Il Napoli affronterà questo mercoledì sera il Liverpool per la prima giornata dei gironi di Champions League: dove vedere in tv il big match del Diego Armando Maradona.

Il Napoli è pronto ad esordire sul prestigiosissimo palcoscenico della Champions League. Questo mercoledì sette settembre, alle ore 21:00, andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona la supersfida tra gli azzurri di Luciano Spalletti e il Liverpool di Klopp, una delle squadre favorite per la vittoria finale della competizione. I partenopei si sono già resi protagonisti di un ottimo avvio di stagione nel campionato di Serie A, ma dopo la bella e pesante vittoria sul campo della Lazio l'obiettivo è ora quello di iniziare con il piede giusto anche nella massima competizione continentale.

Napoli-Liverpool, gli azzurri contro la corazzata di Klopp

Il Napoli ha iniziato la propria stagione nel migliore dei modi. Dopo le preoccupazioni dell'ultima estate a causa delle partenze di alcuni dei più grandi idoli dell'ambiente partenopeo come Koulibaly Mertens e soprattutto Insigne, la squadra azzurra, sotto al sapiente guida di Luciano Spalletti, si è resa comunque protagonista di un avvio di campionato a dir poco esaltante, con i partenopei che dopo cinque turni si ritrovano al secondo posto a undici punti insieme al Milan e a sole due lunghezze di distanza dalla capolista Atalanta.

Il merito dell'ottima partenza dei campani risiede non solo nella capacità dell'allenatore di saper dare un'identità alla propria squadra ma anche nell'ottimo mercato condotto dal presidente De Laurentiis, che ha portato alla corte di Spalletti rinforzi di tutto rispetto e di grande livello come Kim, Raspadori e soprattutto Kvaratskhelia, con l'esterno georgiano diventato nel giro di pochissime settimane il nuovo idolo di tutta la tifoseria napoletana.

Dopo prestazioni eccellenti che hanno portato a risultati come il 5-2 al Verona e il 4-0 al Monza, senza dimenticare ovviamente il pesantissimo 2-1 in casa della Lazio, il Napoli vuole però riuscire a partire con il piede giusto anche in Champions League, con gli azzurri che si ritrovano in un girone molto ostico ma allo stesso alla portata insieme a Liverpool, Ajax e Rangers. L'avversario più duro verrà affrontato già in questo primo turno, con gli azzurri che dovranno vedersela con la corazzata di Jurgen Klopp.

Dopo l'assenza della scorsa stagione, il Napoli si riaffaccia sul palcoscenico della Champions League, in una giornata in cui si sfideranno anche Inter e Bayern Monaco, trovandosi al cospetto di una delle squadre più forti d'Europa, tra le serie candidate alla vittoria finale della manifestazione e battuta nella finale della scorsa edizione dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Reds, in realtà e un po' a sorpresa, non sono partiti benissimo in Premier League, e il settimo posto attuale con nove punti è lì a certificarlo, ma il dna europeo e la forza degli inglesi non possono di certo far abbassare la guardia alla compagine di Luciano Spalletti.

Napoli-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla in tv

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto al Diego Armando Maradona, il Napoli dovrebbe partire con il proprio classico 4-3-3. Tra i pali è pronto Meret, mentre la linea difensiva a quattro dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo dovrebbero partire titolari Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco, affiancato da Kvaratskhelia a sinistra e da Politano a destra, partirà dal primo minuto Osimhen, pronto a partire dall'inizio nonostante i dubbi della vigilia causa qualche fastidio muscolare.

Il Liverpool dovrebbe scendere in campo con lo stesso modulo di partenza. In porta Alisson, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson. A centrocampo dovrebbero agire Arthur, Fabinho e Milner, mentre il tridente d'attacco sarà formato con molta probabilità da Salah, Nunez e Diaz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexnader-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Arthur, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore: Klopp

La gara tra Napoli e Liverpool, in programma mercoledì sette settembre e valevole per la prima giornata del Gruppo A di Champions League, sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.