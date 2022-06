Nicolò Fagioli, per caratteristiche e disciplina, ha tutte le carte in regola per essere il futuro dei bianconeri. Dopo essere stato inizialmente messo in disparte da Allegri, infatti, il talentuoso centrocampista classe 2001 è pronto a prendersi ciò che gli spetta di diritto.

Fresco di rinnovo, Nicolò Fagioli sembra essere finalmente pronto per il grande salto. Dopo le tante prestazioni convincenti messe in mostra con la maglia della Cremonese, il centrocampista classe 2001 sembra aver attirato a sé le attenzioni di numerose squadre. Italiane, e non.

La notizia riguardante l'estensione del suo attuale contratto con la società bianconera fino al 2027, non è comunque bastata per far diminuire l'incredibile mole di richieste. Su tutte sembra spiccare particolarmente quella del Parma, che vorrebbe adottare la tattica di un prestito (presumibilmente) secco per una risalita di categoria immediata.

Chi è Nicolò Fagioli

Nicolò Fagioli, è un centrocampista classe 2001. Nato a Piacenza, il giocatore appartiene fin dai suoi primi albori calcisticamente alla realtà della Juventus. La sua giovane età, gli ha permesso fin da subito di applicare anche in Cadetteria tutto ciò che più gli è stato utile con la Primavera bianconera.

Prima della Juventus, tuttavia, c'è stata una scelta piuttosto particolare a livello territoriale. Nato e cresciuto a Piacenza, il giocatore in età appena adolescenziale è poi passato subito nelle trafile della Cremonese. Dopo varie partite convincenti, alcune di queste proprio contro i bianconeri, la grande chiamata è finalmente giunta al destinatario.

Ciò che ha più sorpreso gli addetti ai lavori, è stata la sua media realizzativa costante e duratura. Caratteristiche inusuali, visto e considerato il ruolo che ricopre in campo. Eppure, queste qualità gli hanno permesso, anche in un contesto più complicato come la Serie B, di mettersi in mostra nel migliore dei modi.

Nonostante questo, la sua esperienza in bianconero è stata alle volte contornata da vari momenti piuttosto particolari. Soprattutto a livello relazionale, benché si tratti comunque di situazioni più che risolvibili. Uno di questi episodi, in primo luogo, riguarda proprio la figura dell'attuale allenatore della Juventus: il tecnico livornese Massimiliano Allegri.

Il rapporto con Allegri

Fin dal principio, Massimiliano Allegri non ha mai fatto mistero del suo parere su Nicolò Fagioli. Il giocatore, infatti, è sempre piaciuto al tecnico toscano. Lo stesso allenatore, ha infatti affermato spesso e volentieri come il pensiero e le qualità dell'ex Cremonese siano fuori da ogni discussione.

Tuttavia, alle volte tra i due non sono affatto mancati vari fraintendimenti. Su tutti, quello che sembrerebbe essere il motivo principale per cui Fagioli è stato mandato in prestito. Ma ovviamente, si tratta solamente di ipotesi mai verificate.

A quanto pare, in seguito al ritardo ad un incontro con la squadra da parte del giocatore classe 2001, Allegri ha deciso di non convocarlo nell'imminente amichevole contro il Cesena, favorendo così altri giovani giocatori. L'episodio in sé, tuttavia, non è affatto terminato in maniera pacifica da entrambe le parti.

Così, i vari dissidi che si sarebbero poi andato a verificare subito dopo, potrebbero essere la causa scatenante di tale cessione. Tuttavia, l'alta concorrenza e la relativa poca esperienza di Fagioli sembrano essere dei motivi decisamente più convincenti.

Lo stesso tecnico, successivamente, è poi "tornato" sul giocatore riconoscendo ed elogiando la sua annata giocata in veste Cremonese. Così, il giocatore è pronto a fare ritorno al suo club di appartenenza, la Juventus. Non si sa se, alla luce di tale consacrazione, Allegri lo cederà nuovamente in prestito. L'unica cosa certa, è che il rendimento col club grigiorosso non passerà affatto inosservato.

La promozione con la Cremonese

Nonostante la sua carriera sia ancora molto giovane, Nicolò Fagioli può già vantare di aver conseguito delle grandi soddisfazioni. Una di queste, la più recente, è la promozione in Serie A con la Cremonese. Benché ci siano state tante note positive in questa vera e propria gloriosa impresa, il centrocampista classe 2001 si è distinto a livello generale.

Le sue prestazioni, dal totale di 33 presenze, gli hanno infatti permesso di scoprire defintiivamente le sue carte, mostrando così di essere un centrocampista esperto e sicuro nella giocata nonostante la giovane età. Terminata la stagione, il giocatore ha fatto così ritorno al suo club di riferimento. Questo, potrebbe dunque far sì che si possano aprire varie porte davanti a lui.

Il recente interesse del Parma per un nuovo prestito in cadetteria, potrebbe nuovamente riportare Fagioli in Serie B. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe probabilmente essere in linea con la Serie A. Una promozione conquistata con così tanta fatica, in effetti, difficilmente potrebbe portare ad un ritorno in una categoria inferiore.

Il rinnovo coi bianconeri fino al 2026, che verrà reso ufficiale a breve, potrebbe portare la squadra a decidere di fare affidamento sul giocatore. In questo caso, a farla da padrona, sarà tuttavia la volontà di Massimiliano Allegri. Malgrado i vari dissidi avvenuti in passato tra i due, l'allenatore riconosce a tutti gli effetti le qualità del giocatore.

L'esperienza con Pecchia, che lo ha visto già coinvolto a livello giovanile proprio con la Juventus, è stata sicuramente di grande aiuta per la crescita di Fagioli. Nel caso in cui dovesse rimanere in bianconero, probabilmente il giocatore classe 2001 potrebbe incontrare nuovamente la sua Cremonese, questa volta allenata da Massimiliano Alvini.

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di Nicolò Fagioli, lo rendono un giocatore incredibilmente duttile e portato per ricoprire più ruoli a centrocampo. Indubbiamente, quello che gli si addice di più è attualmente la posizione di centrale di centrocampo.

Tuttavia, bisogna anche considerare come effettivamente il giocatore in questione in carriera abbia saputo ricoprire più ruoli. Dal trequartista (suo ruolo originario) alla posizione di regista, la quale gli ha permesso di intraprendere un percorso di convivenza tattica con giocatori del calibro di Miralem Pjanic.

Le sue doti tecniche particolarmente prorompenti, lo rendono dunque un giocatore abile nel dribbling e capace di rendersi pericoloso anche in fase offensiva. Le doti realizzative di cui ha dato dimostrazione soprattutto a livello giovanile, sono uno dei tanti esempi che si possono fare in tal senso.

Ovviamente, è bene anche considerare come l'apice della maturazione per Fagioli non sia ancora stato raggiunto. Pertanto, tali caratteristiche tecniche possono portarlo a migliorare in maniera signfiicativa nel giro di poco tempo, al netto anche di una posizione di campo che lo vede primeggiare da qualsiasi punto di vista.

