Newcastle Milan: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Milan vola in Inghilterra per affrontare il Newcastle nella partita che chiude il girone dei rossoneri. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Partita decisiva per il Milan di Pioli, che nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League sfida il Newcastle. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Newcastle-Milan, fase a gironi di Champions League

Momento cruciale della stagione del Milan, che nell'ultima partita della fase a gironi di Champions League si gioca il tutto per tutto contro il Newcastle. Sia i rossoneri che gli inglesi sono obbligati a vincere, e contemporaneamente devono sperare nella sconfitta del Paris Saint Germain contro il Borussia Dortmund per sperare di accedere agli ottavi di finale.

Nel caso in cui l'ambito passaggio del turno non dovesse arrivare, come secondo obiettivo ci sarebbero i sedicesimi di Europa League, ma per gli uomini di Pioli sarà fondamentale vincere.

Al momento, la classifica del Gruppo F recita:

• Borussia Dortmund, 10 punti

• PSG, 7 punti

• Newcastle, 5 punti

• Milan, 5 punti

A complicare ulteriormente la situazione dei rossoneri c'è la peggiore differenza reti rispetto a quella del Newcastle, e la partita d'andata si è chiusa con un pareggio.

Newcastle-Milan, dove vederla in TV e in streaming

Una partita cruciale nella quale i rossoneri non possono sbagliare, ma la vittoria potrebbe anche non bastare per accedere al turno successivo. Gli uomini di Pioli, però, faranno del loro meglio per vincere e per mantenere viva la speranza fino alla fine, e per questo potrebbe uscirne una sfida emozionante. Ecco dove vederla in TV.

Newcastle-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva, previo abbonamento, su Amazon Prime Video. Si potrà seguire in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Sandro Piccinini, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Newcastle-Milan, partita valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, andrà in scena mercoledì 13 dicembre, alle ore 21:00, al St. James'Park di Newcastle upon Tyne.

Probabili formazioni di Newcastle-Milan

Howe, nel tentativo di vincere in casa contro il Milan, schiererà la sua squadra con il 4-3-3. Assente ovviamente il grande ex di giornata, Sandro Tonali, per l'ormai nota vicenda legata alle scommesse.

In porta ci sarà Dubravka, davanti a lui partiranno Trippier e Livramento sulle corsie e Lascelles e Schar al centro della difesa. In mezzo al campo Guimares fungerà da play, al suo fianco spazio a Miley e Joelinton. In avanti, il tridente sarà composto da Almiron, Isak e Gordon.

Modulo speculare per i rossoneri di Pioli che devono però continuare a fare i conti con i problemi in difesa. Per questo motivo, davanti a Maignan, confermato Theo Hernandez al centro con Tomori mentre Calabria e Florenzi occuperanno i lati della retroguardia.

In mezzo al campo Reijnders sarà affiancato da Musah e Loftus-Cheek. In avanti buone notizie, il Milan recupera Leao e si riforma il tridente completato da Pulisic e Giroud.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Il pronostico

Le due squadre giocheranno per lo stesso obiettivo, e per quanto visto fino a qui potrebbe uscirne una partita equilibrata ma divertente. Quello in cui sono stati inseriti i rossoneri si è dimostrato uno dei gironi più equilibrati di questa edizione di Champions, e nessuna partita è stata scontata.

Il Newcastle è una squadra molto ostica e avrà il vantaggio di giocare tra le mura amiche, anche per questo motivo, secondo le maggiori agenzie di scommesse, gli inglesi partono favoriti.

