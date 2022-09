La sosta nazionale di fine settembre ha visto la chiusura dei gironi di Nations League. A spuntarla ci sono state ben quattro squadre che hanno vinto i gruppi della Lega A e adesso voleranno alla fase finale della competizione. Ecco quali sono le quattro compagini che si sfideranno per la vittoria.

La fase finale della Nations League

La Nations League ha chiuso i gironi non senza poche sorprese. Adesso, però, è già tempo di proiettarsi alla fase finale della competizione meno amata dai tifosi di calcio, e forse dagli stessi allenatori e giocatori, che si terrà a giugno in Olanda.

Dal 14 al 18 del primo mese d'estate del 2023, infatti, avrà luogo l'ultimo atto con le final four. Proprio il 14 giugno che è mercoledì, alle ore 20:45 ci sarà la prima semifinale, la seconda il giorno dopo allo stesso orario. Infine, la domenica prima alle 18:45 e poi sempre quindici minuti prima delle 21 ecco le due finali, una per il terzo posto e l'altra per vincere la competizione.

Le squadre alla fase finale

Come suddetto, sono quattro le squadre giunte alla fase finale della Nations League: Croazia, Olanda, Italia e Spagna. Gli azzurri e le furie rosse ritornano per la seconda volta consecutiva, avendo già giocato le final fuor a fine 2021.

Per l'Olanda è un ritorno, infatti, gli orange hanno già giocato nel 2019 e hanno perso in finale contro il Portogallo all'epoca padrone di casa, dopo aver battuto in semifinale l'Inghilterra.

Passando poi alla Croazia, è la prima volta che questa nazionale arriva a questo punto del torneo, e certamente lo si può prendere come un ottimo segnale in vista del mondiale in Qatar di novembre e dicembre, dove i balcanici dovranno cercare di fare meglio di Russia 2018, quando arrivarono secondi dietro la Francia.

Leggi anche: Inter, Skriniar più vicino al PSG: il rinnovo si allontana e il difensore può partire

Il girone dell'Italia

Partendo con l'Italia per fare una disamina delle quattro finaliste alla fase finale di Nations League, la squadra allenata dal CT Roberto Mancini ha certamente fatto intravedere qualcosa di buono, dopo l'ennesimo tonfo mondiale che ci è costato per la seconda volta consecutiva proprio la Coppa del Mondo.

Soprattutto nelle ultime due giornate contro Inghilterra e Ungheria, i campioni europei in carica hanno fatto capire che ci sono e che vogliono ritornare all'apice al più presto. Il gruppo C è stato chiuso dunque in testa con 11 punti, uno in più dei magiari e addirittura 4 in più della Germania e 8 in più rispetto agli inglesi, retrocessi in Lega B.

Ciò chiaramente non ha fatto altro che aumentare i rimpianti per la mancata qualificazione al Mondiale.

Il girone della Croazia

La Croazia, in virtù della sua partecipazione al gruppo A di Nations League, è stata la prima squadra a qualificarsi alla fase finale della competizione. Per i balcanici il girone è stato alla fine abbordabile, nonostante fosse uno dei più duri in assoluto del torneo.

Le altre nazionali con cui se la sono dovuta vedere Modric e compagni, infatti, erano: Danimarca, Francia e Austria. I campioni del mondo hanno fatto un po' fatica già a giugno ma anche in questo mese di settembre, viste soprattutto le tante assenze.

La nazionale di Eriksen invece è stata tostissima da affrontare e superare ma alla fine le due vittorie della Croazia nella doppia sfida sono valse il primo posto. L'Austria, tuttavia, ha distrutto proprio i croati 3-0 a domicilio, ma ciononostante è stata retrocess in Lega B.

Il girone dell'Olanda

L'Olanda sarà la padrona di casa alle prossime final four di giugno 2023. Gli orange hanno finalmente sconfitto i problemi avuti a Euro 2021, e con Frank De Boer in panchina sembrano essere inarrestabili. Difatti dopo quella competizione vinta poi dall'Italia, non hanno mai perso, solo qualche pareggio e tante vittorie.

Alle loro spalle sono arrivati i diavoli rossi del Belgio, che non sono mai stati minimamente in corsa per la prima posizione del girone. In terza posizione ecco la Polonia mentre infine in quarta il Galles, che è retrocesso.

Il girone della Spagna

Ultima non ultima ecco la Spagna. Le furie rosse sono vicecampioni in carica della Nations League, avendo perso lo scorso novembre 2021 la finale contro la Francia, e per questo vorranno rifarsi in terra d'Olanda il prossimo giugno 2023.

Gli iberici hanno tutte le carte in regola per essere definita la nazionale più forte di tutte, ma ovviamente ci sarà il mondiale a ridefinire un po' tutta la qualità delle nazionali impegnate e nella Coppa del Mondo e alla fase finale di Nations League.

Alle spalle della Spagna di Luis Enrique è arrivato il Portogallo, proprio ieri sconfitto per 1-0 in casa dalle furie rosso con un gol all'88esimo di Morata. Terza nel girone ecco la Svizzera mentre ultima la Repubblica Ceca.

Leggi anche: Inter, infortunio per Brozovic: i possibili tempi di recupero