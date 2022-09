I grattacapi dopo il 4-0 subito contro l'Udinese aumentano per la Roma di Mourinho, con la difesa che è diventata un punto di domanda. Per rispondervi ecco che potrebbe arrivare Maksimovic. Chi è il centrale ex Napoli.

La Roma ha subito una pesante sconfitta contro l'Udinese per 4-0 e questo è da imputare pure alla mancanza di qualità tra i centrali in difesa. Ecco quindi che nelle ultime ore si fa avanti la figura di Maksimovic per la difesa giallorossa. Ecco chi è il centrale che può piacere a Mourinho.

Chi è Nikola Maksimovic

Nikola Maksimovic è nato a Baljina Basta, in Serbia, il 25 novembre 1991. Alto 1,93 m per 82 Kg, inizia la sua carriera da bambino, con il primo vero club che lo acquista nel 2002, venti anni fa, si tratta del Kosmos. Poi, passa dopo due anni allo Sloga.

Nel 2006 il centrale di difesa passa allo Sloboda, club con sede a Uzice, e qui si mette in mostra nelle giovanili tanto da meritare le prime convocazioni e i primi minuti in prima squadra nella seconda divisione serba. Nel 2009/2010, poi, Maksimovic entra stabilmente tra i titolari, arrivando a giocare 24 partite di campionato più 3 ai preliminari di Europa League.

Il 2010/2011 è l'anno della svolta definitiva, con l'esordio nella massima divisione di calcio serba, in cui il centrale gioca per 20 volte. L'anno dopo a gennaio 2012 arriva il passaggio alla Stella Rossa, una big del calcio serbo, il tutto per 295mila euro.

Dopo una buona seconda parte di stagione, Nikola Maksimovic si impone come titolare quasi sempre inamovibile. Tuttavia, a cominciare da febbraio non viene più convocato o quasi, e gioca solo 4 partite fino alla fine del campionato.

Leggi anche: Inter, Lukaku va in Belgio: i tempi di recupero dell'attaccante

L'arrivo al Torino

Le ottime doti di Maksimovic, comunque, attirano su di lui gli occhi di alcune squadre, tra cui pure il Torino che nel 2013/2014 lo acquista dall'Apollon Limassol che nel frattempo ne aveva preso il 51% del cartellino, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'inzio della sua avventura granata non è dei migliori, visto che non gioca mai, col debutto il 6 ottobre contro la Sampdoria per soli 3 minuti. Due settimane più tardi ne gioca 28 contro il Napoli, e poi solo uno contro la Roma. A dicembre, però, c'è la svolta con la prima titolarità il 15 nella vittoriosa trasferta di Udine per 2-0.

Si tratta della prima di ottopartite giocate dal primo minuto di fila, in cui il Toro perde solo due volte, pareggia altrettante volte e vince 4 match. Dopo due nuove panchine, di cui una nel derby contro la Juventus, ecco che Maksimovic non perderà più la titolarità fino a fine anno.

Gioca altre due stagioni con il Torino, arrivando ad avere ben 76 presenze totali con i granata del presidente Cairo, con 5 assist messi a segno ma nessun gol fatto.

Il passaggio al Napoli

Nella stagione 2016/2017, il Napoli ha una marcia in più sul calciomercato dopo la cessione di Higuain alla Juventus per 90 milioni di euro, quindi piomba su Maksimovic e lo porta all'ombra del Vesuvio per un'inziale cifra di 6 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

La prima da titolare con la maglia azzurra avviene in Champions League, contro il Benfica. Poi è il turno della prima in Serie A, contro l'Atalanta il 2 ottobre, ma la squadra subisce una sconfitta, così come nel match successivo sempre col serbo titolare in difesa.

La prima stagione al Napoli non è certamente molto buona, e infatti si chiude con sole 12 presenze, e la gioia del primo gol italiano contro il Crotone. Il 2017/2018 è l'anno dei 91 punti del team di Sarri in Serie A, ma Maksimovic a gennaio vola in Russia, per il prestito allo Spartak Mosca. Qui gioca titolare sempre tranne una partita.

Il 2018/2019 c'è Ancelotti sulla panchina azzurra e le cose sono un po' migliori per il centrale serbo, il quale trova più continuità, anche se non ai livelli dello Spartak. Il 2019/2020 mantiene il posto da titolare nel passaggio da Ancelotti a Gattuso.

Lo stesso ex giocatore del Milan, lo mantiene per la rosa del 2020/2021, nella quale Maksimovic arriva a contare 27 presenze totali, che gli permettono di arrivare a 99 partite complessive giocate con la maglia del Napoli.

Da svincolato, poi, il centrale passa al Genoa nel 2021, ma complici due infortuni all'inizio e alla fine della stagione, riesce ad arrivare solo a 14 presenze complessive.

La Roma di Mourinho

L'emergenza che si è venuta a creare negli ultimi giorni e dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Udinese, fanno si che la Roma sia sul mercato degli svincolati per dare un nuovo centrale a Mourinho. Maksimovic è stato proposto e potrebbe arrivare a parametro zero anche subito.

Sul serbo, tuttavia, bisogna fare in fretta, in quanto non c'è solo la squadra giallorossa su di lui ma anche altri club tra cui soprattutto quelli turchi. Il Galatasaray infatti sta costruendo una super squadra, nella quale il centrale potrebbe voler andare.

Leggi anche: I postici di oggi della Serie A: ecco dove vedere in tv Salernitana-Empoli e Torino-Lecce