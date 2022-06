Oleksandr Usyk, qualche mese fa, si è reso protagonista di una vicenda che lo ha visto per una volta al di fuori delle corde del ring. Il pugile ucraino, infatti, si è congedato dall'esercito per potersi così preparare al meglio in vista del secondo match contro Anthony Joshua.

Quando si parla di Oleksandr Usyk, si deve prendere in considerazione l'idea di un combattente puro. Sia all'interno del ring che al di fuori delle sue corde. Qualche mese fa, infatti, il noto pugile ucraino ha deciso di prendere un congedo dall'esercito ucraino per potersi preparare al meglio in vista di un grande appuntamento.

Ovvero, il cosiddetto "rematch" contro Anthony Joshua. La prima sfida tra i due terminò con la vittoria ai punti da parte del pugile ucraino. L'esito, ai tempi, fu a dir poco clamoroso. Il pugile originario di Watford era dato per favorito dai bookmakers. Questo, anche grazie al match ospitato tra le sue mura domestiche. Tuttavia, l'esito è andato diversamente.

Chi è Oleksandr Usyk

Oleksandr Usyk, è un pugile ucraino nato a Sinferopoli nel 1987. In età adolescenziale, si è dedicato al calcio con discreto interesse. Tuttavia, ha deciso di cambiare settore dedicandosi totalmente al pugilato. A livello accademico, Usyk ha conseguito una laurea in Scienze Motorie e Sportive presso l'ateneo cittadino.

Inizialmente, in qualità di pugile dilettante, la sua categorie di riferimento era quella dei pesi medi. All'interno di questa divisione, il pugile ha conquistato una medaglia di bronzo ai Campionati Europei Dilettantistici del 2006, che si sono tenuti nella città di Plovdiv, in Bulgaria.

Ad avergli giovato particolarmente, in seguito, è stato il passaggio ad una categoria superiore: i mediomassimi. All'interno di questa divisione, il pugile imbattuto ha conquistato una medaglia nel 2008. Per la precisione, si tratta della Coppa Standya.

Nel 2008, dunque pochi anni dopo, ha finalmente conosciuto quella che ad oggi è la sua categoria di appartenenza. Ovvero, i pesi massimi. Così, da dilettante a professionista, il boxer ucraino ha avuto modo di potersi togliere numerose soddisfazioni. Sportive, e non.

Inoltre, il pugile ha avuto modo di ricevere anche vari riconoscimenti piuttosto ambiti in patria. Che lo hanno visto garantirgli prestigio sia a livello sportivo, che a livello patriottico e umano.

La carriera da dilettante

La carriera da dilettante di Oleksandr Usyk, è passata anche per l'Italia. Infatti, in vista delle qualificazioni per le Olimpiadi di Pechino 2008, il pugile ha disputato un match anche all'interno della penisola. Più precisamente, a Roseto degli Abruzzi.

L'incontro successivo fu particolarmente evocativo, considerando che tale sfida lo ha visto essere l'avversario di Clemente Russo. In quell'occasione, il pugile italiano originario di Marcianise si è imposto sul suo rivale ai punti, con un cartellino di 4-7.

Tuttavia, quell'annata non fu completamente disastrosa per Osyk. Nello stesso anno, infatti, il pugile si è potuto consolare con un'ambita medaglia d'oro ottenuta agli Europei. In questo caso, ha combattuto all'interno della categoria dei pesi mediomassimi, attraversando dunque un lieve downgrade in termini di peso.

Il suo ritorno in Italia, è avvenuto nel 2009 per i Mondiali svolti a Milano. In quel caso, l'ucraino ha ottenuto una medaglia d'argento. Tuttavia, i Mondiali di Baku che si sono tenuti nel 2011 gli hanno portato decisamente più fortuna. Il pugile ucraino, si è infatti aggiudicato una medaglia d'oro più che meritata, viste le prestazioni.

Uno dei suoi ultimi trascorsi in qualità di pugile dilettante, nel pieno segno del destino, fu proprio un nuovo incontro con Clemente Russo. In questo caso, la location e l'evento furono decisamente differenti. I due si affrontarono alle Olimpiadi di Londra nel 2012, in finale.

In questo caso, è stato l'ucraino ad aggiudicarsi la vittoria finale, ottenendo così una gloriosa rivincita in seguito alla sconfitta subita diversi anni prima. Così, Osyk ha lasciato il mondo dei dilettanti ottenendo il conseguimento di un record personale a dir poco straordinario.

Ovvero, 335 vittorie e 15 sconfitte. Un numero a dir poco impressionante, che ancora oggi a distanza di quasi 20 anni sottolinea la pregevole caratura di un simile pugile. A livello professionale, le prestazioni non sono state affatto differenti.

Il salto nel professionismo

Il salto che finalmente Oleksandr Usyk ha compiuto nel mondo dei professionisti, è stato un successo di notevoli dimensioni. Il suo esordio nel mondo dei grandi, è avvenuto sotto attenta direzione della promotion diretta dai fratelli Klitschko.

Il suo debutto è avvenuto contro il pugile messicano Felipe Romero, battuto per KO al culmine della quinta ripresa. Il primo match titolato è avvenuto in seguito ad una gavetta a dir poco lodevole. Una striscia composta da ben nove successi consecutivi, gli ha dunque permesso di poter finalmente concorrere per la cintura dei Mondiali WBO.

Così, l'incontro in questione è finalmente avvenuto. Il suo avversario, è stato il coriaceo e imbattuto Krzysztof Głowacki, pugile polacco. L'incontro, la cui copertura televisiva è stata garantita principalmente in Inghilterra, ha visto un Usyk in splendida forma.

Nel corso di questo incontro, sono infatti emerse le sue qualità migliori. Ovvero, rapidità e potenza esplosiva. Tutte qualità sicuramente non canoniche, per un pugile di tale caratura. Così, dopo varie difese, sono finalmente arrivati gli incontri papabili per i titoli successivi.

Il 31 ottobre del 2020, contro il britannico Derek Chisora, Usyk ha vinto il titolo WBO Inter-Continental per la categoria dei pesi massimi. La vittoria, è arrivata per decisione unanime al termine di 12 lunghe riprese. Sicuramente una serata di grande pugilato, considerata soprattutto la posta in palio piuttosto ampia.

L'unico match del 2020, guardando con maggiore attenzione il suo esito finale, è andato in maniera più che positiva per l'ucraino. Il palcoscenico della SSE Arena, a Londra, è stato dunque un ottimo scenario di grande boxe.

Per tutti i presenti così come per i diretti interessati, naturalmente. Da quel momento in poi, in pochi ancora sapevano che il meglio doveva ancora arrivare. E infatti, la posta in palio per il campione ucraino ha cominciato ad elevarsi senza potersene rendere conto.

La saga con Joshua

Quella con Anthony Joshua, si può definire come una vera e propria saga per Usyk. Per ciò che rappresenta e per ciò che riguarda appunto lo stesso ucraino. Alla vigilia del primo confronto tra i due, tenutosi il 25 settembre 2021 presso lo stadio del Tottenham, i favori della sfida erano tutti quanti destinati all'inglese.

Questo, anche per via di un fattore prettamente casalingo. Il pronostico in questione, tuttavia, è stato ampiamente smentito da quella che si è poi rivelata essere la realtà dei fatti. Così, al termine delle canoniche 12 riprese, Oleksandr Usyk si è aggiudicato:

WBA (Super)

IBF

WBO

IBO (Pesi massimi)

Insomma, quattro cinture ambite da numerosi pugili di categoria, che sono state assegnate all'ucraino al termine di una serata sportiva davvero difficile da dimenticare. La folta platea di ben 60.000 persone, ha potuto così godere di una performance di livello da entrambe le parti.

Di recente, a tal proposito, è uscita la notizia riguardante un rematch tra i due. A quanto pare, il pugile originario della Crimea ha lasciato l'esercito ucraino per potersi dedicare alla sfida contro il pugile nativo di Watford. Presumibilmente, la data per l'incontro sembra essere il 20 agosto in Arabia Saudita.

Tuttavia, almeno per il momento, ci sono ancora poche informazioni a riguardo. Quel poco che si conosce a tal proposito, sono solamente voci di corridoio difficili da confermare o da smentire. Quello che è certo, è che sarà una serata all'insegna della boxe.

