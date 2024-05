La Conference League è arrivata all’atto finale con la partita tra Olympiacos e Fiorentina: ecco quando e dove si gioca e qual è stato il percorso che ha portato le due squadre alla finale.

Quando si gioca la finale Olympiacos Fiorentina

La finale del terzo torneo europeo, la Conference League, si gioca giovedì 29 maggio alle ore 21:00 allo stadio Agia Sofia di Atene, che normalmente ospita le partite dell’AEK Atene.

Il percorso delle due squadre

Le due squadre hanno avuto un percorso differente all’interno del torneo. L’Olympiacos ha effettuato gli spareggi per entrare nella competizione, dopo essere stata eliminata ai gironi di Europa League. La Fiorentina, invece, ha completato il percorso del torneo a partire dai gironi iniziali.

L’Olympiacos ha affrontato negli spareggi il Ferencvaros, vincendo entrambi gli scontri per 1-0 e qualificandosi così direttamente agli ottavi di finale. Negli ottavi di finale ha incontrato il Maccabi Tel Aviv, che ha provato subito a chiudere il turno con un sonoro 4-1 in casa dell’Olympiacos. I greci però hanno trovato una rimonta epica, rovesciando completamente il risultato con un incredibile 6-1 in casa degli israeliani. Ai quarti di finale è stato il turno di un avversario ostico, il Fenerbahce, battuto per 3-2 in casa, salvo poi perdere 1-0 in Turchia. La squadra greca è riuscita però a strappare la qualificazione alle semifinali grazie ai calci di rigore. Nelle semifinali i greci hanno incontrato l’Aston Villa, vincendo entrambi gli scontri, prima in Inghilterra per 4-2 e poi in casa per 2-0.

La Fiorentina, invece, prima di giocare i gironi ha dovuto affrontare gli spareggi contro il Rapid Vienna, perdendo l’andata per 1-0 ma vincendo il ritorno in casa per 2-0. Ai gironi la squadra di Firenze non perde neanche una partita, collezionando 3 vittorie (2 contro il Cukaricki e 1 contro il Genk) e 3 pareggi (2 contro il Ferencvaros e 1 contro il Genk). Agli ottavi di finale i toscani incontrano il Maccabi Haifa, vincono per 4-3 in Israele e pareggiano 1-1 in casa. I quarti si giocano contro il Viktoria Plzen e finiscono con un pareggio all’andata per 0-0 e una vittoria per la Fiorentina in casa, con il risultato di 2-0.

Le semifinali costringono la Fiorentina a sfidare un altro avversario ostico, il Club Brugge. L’andata termina 3-2 per i viola e il ritorno in Belgio finisce 1-1.

Gli obiettivi

Tra le due squadre non ci sono precedenti nelle coppe europee: la Fiorentina cerca di sollevare il trofeo dopo la finale persa un anno prima, nel 2023, e l’Olympiacos punta a portare in bacheca il primo titolo europeo della sua storia.

L’Italia ha sempre portato una squadra in finale di Conference League da quando è stata istituita. Il primo merito, nel 2022, è stato della Roma (che ha alzato il trofeo) e poi è toccato proprio alla Fiorentina, nel 2023.

