Serie A 2023/2024, Napoli Salernitana: dove vederla in TV e probabili formazioni

Napoli e Salernitana si affrontano nel derby campano. Sarà una sfida importantissima per entrambe le squadre, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Napoli-Salernitana, 20^ giornata di Serie A

La sconfitta subita per mano del Torino, arrivata nell'ultima giornata di Serie A, non ha fatto altro che evidenziare quello che ormai tutti sanno: la stagione del Napoli è stata fino a qui deludente.

Replicare quanto fatto l'anno scorso era difficile, certo, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una distanza così corposa dalla vetta (20 punti) e dalla zona Champions (5 punti).

Quello che però preoccupa più di tutto è la mancanza di continuità nei risultati, che rischia di portare la squadra di Mazzarri fuori dalle prossime competizioni europee.

Nulla è però ancora perduto e la prima occasione per tentare il riscatto ci sarà nella 20^ giornata di Serie A, quando al Maradona arriverà la Salernitana.

La squadra di Filippo Inzaghi occupa l'ultima posizione in classifica, ma grazie alla vittoria ottenuta sul Verona è in piena corsa per la salvezza. Conquistare tre punti contro il Napoli significherebbe aumentare le chance di non retrocedere.

Napoli-Salernitana, dove vederla in TV e in streaming

La squadra di Mazzarri ha il chiaro obiettivo di riscattarsi e tornare a competere per la zona Champions. La squadra di Filippo Inzaghi, invece, vuole risalire la china per evitare la retrocessione.

Napoli-Salernitana sarà una partita fondamentale, ecco dove vederla in TV. La sfida del Maradona sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Riccardo Mancini, il quale sarà supportato nel commento da Fabio Bazzani.

Quando e dove si gioca

Napoli-Salernitana, sfida valevole per la 20^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 14 gennaio, alle ore 15:00, allo stadio Maradona di Napoli.

Probabili formazioni di Napoli-Salernitana

Mazzarri vuole uscire dalla crisi, per farlo però non cambierà configurazione tattica. Nel 4-3-3 del Napoli in porta ci sarà Gollini. Davanti a lui Di Lorenzo e Mario Rui partiranno sulle corsie, mentre al centro della difesa spazio dal primo minuto a Rrahmani e Juan Jesus.

Lobotka fungerà da play, al suo fianco fiducia in Zielinski e Cajuste. In avanti, il tridente sarà composto da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Modulo speculare per la Salernitana di Filippo Inzaghi. Davanti a Costil i titolari saranno Daniliuc, Fazio, Gyomber e Samia. In mezzo al campo, Martegani e Bradaric affiancheranno Legowski mentre in avanti Ikwemesi è in vantaggio su Simy, Candreva e Tchaouna completeranno il tridente.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Samia; Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna. Allenatore: Inzaghi.

Il pronostico

Il Napoli non è sicuramente in un buon periodo di forma anzi, a giudicare dai risultati, la situazione dei partenopei somiglia molto a una crisi. L'obiettivo di Mazzarri è quello di rialzare al più presto la testa ma non sarà semplice nel derby campano. La Salernitana ha grandi motivazioni e non ha alcuna intenzione di perdere.

Per la squadra di Filippo Inzaghi conquistare i tre punti sarebbe fondamentale e sicuramente si presenterà al Maradona con il coltello tra i denti. Considerato il fattore campo e il valore della rosa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Napoli parte favorito.

