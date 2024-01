Supercoppa Italiana, Napoli Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni

Napoli e Inter si affrontano in finale di Supercoppa Italiana. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Emozioni e spettacolo, Napoli e Inter si affrontano in finale di Supercoppa Italiana 2024.

Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana

La prima edizione di questa nuova Supercoppa Italiana, contraddistinta dalla rinnovata formula che prevede un torneo in cui partecipano quattro squadre, sta per concludersi.

A contendersi il trofeo saranno Napoli e Inter in una finale che si preannuncia spettacolare. I partenopei hanno eliminato senza grandi discussioni la Fiorentina. Un secco 3-0 arrivato grazie alla rete di Simeone e alla doppietta di Zerbin, a sorpresa uomo partita.

Stesso risultato anche per i meneghini che hanno battuto con molta semplicità la Lazio di Maurizio Sarri. Un passivo che sarebbe potuto essere anche più ampio se i nerazzurri fossero stati più cinici.

Una prova di forza che ha dimostrato ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, la caratura della squadra di Simone Inzaghi che ora però dovrà sudare per mettere in bacheca il primo titolo di questa stagione.

Finale di Supercoppa Italiana, Napoli-Inter: dove vederla in TV e in streaming

Momento cruciale per la stagione delle due squadre, chi vince può portarsi a casa il primo trofeo stagionale disponibile e nessuna delle due vuole privarsene. Per i partenopei sarà una grande occasione di riscatto, per i meneghini la conferma di essere il pericolo numero uno per ogni squadra italiana.

Napoli-Inter sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Canale 5. La si potrà seguire anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. La telecronaca è stata affidata a Massimo Callegari, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Paganin.

Quando e dove si gioca

Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana, andrà in scena lunedì 22 gennaio, alle ore 20:00, all'Al-Awwal Park di Riad.

Probabili formazioni di Napoli-Inter

Walter Mazzari sembra intenzionato a riproporre la difesa a tre, dopo che in semifinale contro la Fiorentina l'esperimento ha portato i suoi frutti. Per questo motivo il Napoli scenderà in campo con il 3-4-3.

Davanti a Gollini partiranno Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Sulle corsie spazio a Mazzocchi e Mario Rui mentre il duo di centrocampo sarà formato da Lobotka e Zielinski con quest'ultimo che si gioca il posto con Cajuste ma parte in vantaggio. In avanti, Simeone confermato al centro dell'attacco con Kvaratskhelia e Politano al suo fianco.

Simone Inzaghi potrebbe far rifiatare Bastoni, affaticato e per questo preservato in vista dei prossimi importanti impegni. Dunque, nel 3-5-2 dei meneghini, davanti a Sommer partiranno Pavard, De Vrij e Acerbi.

Sulle bande laterali spazio a Darmian a destra e Dimarco a sinistra, mentre il mezzo al campo Calhanoglu sarà affiancato da Barella e Mkhitaryan che si è allenato regolarmente con i compagni. In avanti, ancora largo alla qualità da Lautaro Martinez e Thuram.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Il pronostico

Finalmente il Napoli è tornato a far paura e ora punta alla vittoria del titolo. In semifinale contro la Fiorentina ha dimostrato di poter giocare su ottimi livelli e l'obiettivo è quello di confermarsi e di svolgere una grande seconda parte di stagione.

I nerazzurri però, dal canto loro, contro la Lazio hanno dominato in lungo e in largo e ora hanno la possibilità di coronare questa prima metà di annata calcistica con un trofeo.

Considerato lo stato di forma delle due squadre e quanto hanno messo in mostra fino a qui, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte favorita.

