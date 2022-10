La Champions League è pronta a dare i primi verdetti, quelli relativi alla fase a gironi. Tra le squadre interessate c'è anche il Napoli di Spalletti, che potrebbe qualificarsi agli ottavi battendo l'Ajax. Ma questa non è l'unica combinazione affinché arrivi il passaggio del turno con due match ancora da giocare.

Il Napoli si qualifica agli ottavi se

Al Napoli basta non perdere al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per passare di diritto agli ottavi di finale di Champions League. Infatti, con nove punti conquistati su nove, ecco che la squadra di Spalletti può permettersi pure di non andare al massimo, e di spingere poco affinché arrivi il passaggio del turno.

Sia con la vittoria che con il pareggio, i partenopei non dovrebbero guardare nemmeno al risultato di Rangers-Liverpool, poiché sarebbero qualificati direttamente, bisognerebbe poi capire solo con gli altri due match in che posizione, se in prima o seconda.

Staccare il pass per gli ottavi di Champions è decisamente più facile rispetto ad arrivare in prima posizione, questo è quanto ci dice il girone del Napoli. Infatti gli azzurri sono ad un pareggio dalla qualificazione, ma per il primo posto la sensazione è che bisognerà aspettare Ajax-Liverpool o la sfida diretta ad Anfield contro gli inglesi.

Certo, però, se la squadra di Klopp dovesse perdere clamorosamente contro i Rangers di Glasgow, allora i partenopei con una vittoria metterebbero al posto le cose dal punto di vista matematico, ma non per quanto riguarda la differenza reti. In questo caso basterebbe poi un pareggio sempre in casa proprio contro gli scozzesi nel prossimo turno per prendersi pure la prima posizione.

Ajax-Napoli: l'andata

È chiaro che il Napoli non farà nessun calcolo, anzi cercherà di qualificarsi il prima possibile contro l'Ajax al Maradona. Del resto è la filosofia della squadra allenata da Spalletti, quella di dare il tutto per tutto affinché possa essere raggiunto il risultato.

Del resto, l'andata a Amsterdam in casa dei lancieri lo dimostra. Gli azzurri, in quell'occasione di bianco vestiti, sono andati sotto per 1-0 ma hanno saputo ribaltare facilmente l'incontro, senza scomporsi e segnando 3 reti nel primo tempo, più altre 3 nel secondo, arrivando a fare 6 gol in totale.

L'andata fu una vera e propria mattanza per l'Ajax, con il Napoli che ha mostrato i muscoli nella vittoria esterna più larga di sempre in Europa, la seconda in assoluto se contiamo anche il campionato.

Il punto sul Napoli

Il Napoli dunque vuole continuare a fare bene in Champions League e prendersi la qualificazione agli ottavi il prima possibile. Tuttavia, dovrà farlo con la consapevolezza di aver perso Rrahmani per almeno un mese, se non addirittura due.

La sensazione è che il centrale kosovaro possa essere fuori dal campo fino all'inizio dei mondiali in Qatar, quindi che possa tornare solamente a gennaio, quando nella prima partita del nuovo anno gli azzurri affronteranno l'Inter a San Siro.

Di contro, però, c'è che il Napoli potrebbe rivedere Osimhen in panchina, con il nigeriano che è assente da un mese a caus di un infortunio occorsogli proprio in Champions League nel primo tempo contro il Liverpool, alla prima giornata della competizione.

L'importanza della qualificazione

L'importanza della qualificazione per il Napoli è molto alta, in quanto permette di guardare con più rilassatezza agli impegni futuri del girone, concentrandosi maggiormente sul campionato di Serie A, lì dove al momento gli azzurri primeggiano.

Nel caso in cui dovesse arrivare il passaggio del turno, quindi, i partenopei potrebbero guardare con più libertà sia al Bologna, atteso domenica al Maradona, sia poi al big match dell'Olimpico contro la Roma. Dopo quella sfida tornerà la Champions League, con due sfide importante in Italia

Una è quella col Sassuolo, dopo giallorossi e Rangers, l'altra è quella con l'Atalanta, che segue il match col Liverpool ad Anfield. Ecco, dunque, che la qualificazione per il Napoli è fondamentale già ottenerla oggi, così da avere più forze mentali e fisiche da concentrare sulla corsa scudetto.

