo facebook ufficiale della società partenopea.