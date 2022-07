Si smuove qualcosa a Roma per quanto riguarda lo stadio nuovo. È stata infatti individuata la zona in cui costruirlo, si tratta di Pietralata, che ha fatto felice sia i Friedkin che il comune.

In Italia la tantissima burocrazia ha intaccato anche il sistema calcio. Da anni, infatti, i proprietari che vogliono costruire un nuovo stadio sono alla mercé di lungaggini e vincoli. Adesso, però, qualcosa si muove per la Roma, con l'arena dei giallorossi che dovrebbe sorgere a Pietralata, zona che unisce sia i Friedkin che il comune.

Il nuovo stadio della Roma sarà a Pietralata

Dopo anni in cui si è parlato molto del nuovo stadio della Roma, finalmente la giunta comunale e i proprietari dei giallorossi, i Friedkin, sono giunti a identificare la nuova zona: si tratta di Pietralata, quartiere che sorge in vicinanza alla stazione Tiburtina.

A dare la notizia è stato Pietro Berardi, l'Amministratore Delegato della società capitolina, per il quale dopo diversi discorsi durati nel tempo, si è giunti all'individuazione della zona per la nuova arena giallorossa. Ovviamente, però, non è tutto fatto, anzi, c'è bisogno di aspettare ancora.

Dopo aver individuato in Pietralata la zona per il nuovo stadio della Roma, ecco che c'è bisogno di effettuare studi di fattibilità per la realizzazione del complesso, che secondo il già citato Berardi non sarà più piccolo dell'attuale Stadio Olimpico, il quale consta di oltre 60mila posti.

Molto, se non tutto, quindi, dipende proprio dallo studio di fattibilità il quale può richiedere anche tre mesi, circa 90 giorni, per essere visto, discusso e infine approvato. In caso di approvazione, ecco che si potrà passare ad avere il nulla osta definitivo, cioè quello per il quale si potrà passare la proprietà della zona e quindi dello stadio della Roma alla società, di solito il tempo stabilito è di 99 anni, come accaduto per l'arena dell'Udinese.

Se tutto dovesse andare per il verso giusto, così come si aspettano i tifosi della Roma oltre che i Friedkin, ecco che la tempistica prevede una fine dei lavori già verso il 2026. Del resto, la volontà c'è e per questo è facile immaginare un cantiere molto veloce.

Tutto, però, dipende dal succitato studio di fattibilità, e da eventuali polemiche che come sempre sorgono quando in Italia bisogna fare grandi strutture. Infatti, queste polemiche potrebbero diventare veri e proprio ricorsi in tribunale, il che andrebbe chiaramente a rallentare e di non poco i lavori dello stadio della Roma.

Il disegno dello stadio

Al momento, Pietro Berardi ha già detto che non c'è ancora il disegno dello stadio. In pratica, manca l'architetto e pure l'ingegnere, poiché la Roma si sta occupando di altro, in particolare di come ovviare alle lungaggini burocratiche di cui sopra.

Il progetto dell'arena di Pietralata arriverà solo dopo le giuste considerazioni e rilevazioni, che riguardano sia l'ambiente sia ovviamente le rilevazioni archeologiche (sappiamo che a Roma scavando si può trovare di tutto). Inoltre, molto importante sarà la questione dell'acustica, per non provocare inquinamento acustico. Se tutto dovesse filare liscio, allora ecco che si potrà pensare al disegno del nuovo stadio della Roma.

Il precedente

Non è la prima volta che si parla del nuovo stadio della Roma, solo che sono cambiati i soggetti in campo e anche la zona. Infatti, prima c'erano un'altra giunta comunale e la proprietà del club giallorosso era di Pallotta, mentre il quartiere interessato non era Pietralata bensì Tor di Valle.

Addirittura, questo progetto risaliva al lontano 2012, ma per portarlo avanti ci si è impantanati nelle già citate lungaggini burocratiche, oltre che nelle solite polemiche. Quindi, tra 2020 e 2021 lo stop definitivo al progetto, complice anche il passo indietro fatto dai Friedkin.

I proprietari della Roma hanno acquistato il club tra gennaio e febbraio 2021, ma hanno sin da subito mostrato reticenze nei confronti del nuovo stadio a Tor di Valle, complici i continui ritardi. Quindi, a luglio dello scorso anno, arrivò il punto definitivo sulla questione.

Adesso, però, dopo aver già conquistato la Conference League e aver ancora prima portato José Mourinho sulla panchina giallorossa, i Friedkin vogliono portare a termine quella che sembra essere diventata una vera e propria impresa, per dare alla prorpria squadra una dimensione mondiale.

