Nuova maglia per l'Italia a Euro 2024 con un piccolo dettaglio: ecco quale

La nazionale italiana, in collaborazione con Adidas, ha presentato la nuova maglia per Euro 2024 che avrà una piccola scritta sul colletto: ecco quale.

Tra tre mesi prenderà il via l'atteso campionato degli Europei, con l'Italia pronta a difendere il titolo conquistato nel 2021. Guidata dal coach Spalletti, la squadra azzurra si troverà ad affrontare un girone di alta competitività. Nel frattempo, è stata rivelata la nuova divisa degli Azzurri per Euro 2024, presentata orgogliosamente da Adidas.

Nuova maglia per l'Italia a Euro 2024

Con un annuncio sui propri canali social, Adidas ha mostrato le maglie che accompagneranno l'Italia nel torneo europeo in Germania, debuttando già nelle prossime amichevoli di marzo. La maglia "home" sarà fedelmente azzurra, mentre quella "away" sarà di candido bianco, seguendo le tradizioni. Ma c'è di più.

Un'innovazione significativa riguarda le strisce distintive di Adidas sulle spalle: non saranno tutte bianche, bensì tricolori, con una combinazione di bianco, verde e rosso. Un omaggio al passato emerge anche nei fianchi, con una tonalità più scura, richiamando il glorioso periodo del 2006, quando l'Italia trionfò ai Mondiali in Germania sotto la guida di Lippi. L'altra cosa particolare è che sul colletto di entrambe le maglie ci sarà la frase dell'Inno di Mameli "L'Italia chiamò".

La divisa bianca, ufficializzata in questo nuovo set, si caratterizza per i dettagli rossi e verdi, che non si limitano alle strisce ma si estendono con eleganza su tutto il design.

Adidas spiega come è nata l'idea di queste maglie:

Ciascuna delle maglie Home e Away è pensata per suscitare un senso di orgoglio e di appartenenza, attingendo a storici spunti visivi ed emblemi nazionali iconici con un tocco di stile moderno per una nuova generazione di calciatori. Partendo dal tema della maglia, simbolo di speranza e unità, il team di designer Adidas si è concentrato sulla realizzazione di un prodotto che offrisse una prospettiva nuova e inaspettata rispetto a ciò che è stato fatto in precedenza, pur rimanendo rispettoso e fedele al proprio patrimonio calcistico.