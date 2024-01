Supercoppa Italiana, Napoli Fiorentina: dove vederla in TV e probabili formazioni

Napoli e Fiorentina si affrontano nella partita valevole per le semifinali di Supercoppa Italiana. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Il Napoli affronta la Fiorentina nella prima semifinale di Supercoppa Italiana 2024. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa Italiana

Momento cruciale per la stagione del Napoli che in Supercoppa si gioca molto, anzi, moltissimo. Salutata la Coppa Italia, competizione dalla quale i partenopei sono usciti malamente contro il Frosinone, e appurando che in Serie A la distanza dalla vetta è di 20 punti, non rimangono molti altri trofei per cui lottare.

Uno è la Champions League, ma sappiamo bene quanto sia complicato arrivare fino in fondo, l'altro è proprio la Supercoppa, competizione che vincendo due partite consecutive si può mettere in bacheca.

Inoltre, potrebbe diventare un trampolino di lancio per affrontare con più convinzione la seconda metà di stagione, dato che la prima è stata ormai archiviata senza soddisfazioni.

Di fronte si troverà la Fiorentina, squadra ben più in salute che continua a lottare per tutti gli obiettivi che si era preposta. Gli uomini di Vincenzo Italiano vogliono finalmente vincere qualcosa, dopo che l'anno scorso hanno perso la finale di Conference League e quella di Coppa Italia rimanendo a secco di trofei.

Si prospetta una semifinale molto combattuta e divertente tra due squadre che vogliono vincere a tutti i costi, e per questo lo spettacolo non mancherà di certo. Chi passa affronta in finale la vincente di Inter-Lazio.

Supercoppa, Napoli-Fiorentina: dove vederla in TV e in streaming

Gli uomini di Mazzarri per svoltare finalmente una stagione che fino a qui è stata veramente complicata, quelli d'Italiano per regalare un trofeo ai propri tifosi.

Napoli-Fiorentina sarà una partita molto importante, ecco dove vederla in TV. La sfida sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su Canale 5. La si potrà seguire anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. La telecronaca è stata affidata alle voci di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Quando e dove si gioca

Napoli-Fiorentina, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2024, andrà in scena giovedì 18 gennaio, alle ore 20:00, all'Al-Awwal Park Stadium di Riad.

Probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Walter Mazzarri deve far fronte all'emergenza di formazione, nonostante questo continua a puntare sul suo 4-3-3. Davanti a Gollini partiranno Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie e Rrahmani e Juan Jesus al centro della difesa.

In mezzo al campo Cajuste e Demme sono in dubbio, dunque vicino a Lobotka dovrebbero partire Zielinski e Gaetano. In avanti Politano e Kvaratskhelia sono sicuri nell'undici iniziale, ballottaggio tra Raspadori e Simeone per la posizione da punta centrale con il primo in vantaggio sul secondo.

Vincenzo Italiano potrebbe tornare al 4-2-3-1. Terracciano in porta sarà difeso da Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. Il duo di centrocampo sarà composto da Arthur e Duncan mentre sulla trequarti, alle spalle di Beltran unica punta, i probabili titolari saranno Ikoné, Bonaventura e Brekalo.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Gaetano; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Italiano.

Il pronostico

Da una parte c'è una squadra con una rosa indiscutibile e che nella passata stagione ha dimostrato di potersi esprimere su altissimi livelli, dall'altra c'è una compagine che ha svolto egregiamente la prima parte di quest'anno calcistico.

Napoli-Fiorentina sarà una sfida aperta a ogni scenario e anche le quote dimostrano un sostanziale equilibrio, anche se per le maggiori agenzie di scommesse i partenopei partono leggermente favoriti.

