Il nome di Romagnoli continua ad aggirarsi a Formello, tra conferme e smentite del suo arrivo alla Lazio. In attesa che ciò avvenga, ecco chi è Nicolò Casale, nuovo difensore di Sarri per la prossima stagione.

Il calciomercato della Lazio ha già fatto registrare dei colpi importanti, sia in entrata che in uscita. Si aspetta ovviamente il colpo grosso, cioè quell'Alessio Romagnoli che vorrebbe tornare a casa. Nella sua attesa, ecco chi è Nicolò Casale, ormai ex difensore del Verona, pronto a prendersi la titolarità con Sarri.

Chi è Nicolò Casale

Nicolò Casale nasce a Negrar, stesso luogo in cui è nato Damiano Tommasi, il 14 febbraio 1998. Inizia a giocare sin da bambino e la sua prima vera esperienza è nelle giovanili del Settimo di Pescantina. Qui, viene notato dagli osservatori del Verona, che lo portano nella propria squadra per la stagione 2015/2016.

Due anni più tardi, per l'annata 2017/2018 passa in prestito al Perugia, in Serie B. Ciò gli permette di fare il suo debutto tra i professionisti, il 16 settembre 2017 nel match contro il Parma, stravinto dai suoi per 3-0. A parte questa partita, però, il difensore non trova continuità, tant'è che giocherà una sola partita nel resto della stagione, in Coppa Italia.

Già a gennaio della stessa annata, quindi, Casale ritorna a Verona per poi ripartire subito, stavolta in direzione Prato. In Serie C, acquisisce lo status di titolare raggiungendo le 15 presenze totali a fine campionato.

A luglio 2018, poi, passa sempre in prestito al Sudtirol, con cui nella stagione 2018/2019 è titolare quasi inamovibile in mezzo alla difesa. Alla fine dell'annata, il difensore avrà all'attivo ben 34 presenze in Serie C, 4 in Coppa Italia nazionale e un'altra nella coppa di categoria. Inoltre, avrà all'attivo anche un assist per i compagni.

Il veronese inizia a farsi notare sempre di più e difatti per la stagione 2019/2020 entra nell'ottica del Venezia, che in prestito lo prende dal Verona. Qui, riesce a disputare una buona Serie B, con ben 20 presenze finali. Quindi si guadagna per l'anno dopo l'occasione con l'Empoli.

Con i toscani, infatti, Nicolò Casale diventa un giocatore importante per permettere alla squadra di risalire in Serie A, tramite le sue 24 presenze totali in campionato, in cui mette a referto anche il suo primo gol, e altre 2 presenze in Coppa Italia. Le buone prestazioni, finalmente, gli permettono di far parte del Verona.

L'ultima stagione

Nicolò Casale è stato inamovibile nell'ultima stagione 2021/2022 con il Verona, prima con Di Francesco, e soprattutto di Igor Tudor. Questi lo ha usato praticamente sempre, tant'è che alla fine dell'annata il difensore è risultato uno dei giocatori con più minuti, ben 2591 grazie alle 36 partite totali, nelle quali ha fatto anche 2 assist.

Grazie alle sue prestazioni, molto solide in difesa e di spinta, talvolta, in attacco a sostegno della manovra scaligera, il centrale/terzino destro è entrato nell'ottica di una big italiana, che ne ha praticamente acquistato il cartellino.

La Lazio

La Lazio per prendere Casale dal Verona ha dovuto sborsare 7 milioni di euro più bonus, strappandolo alla concorrenza del Monza, che pure si era fiondato su di lui. In attesa del colpo Romagnoli a zero dal Milan, ecco che dunque Sarri ha a disposizione un difensore giovane e moderno.

Capace di giocare in mezzo alla difesa, infatti, l'ormai ex scaligero ha tra i suoi colpi quello di giocare terzino a destra, il che gli permette difatti di giocare pure nella difesa a 3, nel caso servisse in un momento particolare della partita a Sarri.

La Nazionale

La storia di Nicolò Casale con la nazionale non è molto lunga. Infatti, il difensore classe 98 è stato convocato in nazionale nel 2016 dall'Under 19, con la qule è sceso in campo per ben 2 volte tra lo stesso anno e il 2017, mentre è stato selezionato dall'Under 21 tra 2019 e 2020.

In particolare, l'unica presenza risale proprio al 2020, quando il biancoceleste ha giocato per 82 minuti nella partita vinta dagli azzurrini contro la Slovenia. Inutile dire, che ovviamente il suo passaggio alla Lazio sarà fondamentale per essere notato pure da Roberto Mancini.

Questi ha ingente bisogno di nuovi giocatori che diano una scossa mondiale alla nazionale italiana, e Casale dovrà farsi valere con Sarri per riuscire a conquistare non solo un posto da titolare nella propria squadra, ma anche delle chance con l'Italia.

