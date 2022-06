Alle 03:00 di notte, ora italiana, il TD Garden ospiterà gara-4 delle NBA Finals 2022. I Boston Celtics, vittoriosi in gara-3 e sul 2-1 nella serie, cercano l'allungo decisivo per avvicinarsi all'anello. I Golden State Warriors, alle prese con il dubbio Steph Curry, devono invertire la rotta. Ecco dove vederla in TV.

Gara-4 delle NBA Finals 2022 sarà in un modo o nell'altro, decisiva. Al TD Garden, i Boston Celtics cercheranno di compiere l'allungo decisivo che potrebbe portarli alla conquista del loro diciottesimo titolo NBA. Dall'altro lato, i Golden State Warriors devono ritrovare la brillantezza perduta. Tanti gli ingredienti per un'accesissima gara-4: ecco dove vederla in TV.

Gara-4 NBA Finals: dove vederla in TV

A distanza di sole 48 ore dall'ultimo incontro che ha portato i Boston Celtics sul 2-1, gli Warriors hanno la possibilità di rifarsi e rimettere la serie in parità. Golden State deve ritrovare brillantezza e solidità difensiva, sperando nelle prestazioni nella parte bassa del campo di Draymond Green, mentre i Celtics hanno tutta l'intenzione di mantenere non solo il vantaggio, ma anche il fattore campo.

Una gara-4 che si preannuncia all'insegna dello spettacolo per gli appassionati dell'NBA e che sarà visibile stanotte alle 03:00 (ora italiana) su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport NBA (canale 209), oltre che sulla piattaforma streaming di Now.

I precedenti della serie

Gara-4 delle NBA Finals sarà cruciale anche alla luce di quanto visto nelle precedenti sfide della serie. L'andamento della sfida poteva essere intuito già in gara-1 quando gli Warriors, bruciando un vantaggio di +12 nell'ultimo quarto, si sono visti travolgere dal parziale 40-16 di Boston perdendo così il fattore campo.

A rendere leggendaria la rimonta dei Celtics concorrono due fattori: gli Warriors non avevano mai perso in casa in questi Play-Off e, sopratutto, nessuna squadra era mai riuscita a vincere una partita delle Finals trovandosi sotto in doppia cifra nell'ultimo quarto.

L'ottima prestazione dei Celtics però, non ha trovato riscontri in gara-2: i biancoverdi sono apparsi distratti e poco concentrati, aprendo la strada a Curry e compagni per il pareggio con il pesante risultato di 107-88.

Nuovo stravolgimento di carte però in gara-3, dove la strategia di Boston di concedere il tiro da fuori a Curry così da evitare il raddoppio costante sul n°30 degli Warriors, unita ai 77 punti in tre di Brown, Tatum e Smart, hanno permesso a Boston di tornare sul 2-1.

A nulla era servita la rimonta finale tentata dagli Warriors e guidata da Curry e Thompson. Il generale clima del TD Garden e la solidità difensiva dei Celtics, hanno fatto si che la serie restasse, quantomeno fino a gara-4, dalle parti di Boston.

A spaventare i tifosi degli Warriors in vista della gara-4 delle NBA Finals, l'infortunio incorso a Stephen Curry: la dinamica è stata molto simile al precedente, rimediato sempre contro Boston, che lo aveva costretto a saltare le ultime 12 partite della regular season.

Come arriva Boston a gara-4

I Celtics arrivano al nuovo appuntamento della serie da favoriti e con maggior convinzione rispetto alle partite precedenti. Gara-3 ha restituito consapevolezza al giovane team, spesso accusato di peccare di inesperienza e poca compattezza, che può contare sulle prestazioni difensive ed offensive di Smart e Brown, oltre che alla spinta di fuoco del pubblico del Garden dimostratosi verò e proprio uomo in più.

Da capire la situazione legata a Jayson Tatum: il giovane prodigio dei Celtics non è autore fin qui di una serie memorabile. I tifosi di Boston si aspettano da lui quello step in più che può portarli a vincere il diciottesimo titolo della loro storia. Gara -3 ha restituito consapevolezza anche a Tatum, fin qui più che altro uomo assist, autore di 29 punti.

Come arriva Golden State a gara-4

Discorso opposto per i Warriors, usciti malconci da gara-3 e alle prese, oltre che con la prestazione difensivamente deludente di Draymond Green, anche con l'infortunio di Stephen Curry, per ora miglior giocatore della serie tra le fila di Golden State.

Prestazioni difensive poco convincenti, scarsa grinta e mancanza di lucidità, hanno compromesso la serie per gli Warriors, costretti ora a vincere gara-4 per rimettere la serie in parità e non perdere la scia dei Celtics. Le strategie e le probabilità di vittoria degli Warriors però, prescindono tutti da una sola domanda: come sta Steph Curry?

A meno di clamorosi forfait dell'ultimo minuto, il n°30 di Golden State guiderà la sua squadra in gara-4. Tuttavia le sue condizione vanno attentamente valutate e non è detto che la sua presenza "a mezzo servizio" possa portare beneficio agli Warriors.

Infortunio Curry: parla il giocatore

Una questione di tolleranza del dolore. Così l'ha definita Steph Curry in merito alla sua presenza o meno nella gara-4 delle NBA Finals.

A questo punto della serie, se sei in grado di giocare giochi e basta. L'infortunio non è grave come l'altro, dovrò approfittare delle ore di riposo prima della partita per recuperare il più possibile. So che giocherò, ma non so come risponderà il mio piede e come influenzerà il mio gioco.

La presenza o meno di Stephen Curry determinerà nel bene o nel male l'andamento delle Finals per Golden State. Quello che è certo, è che gara-4 promette di essere uno spettacolo per gli appassionati di Basket nella splendida cornice del TD Garden.