Dall'acquisto ufficiale di Matic, al tentativo per Frattesi e le voci su Guedes: ecco tutti gli obiettivi di mercato della Roma per la sessione estiva.

La stagione appena conlusa è stata indubbiamente altalenante per la Roma: se il campionato ha restituito soltanto il sesto posto ai giallorossi, José Mourinho è riuscito a regalare ai tifosi romanisti la prima vittoria europea e a riportare un trofeo nella capitale romanista che mancava da oltre dieci anni (Coppa Italia vinta nel 2007-8 ai danni dell'Inter,ndr).

La vittoria ottenuta nella finale di Conference League per 1-0 ai danni del Feyenoord - con rete di Zaniolo - ha restituito morale a tutto l'ambiente, ma ha anche inevitabilmente alzato le aspettative in vista della prossima stagione: aspettative che andranno sostenuto dal mercato, con José Mourinho che ha già stilato la propria lista della spesa. Ecco un resoconto di tutti gli obiettivi di mercato della Roma.

Obiettivi mercato Roma: già ufficiale Matic

Nemanja Matic è il secondo acquisto ufficiale della Roma dopo il portiere Silvar. Il centrocampista serbo - che all'occorrenza può essere impiegato anche da difensore centrale - arriva a parametro zero dal Manchester United, ed ha firmato un contratto annuale a 3.5 mln con rinnovo automatico di un anno in caso di raggiungimento del 50% delle presenze in stagione.

Il classe 88' sarà un vero e proprio jolly per José Mourinho, che lo ha già allenato sia al Chelsea sia al Manchester United. Almeno numericamente, Matic andrà a ricoprire il vuoto lasciato a centrocampo da Mikitharyan, accasatosi in questa sessione all'Inter.

Nemanja è un giocatore fantastico. Tutti conoscono il mio rapporto con lui: è uno di quei giocatori che hanno la mia fiducia.

Uno dei fedelissimi dell'allenatore portoghese è quindi sbarcato a Trigoria. Tuttavia non basterà a soddisfare né il tecnico né i tifosi: ecco allora che si fanno largo altri nomi, tra trattative concrete e semplici voci che rimbalzano nei corridoi del mercato.

Gli obiettivi concreti

La dirigenza giallorossa si sta muovendo dunque con largo anticipo per rinforzare la rosa e colmare il gap con le altre big di campionato: non solo, l'obiettivo della Roma è quello anche di procedere spedita anche in Europa, con l'Europa League che deve necessariamente essere un trofeo da conquistare.

Il nome più vicino a vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione sembra essere quello di Davide Frattesi. 22 anni, centrocampista del Sassuolo e fresco di esordio con la Nazionale maggiore. Per il centrocampista però, la trattativa con gli emiliani sarà ancora lunga. Da un lato la richiesta dei neroverdi - 30 milioni di euro - dall'altra l'offerta della Roma: 15 milioni e due contropartite tecniche (Volpato, Tripi e Felix gli indiziati).

Altro nome gradito dalle parti di Trigoria e già bloccato dalla Roma è Ola Solbakken, attaccante 23enne del Bodo Glimt. I tifosi della Roma se lo ricordano bene: nelle sfide occorse tra le due squadre in Conference, il giocatore ha infilato la porta romanista in 3 occasioni. La Roma ha l'accordo con il giocatore, serve quello con il Bodo: la squadra norvegese chiede 5 milioni, nonostante la scadenza del contratto a dicembre.

Zeki Celik, terzino 25enne del Lille è a un passo dalla Roma: la società francese chiede circa 10 milioni di euro, mentre i giallorossi sono fermi a 8. La sensazione è che a breve si arriverà alla fumata bianca.

Un nome rimbalzato negli ultimi giorni - soprattutto sulla stampa francese - ma che trova conferme riguardo quantomeno un interesse della Roma, è quello di Houssem Aouar, centrocampista 23enne in forza al Lione. Considerato uno dei maggiori talenti europei, è ambito da diverse squadre: per portarlo a Roma serviranno non meno di 25-30 milioni.

Capitolo Berardi: l'attaccante del Sassuolo e della Nazionale è il nome principale fatto da José Mourinho in caso di partenza di Zaniolo. Al momento non c'è una reale trattativa e, se ci fosse, la concorrenza per il giocatore sarebbe folta: fra tutte, la Juventus sembra la squadra più vicina al calciatore.

Tra voci e smentite: gli altri nomi

Il calciomercato vive di ufficialità, di trattative impostate mesi prima, ma anche di nomi gettati sui giornali. In questo mercato la Roma sembra attenzionare molti profili, ma non per tutti è stata imbastita una vera trattativa: spesso si tratta solo di sondaggi o un attenzione sul giocatore.

La Roma ha infatti sondato e studiato la possibilità di riportare nella Capitale Leandro Paredes, centrocampista argentino ora in forza al PSG. Difficile parlare di cifre: il regista piace a molte squadre, ma la dirigenza vorrebbe provare a regalarlo a Mourinho.

I giallorossi sono inoltre molto attenti alla situazione di Goncalo Guedes al Valencia: l'ala portoghese è in rotta con il club del neo - allenatore Gattuso, e non opporrebbe resistenza alla prospettiva di essere allenato da Mourinho. Il Valencia però spara alto e la trattativa deve ancora entrare nel vivo.

Altro portoghese seguito con attenzione è il centrocampista del Wolverhampton Ruben Neves. 25 anni e esperienza maturata in Premier, sarebbe il top plaer per il centrocampo della Roma. I Wolves però sparano alto e per il momento la trattativa non è proseguita.

La Roma continua a sondare in Premier, e un altro nome che piace è quello del brasiliano Douglas Luiz, 24enne del West Ham. Anche in questo caso non c'è una vera trattativa, ma si ragiona sui costi dell'operazione.

Spazio anche alle sorprese della scorsa stagione in Serie A: una di queste è senza dubbio Ederson, uno dei protagonisti della salvezza-miracolo della Salernitana. Il giocatore piace a mezza Serie A ma ha un costo proibitivo: non meno di 20 milioni la richiesta dei campani.

La situazione legata a Mertens

Altra situazione in attesa è quella legata al futuro di Dries Mertens: l'attaccante Belga non ha trovato l'accordo per il rinnovo con il Napoli e saluterà - a meno di clamorosi colpi di scena - il Vesuvio in questa sessione di mercato.

Tante squadre alla finestra, ma se dovesse restare in Serie A, si profilerebbe per Mertens un derby di mercato: si perché sul giocatore è forte la Lazio di Sarri, tecnico grazie al quale Mertens è esploso.

Al momento la squadra più vicina al Belga sembrano dunque i biancocelesti, ma non è escluso un rilancio della Roma, soprattutto in caso di cessione di Zaniolo.

