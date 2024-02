Napoli Barcellona: dove vederla in TV e probabili formazioni

Tornano le emozioni di Champions per il Napoli che al Maradona sfida il Barcellona. Sarà una partita tutta da vivere, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Napoli-Barcellona, ottavi di finale di Champions League

Mossa a sorpresa di Aurelio De Laurentis che ha deciso di cambiare per la seconda volta in stagione la guida tecnica della squadra. Sulla panchina dei partenopei si siederà Calzona, il quale andrà a sostituire Mazzarri che ha pagato i pochi punti racimolati nel corso della sua avventura.

Il tecnico italiano avrà la prima occasione per salutare i nuovi tifosi nell'andata degli ottavi di Champions League, quando al Maradona arriverà il Barcellona di Xavi.

Una sfida di un fascino unico che sarà fondamentale anche per il proseguo di stagione, nella quale i partenopei non possono permettersi passi falsi. Vincere in casa sarebbe importantissimo per affrontare il ritorno con più possibilità, ma non sarò ovviamente semplice.

Nelle ultime cinque partite il Napoli ha raccolto una sola vittoria, e questo è un dato significativo per capire lo stato di forma degli uomini di Calzona. La Champions League può essere il miglior palcoscenico per cambiare marcia.

Il Barcellona si presenterà ai piedi del Vesuvio con un umore che non sarà dei migliori, infatti, in questa stagione ha vissuto di alti e bassi e a giugno Xavi potrebbe salutare i blaugrana.

Napoli-Barcellona, dove vederla in TV e in streaming

Una sfida tanto affascinante quanto importante. Da un lato i partenopei, una squadra che non gode di ottima salute ma fresca di cambio di guida tecnica, dall'altro i blaugrana che vogliono dare un senso a questa stagione.

Napoli-Barcellona sarà una sfida imperdibile, ecco dove vederla in TV. Il match del Maradona sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.

Lo si potrà anche seguire in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Sandro Piccinini, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Napoli-Barcellona, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, andrà in scena mercoledì 21 febbraio, alle ore 21:00, allo stadio Maradona di Napoli.

Probabili formazioni di Napoli-Barcellona

C'è curiosità sullo schieramento tattico scelto dal nuovo tecnico Calzona, anche se con grande probabilità il Napoli scenderà in campo con il 4-3-3. In porta confermato Meret, davanti a lui partiranno Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie e Rrahmani e Juan Jesus al centro della difesa.

In mezzo al campo Anguissa e Lobotka sono sicuri titolari, l'ultimo slot potrebbe aggiudicarselo Traoré. In avanti, il tridente sarà composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Modulo speculare per il Barcellona di Xavi che davanti a Ter Stegen schiererà Koundé e Cancelo ai lati e Koundé e Araujo al centro della difesa. In mezzo al campo pochi dubbi, De Jong dovrebbe partire con Christensen e Gundogan. In avanti, ai lati di Lewandowski probabile l'impiego di Yamal e Pedri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. Allenatore: Xavi.

Il pronostico

Momento di stagione che non sorride a nessuna delle due squadre, soprattutto al Napoli che in campionato sta arrancando e il piazzamento a metà classifica ne è una chiara conferma.

La Champions League è però spesso fonte di nuove energie e sicurezze e per questo la sfida con il Barcellona sarà fondamentale. Nemmeno i blaugrana stanno disputando una stagione in linea con le aspettative societarie e superare il turno è diventato l'obiettivo numero uno.

Il Maradona potrà essere un fattore decisivo ma tra le due squadre potrebbe uscirne una partita molto equilibrata e su questo concordano anche le maggiori agenzie di scommesse, le quali non trovano con decisione una favorita.

