Grave episodio quello successo ieri ad Assago, in un supermercato alle porte di Milano. Un uomo ha iniziato ad accoltellare persone a caso, tra queste c'era pure Pablo Marí, giocatore del Monza. Ecco come sta il difensore spagnolo dei lombardi.

Come sta Pablo Marí: le sue condizioni

In questo momento Pablo Marí ha appena subito un'operazione chiurgica in anestesia totale ai muscoli della schiena, in modo da suturarglieli. Il bollettino dice che il difensore non potrà giocare prima di 2-3 mesi, e dovrà rimanere qualche giorno in osservazione.

Il giocatore del Monza, dunque, nonostante il grande ed evidente spavento sta bene, e se la caverà. Per sua fortuna, è scampato alla violenza del carnefice, che ha preso di mira a caso varie persone, ferendone in totale 4 e uccidendone una.

Cosa è successo a Pablo Marí

In un centro commerciale ad Assago, vicino Milano, nella giornata di ieri è accaduto il finimondo. Un uomo, che poi si è scoperto affetto da disturbi psichici, ha accoltellato cinque persone, ferendone 4, tra cui Pablo Marí, e uccidendone una, un cassiere del supermercato.

Il calciatore del Monza è stato il primo a essere accoltellato davanti agli occhi della moglie Veronica e del loro figlio. In pratica, il carnefice lo ha accoltellato nella schiena, poi il difensore si è girato e ha visto lo stesso assassino tagliare la gola a un altro uomo, cioè il cassiere di cui sopra.

Il racconto di Pablo Marí

Pablo Marí è stato raggiunto all'ospedale da Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza. Una volta fuori dal complesso ospedaliero, il secondo di Berlusconi ha parlato alle camere e ai microfoni dei giornalisti presenti, raccontando la versione del giocatore, sopra riportata.

Inoltre, c'è stato tempo pure per addolcire un po' la pillola, in quanto secondo Galliani lo spagnolo avrebbe detto che si sarebbe fatto trovare pronto per la partita casalinga di domenica alle 15 contro il Verona. Un modo come un altro quindi per cercare di rendere meno pesante quella che è stata una bruttissima esperienza.

Chi è Pablo Marí

Pablo Marí è un calciatore spagnolo nato a Valencia il 31 agosto 1993. Alto 193 cm col peso di 87 Kg, non poteva non essere un difensore. La sua carriera inizia nel Mallorca, sin dalle giovanili infatti si trova in questa squadra, in particolare a parte dalla stagione 2010/2011.

Già in questa annata, però, il centrale di difesa passa al Mallorca B, accedendovi dalle giovanili. Qui ci rimane per 3 anni fino al 2013, quando viene ceduto a titolo gratuito al Gimnastic. Qui si fa le ossa nel calcio spagnolo della terza divisione, fino ad arrivare alla serie B nel 2015/2016.

Questo è l'ultimo anno di Pablo Marí in Spagna, poiché viene acquistato per 200mila euro dal Manchester City. Tuttavia, viene immediatamente girato in prestito al Girona, col quale ottiene solo 8 presenze totali. L'anno dopo è il turno del NAC Breda, dove finalmente trova grande continuità, arrivando a 32 partite giocate con all'attivo pure 3 gol.

Il 2018/2019 per Pablo Marí è l'anno dello stacanovismo più puro. Infatti, gioca prima in prestito al Deportivo La Coruna, poi viene acquistato dal Flamengo per 1,7 milioni di euro. Qui pure si mette tanto in mostra, prendendosi subito la titolarità.

Per la stagione 2019/2020, difatti, lo spagnolo viene notato dall'Arsenal, che lo prende in prestito con diritto di riscatto. Non gioca tantissimo, ma il club londinese lo riscatta per 6 milioni di euro l'annata successiva. In quest'ultima, tuttavia, continua a giocare molto poco.

Pablo Marí dunque vede nell'Italia una possibile via di salvezza, arrivando a gennaio 2022 in prestito all'Udinese. Qui riesce a prendere subito il posto da titolare in mezzo alla difesa, arrivando a 18 presenze totali in Serie A. L'anno dopo, cioè l'attuale stagione 2022/2023, è l'anno del Monza.

Con i lombardi giunti per la prima volta nel massimo campionato italiano di calcio, Pablo Marí ha dovuto già saltare alcune sfide a causa di un infortunio, e adesso dovra saltare le ultime che precedono il mondiale. Sperando che quanto accadutogli non gli rechi danni in campo e fuori.

