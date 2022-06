I numeri 10 dell'Italia negli anni si sono susseguiti e hanno portato la maglia più rappresentativa in momenti diversi, alcuni piacevoli e altri meno. Ecco chi ha indossato l'iconica maglia dagli anni '90 in poi.

I numeri 10 dell'Italia sono storicamente i giocatori più iconici nell'undici iniziale, e spesso sono stati quelli con maggior qualità. Dagli anni '90 in poi abbiamo potuto assistere a un discreto numero di calciatori che ne hanno portato il peso, l'ultimo in ordine cronologico è stato Pellegrini, andiamo a vedere tutti gli altri.

Numeri 10 Italia: Roberto Baggio

Tra i numeri 10 dell'Italia uno dei più iconici è stato sicuramente Roberto Baggio, universalmente considerato uno dei giocatori pi forti della storia della nostra Nazionale.

Dal 1990 al 1995 ha indossato con fierezza la pesante maglia numero 10 diventandone il possessore per antonomasia, soprattutto a USA 1994 di cui è stato uno dei maggiori interpreti.

Difficile non pensare a lui quando si cita questo numero e sono moltissimi i giovani dell'epoca che hanno provato a imitarne le gesta.

Roberto Mancini

Tra i numeri 10 dell'Italia troviamo anche l'attuale C.T. Roberto Mancini che da giocatore però non è riuscito a incidere in Azzurro quanto ha fatto da allenatore. Agli inizi degli anni '90 ha però indossato la prestigiosa maglia numero 10

Gianfranco Zola

Il passaggio di consegne non è mai facile quando si tratta di numeri 10 dell'Italia, soprattutto se il predecessore si chiama Roberto Baggio.

Fortunatamente per la Nazionale Azzurra, però, il successore designato al Divin Codino è stato ben presto trovato ed è di tutto rispetto: Gianfranco Zola.

Dopo averla ereditata ha indossato con fierezza la maglia soprattutto nel corso delle qualificazioni a Euro '96 e ai Mondiali di Francia '98.

All'Europeo ha poi indossato la maglia numero 21 mentre al Mondiale non ha poi partecipato.

Alessandro Del Piero

Il successore del Divin Codino è stato Gianfranco Zola ma l'eredità che ha lasciato è stata presa in consegna da un altro giocatore: Alessandro Del Piero.

Lo storico capitano della Juventus è diventato un'icona del calcio mondiale e rappresenta uno dei numeri 10 più forti della storia dell'Italia.

Un campione dentro e fuori dal campo che ha saputo conquistare il cuore di tutti i tifosi, Bianconeri e non.

A Francia '98 ha indossato lui la 10 mentre Baggio ha preso la maglia numero 18, a riprova che Pinturicchio è stato l'erede naturale del Divin Codino.

Demetrio Albertini

Tra i numeri 10 dell'Italia non troviamo solo attaccanti e il prossimo nome sulla lista ne è la prova tangibile.

Demetrio Albertini ha indossato la prestigiosa maglia a Euro '96, e questo nonostante non fosse un fantasista offensivo.

Un centrocampista dalle geometrie importanti a cui è stata affidata questa maglia soprattutto per la sua personalità, e che ha eseguito il suo compito egregiamente.

Enrico Chiesa

I più giovani conosceranno sicuramente il figlio ma Enrico Chiesa è stato uno degli attaccanti più forti della sua generazione, bloccato solamente dalla grandissima concorrenza dell'epoca.

Anche lui rientra tra i numeri 10 dell'Italia dato che ha indossato questa maglia alle qualificazioni di Francia '98 e di Euro 2000.

Al calcio, oltre che i grandi numeri espressi in campo, ha lasciato in eredità anche suo figlio Federico che all'ultimo europeo è stato un vero protagonista.

Roberto Di Matteo

Tra i numeri 10 dell'Italia che sono passati più in sordina troviamo sicuramente Roberto Di Matteo, il quale ha indossato la pesante maglia nel corso delle qualificazioni a Euro '98.

Tutti lo conosciamo ormai come allenatore soprattutto per via della Champions League vinta con il Chelsea ma è anche stato un grande giocatore Azzurro.

Christian Vieri

La pazza vita extra campo, la Bobo TV e tutte le notizie di gossip che l'hanno coinvolto non potranno mai eliminare quanto ha dimostrato di saper fare in campo.

Christian Vieri è stato un bomber di razza che, nonostante abbia perlopiù indossato la 9 e la 21, rientra tra i numeri 10 dell'Italia dato che ha vestito questa maglia alle qualificazioni a Euro 2000 e Euro 2004.

Francesco Totti

Non si può pensare al numero 10 senza immaginarselo dietro la sua schiena. Parliamo di Francesco Totti, storico capitano della Roma che ha fatto esultare gli italiani soprattutto ai Mondiali del 2006.

Prima nelle qualificazioni, poi nei Mondiali 2002, agli Europei del 2004 e infine ai Mondiali del 2006 il Pupone ha vestito la maglia più prestigiosa senza mai sentirne il peso.

Il rigore contro l'Australia, calciato a tempo scaduto e d'importanza viscerale, ne è la prova lampante.

Andrea Pirlo

Ai tempi dell'Under 21 Andrea Pirlo ha sempre indossato la maglia numero 10, mentre in Nazionale maggiore utilizzava la 21 oppure la 8.

Anche con gli Azzurri, però, ha vestito la prestigiosa maglia in diverse occasioni nel periodo compreso tra il 2002 e il 2009.

Pirlo è universalmente considerato uno dei centrocampisti più forti della storia, e sicuramente uno dei più forti della sua generazione.

Filippo Inzaghi

Siamo ben consapevoli che se si pensa a Pippo Inzaghi si pensa alla maglia numero 9, eppure alle qualificazioni di Euro 2004 Superpippo ha vestito anche la numero 10.

Un bomber di razza che a fatica si potrà replicare, sia con i colori Azzurri che con quelli Rossoneri, con la 10 è riuscito a segnare anche una tripletta contro il Galles.

Fabrizio Miccoli

Un grande talento purtroppo nato in un periodo in cui la Nazionale ne aveva in sovrabbondanza, Fabrizio Miccoli è stato un giocatore molto forte e di grande qualità.

È riuscito a vestire la maglia numero 10 dell'Italia tra il 2004 e il 2005, periodo in cui ha giocato 10 partite con gli Azzurri.

Antonio Cassano

Spesso tacciato di non aver avuto la testa al posto giusto, di aver sprecato tutto il suo enorme talento a causa del suo carattere.

Genio e sregolatezza che ha saputo illuminare tutti i campi in cui ha giocato, Antonio Cassano ha vestito la maglia numero 10 in diverse occasioni tra cui Euro 2012 e i Mondiali del 2014.

Daniele De Rossi

Tra i numeri 10 dell'Italia ce n'è uno di inaspettato, Daniele De Rossi, grande centrocampista della Roma che rientra tra i Campioni del Mondo del 2006.

Ha indossato la maglia numero 10 a Euro 2008 e anche in Confederations Cup nel 2009, Capitan Futuro ha ereditato per primo la 10 di Totti.

Antonio Di Natale

Probabilmente uno degli ultimi bomber di provincia che si è affezionato al punto tale a una squadra, e a una città, da non separarsene più.

Antonio Di Natale ha regalato innumerevoli magie e gol con la maglia dell'udinese e ha indossato la maglia numero 10 dell'Italia a Sudafrica 2010.

Mario Balotelli

Uno dei giocatori più discussi della Nazionale ad aver indossato la maglia numero 10 è Mario Balotelli che, nonostante nelle competizioni più importanti ha vestito la numero 9, ha disputato qualche partita anche con la maglia più prestigiosa.

Qualcuno ha invocato un suo ritorno in Azzurro mentre qualcun altro non lo ritiene meritevole, vedremo se Mancini gli darà un'altra occasione.

Sebastian Giovinco

Sembrava destinato a fare grandi cose con la maglia della Juventus e con quella della Nazionale, Sebastian Giovinco però non è riuscito a incidere come si credeva.

Nonostante questo, nella Confederations Cup del 2013 ha indossato la maglia numero 10 degli Azzurri.

Antonio Candreva

Tra i tanti giocatori che dal 2010 in poi hanno indossato la maglia numero 10 troviamo anche Antonio Candreva, il quale si è tolto una soddisfazione non da poco vestendola tra il 2012 e i 2013.

Il tutto non è stato esente dalle polemiche, dato che l'eredità della 10 è sempre molto importante e che il giocatore non veniva ritenuto dall'opinione pubblica all'altezza.

Marco Verratti

Considerato uno dei centrocampisti più forti al mondo Marco Verratti ha vestito la maglia numero 10 in diverse occasioni.

È però con la maglia numero 6 che è riuscito a conquistare l'ultimo Europeo grazie alla vittoria ottenuta dalla Nazionale a Wembley.

Pablo Daniel Osvaldo

Osvaldo, attaccante italo-argentino che ha disputato 14 partite in azzurro mettendo a segno 4 gol, ha vestito in qualche occasione la maglia numero 10.

Ora ha cambiato completamente vita e si dedica alla sua più grande passione: la musica.

Franco Vazquez

Nella stagione seguente, tra i numeri 10 dell'Italia, troviamo un altro oriundo che ha avuto l'occasione di indossare questa maglia: Franco Vazquez.

L'opportunità gli è stata concessa nell'amichevole disputata nel giugno 2015 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Thiago Motta

Tra i numeri 10 dell'Italia più discussi c'è sicuramente lui: Thiago Motta, che ha indossato questa maglia a Euro 2016.

La scelta fece discutere poiché il giocatore non era particolarmente amato dai tifosi e anche perché si trovava ormai a fine carriera.

Lorenzo Insigne

Se a partire dal 2010 la maglia numero 10 è stata indossata da molti giocatori diversi negli ultimi anni c'è stata un'inversione di marcia.

Il legittimo proprietario è stato Lorenzo Insigne che con questo numero ha anche vinto l'ultimo Europeo.

Federico Bernardeschi

Nel corso dell'egemonia di Insigne, però, qualcun altro ha avuto l'occasione di indossare la maglia numero 10.

È il caso di Federico Bernardeschi che nel corso delle qualificazioni a Euro 2020 ha avuto l'opportunità di vestirla.

Domenico Berardi

Nonostante preferisca indossare la maglia numero 11, la maglia con la quale ha vinto l'Europeo, Domenico Berardi di recente ha vestito anche la 10.

L'esterno offensivo del Sassuolo è ora oggetto di mercato ed è nel pieno della sua maturità calcistica, lo vedremo più spesso con quel numero?

Lorenzo Pellegrini

L'ultimo dei numeri 10 dell'Italia in ordine cronologico è Lorenzo Pellegrini, che l'ha indossata nella recente partita di Nations League contro la Germania.

Il risultato? Una grande prestazione coronata da un gol, una casualità o un messaggio chiaro?

LEGGI ANCHE: Uefa Nation League: ecco il regolamento e come funziona