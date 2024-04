Tutto sui biglietti per le Olimpiadi di Parigi 2024: come comprarli e quanto costano

Dal 26 luglio all'11 agosto vanno in scena a Parigi le Olimpiadi 2024: con l'avvicinarsi della manifestazione, gli appassionati sono alla ricerca dei biglietti per partecipare dal vivo all'evento dell'anno. I costi, tuttavia, si prospettano non essere alla portata di tutte le tasche.

Olimpiadi Parigi 2024, dove acquistare i biglietti

La prima fase di vendita è stata aperta già un anno prima, con la gran maggioranza degli appassionati che hanno già acquistato il loro tagliando per la manifestazione sportiva.

Per i ritardatari la piattaforma ufficiale offre ancora delle opportunità, anche se sicuramente non a buon mercato. La prima fase di vendita ha visto più di 400mila biglietti acquistati per 24 euro, con in generale il 70% sotto i 100 euro. A queste cifre è però ormai difficile trovare ancora qualcosa, con i prezzi che si attestano sulle 3 o anche 4 cifre.

Il costo dei biglietti per le Olimpiadi di Parigi 2024

Chi ancora non ha comprato un tagliando per la manifestazione estiva può ricorrere a due soluzioni:

• l'acquisto del singolo tagliando

• il pacchetto ospitalità che, a prezzi più alti, offre posti migliori (in base a tre livelli di scelta: bronzo, argento e oro), un buffet e cocktail a base di champagne o soft drink, musica e souvenir

Gli ingressi più economici ancora disponibili sono quelli relativi alle gare di calcio, le quali vanno in scena in tutta la Francia e non solo a Parigi. I prezzi, in tal caso, partono dai 24 euro. Per seguire il basket i costi aumentano, con il torneo femminile che parte dai 50 euro mentre quello maschile dagli 80. Per le gare di volley, invece, già ai primi di aprile non si trovano più biglietti singoli, con i pacchetti ospitalità che vanno invece dai 250 euro in su.

Gli eventi più attesi

I prezzi si prospettano ovviamente alle stelle per gli eventi più attesi, a partire dalla finale del 4 agosto dei 100 metri, alla quale potrebbe prendere parte l'italiano Marcel Jacobs, campione in carica dalla scorsa edizione. Per chi desidera essere presente allo stadio di Saint Denis quella sera, i prezzi vanno dai 525 ai 980 euro (per i posti vicino al rettilineo di gara).

L'evento più atteso, e quindi più costoso, è però quello della cerimonia di apertura, che per la prima volta non si svolge in uno stadio ma lungo la Senna. Per 6 chilometri sfileranno su imbarcazioni 10500 atleti (tra cui non ci sarà però Sinner, il quale non sarà il portabandiera dell'Italia), terminando il proprio viaggio davanti al Trocadero. Se all'inizio i biglietti più economici costavano 90 euro, a inizi aprile 2024 i prezzi si aggirano tra i 500 e i 2700 euro. Per chi volesse invece godere del pacchetto ospitalità, i costi andranno dai 5000 ai 9500 euro. Più economica sarà invece la cerimonia di chiusura, organizzata all'interno dello stadio di Saint Denis, con i biglietti che, esauriti i tagliandi da 45 euro, si aggirano tra i 1100 e i 1600 euro (oppure da 995 a 4750 con l’ospitalità).