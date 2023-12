Napoli Braga: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Napoli ospita il Braga nell'ultima partita valevole per la fase a gironi di Champions League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Il Napoli di Mazzarri ospita i portoghesi del Braga nella partita decisiva che vale l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Napoli-Braga, fase a gironi di Champions League

Emozioni, speranze e paure, tutto in novanta minuti nei quali il Napoli tenterà di conquistare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Mazzarri ha buone possibilità di raggiungere questo obiettivo, infatti, avrà a disposizione tre risultati: la vittoria, il pareggio e la sconfitta con una sola rete di scarto.

Se, invece, i partenopei dovessero malauguratamente perdere con più gol di scarto, allora scatterebbe la retrocessione in Europa League. Il Braga, dal canto suo, è proprio la squadra che potrebbe ancora sorpassare gli uomini di Mazzarri.

Rimane comunque a portata anche la retrocessione in Europa League che è però insidiata dall'Union Berlino, che attraverso una catena di risultati potrebbe ancora posizionarsi al terzo posto in classifica.

Al momento, il Gruppo C recita:

• Real Madrid, 15 punti

• Napoli, 7 punti

• Braga, 4 punti

• Union Berlino, 2 punti

Il Napoli dunque si gioca tutto in una notte, e avrà la possibilità di raggiungere il primo obiettivo stagionale senza vanificare quanto di buono fatto fino a questo momento.

Napoli-Braga, dove vederla in TV e in streaming

I tifosi sono pronti a spingere Osimhen e compagni e nemmeno gli appassionati vorranno di certo perdersi questa magica notte di Champions, ecco dunque dove vederla in TV.

Napoli-Braga sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport. Si potrà inoltre seguire anche in streaming, scaricando le applicazioni ufficiali su qualunque dispositivo compatibile, su Sky GO, NOW e Infinity+. Non è invece prevista la trasmissione in chiaro.

Quando e dove si gioca

Napoli-Braga, partita che conclude la fase a gironi di Champions League, andrà in scena martedì 12 dicembre, alle ore 21:00, allo stadio Maradona di Napoli.

Probabili formazioni di Napoli-Braga

Walter Mazzarri punta a conquistare il primo grande obiettivo stagionale, e per questo si affiderà al miglior undici a sua disposizione. Nel 4-3-3 con il quale scenderanno in campo i partenopei, in porta ci sarà Meret.

Il portiere italiano sarà difeso da Di Lorenzo e Natan sulle corsie, e da Rrahmani e Juan Jesus al centro della retroguardia. In mezzo al campo Lobotka sarà affiancato da Anguissa e Zielinski, mentre in avanti ancora spazio a Politano con Osimhen e Kvaratskhelia.

Jorge, invece, risponde con il 4-2-3-1. Davanti a Matheus partiranno Gomez, Fonte, Niakaté e Borja. Il duo di centrocampo sarà formato da Moutinho e Carvalho mentre sulla trequarti, alle spalle di Banza unica punta, spazio dal primo minuto alla qualità di Djalo, Zalazar e Horta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. Allenatore: Jorge.

Il pronostico

Il Napoli sta vivendo un periodo contrassegnato da alti e bassi, e questo ormai perdura da inizio stagione. La Champions League è stato però il contesto in cui i partenopei si sono espressi meglio, e per questo c'è grande fiducia.

L'occasione è più che ghiotta, gli ottavi di finale sono lì a un passo e la squadra di Mazzarri non vorrà di certo lasciarseli sfuggire. Di fronte si troverà un Braga che alimenta ancora la speranza di raggiungere le prime sedici, e che comunque è insidiata dall'Union Berlino anche per la retrocessione in Europa League.

Per questo motivo i portoghesi daranno tutto quello che possono per fare il risultato. Considerato il fattore campo e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Napoli parte ampiamente favorito.

