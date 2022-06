A Budapest stanno andando in scena i mondiali di nuoto. Al momento l'Italia sta veramente trionfando, grazie agli innumerevoli ori che l'hanno portata in alto nel medagliere. Questo ci vede insieme a delle superpotenze planetarie, con le quali possiamo batterci.

Mondiali di nuoto

Il 17 giugno sono iniziati i 19esimi mondiali di nuoto, a Budapest. Qui si è ritornati dopo l'edizione già svolta nel 2017, in quanto la sede designata inizialmente, ovvero Fukuoka in Giappone, ha deciso di rinviare di un anno a causa della onnipresente pandemia.

Fatto sta che al momento si sono già visti importanti gare con annessi nuovi record relativi alla competizione iridata, ma anche alle volte riguardanti proprio tutto il mondo. Inoltre, c'è da dire che l'Italia sta facendo la sua figura, dimostrando la crescita di tutto il movimento, dopo il disastro di Rio 2016.

L'Italia ai mondiali

L'Italia, come detto, sta ben figurando ai mondiali di nuoto e si trova molto in alto nel medagliere. Come ben si sa, la classifica dipende dagli ori, più se ne hanno più si è davanti a tutti. Al momento, la nostra nazionale è riuscita a conquistare addirittura quattro medaglie dal valore più importante.

La prima vittoria è arrivata con Nicolò Martinenghi, il quale ha trionfato nei 100m rana. Poi è toccato al sincro misto vincere l'oro, grazie alla coppia Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini. Ancora, c'è stata la vittoria di Thomas Ceccon nei 100 dorso, con tanto di record del mondo. Infine, arriva la vittoria di Benedetta Pilato nei 100 rana.

Il medagliere

Visti i quattro ori conquistati dall'Italia ai mondiali di nuoto, il medagliere della rassegna ungherese 2022 ci sorride. Al momento, addirittura, siamo in seconda posizione, alle spalle solo della corazzata statunitense, che domina con ben sette primi posti.

Alle spalle della nazionale azzurra ecco un'altra grande potenza del nuoto mondiale, ovvero l'Australia, la quale ci guarda da lontano con i suoi 2 ori. Dietro la down-under, ecco che si trovano nazionali con solo un oro conquistato: Giappone, Ucraina, Francia, Cina e Romania.

Leggi anche: Chi è Davide Frattesi: tutto sul gioiellino voluto dalle big

Il totale delle medaglie

Se è vero che per vincere il medagliere bisogna guardare gli ori, è anche vero che per guardare al futuro in modo sempre migliore bisogna notare pure tutte le medaglie conquistate. Difatti, c'è da tenere conto di bronzi e argenti, così da ottimizzare il lavoro per le competizioni prossime.

Al momento, la classifica dei mondiali di nuoto per l'Italia ci vede con ben sei medaglie, le quali constano di quattro ori e due bronzi, mentre gli argenti sono ancora zero. Come nel caso dei primi posti, inoltre, anche stavolta ci sono davanti gli USA, con addirittura diciotto medaglie.

Dietro, come prima, ecco l'Australia a cinque, e poi ci sono tante altre nazionali che oscillano tra le tre medaglie conquistate in totale, e l'unica del proprio medagliere. Fa specie il caso del Canada, che ha conquistato ben tre medaglie, di cui nessuna d'oro, bensì tutte sono d'argento.

Le prossime gare

I mondiali di nuoto per l'Italia hanno già mostrato molto del loro potenziale, ma non tutto è stato rilasciato nelle piscine di Budapest. Il medagliere potrà ancora essere rimpinguato, grazie agli atleti che continueranno a scendere in acqua nei prossimi giorni.

Tra i nuotatori più attesi ci sono Detti e Paltrinieri impegnati negli 800 stile libero, così come nei 1500. Ancora, nuovamente Martinenghi già vincitore dei 100 rana che se la vedrà pure sui 50, così come Benedetta Pilato. Ma attenzione anche agli sport di gruppo.

Come ben sappiamo, le due squadre di pallanuoto sono molto forti. In particolare, l'Italia fa affidamento sulla selezione maschile, il settebello che è campione del mondo in carica. Più difficile, invece, ipotizzare un grandioso cammino per il setterosa, che comunque ce la metterà tutta per arrivare in zona medaglia. Infine, una nota per i tuffi. Qui, dopo la grande presenza di Tania Cagnotto, il movimento pare un po' spuntato, in attesa di rivivere tempi migliori.

Leggi anche: Chi è Angel Di Maria: tutto sul centrocampista argentino