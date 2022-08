I tormentoni estivi sono fatti per durare tre mesi e poi disciogliersi come neve al sole. Stavolta, tuttavia, l'affare presunto è diventato realtà, con Paredes che sta per diventare un nuovo calciatore della Juve. Ecco le cifre dell'operazione comprese quelle dello stipendio.

Lo stipendio di Paredes

Leandro Paredes dopo un tormentone durato tutto il calciomercato estivo è finalmente pronto a tornare in Italia e a diventare un giocatore della Juve. I bianconeri hanno finalmente il regista di cui avevano bisogno, che oltre alla qualità dà anche sostanza alla mediana di Massimiliano Allegri.

Riguardo le cifre dello stipendio dell'argentino, il passaggio dal PSG alla Juventus non farà del male alle sue tasche. Infatti se a Parigi guadagnava 7,5 milioni netti, a Torino percepirà circa 7 milioni più eventuali bonus da raggiungere.

Le cifre dell'operazione

Pssando, poi, alle cifre dell'operazione, il tormentone estivo della Juventus si è svolto in modo tale che le due parti si sono avvicinate sempre di più fino ad arrivare alla conclusione della trattativa. Certo, il mercato intorno ha dovuto fare il suo corso affinché le cose andassero in porto.

L'operazione Paredes costa alla vecchia signora 15 milioni di euro più 5 di bonus, il tutto con la formula del prestito con diritto di riscatto, con eventuale contratto da firmare per l'anno prossimo in scadenza al 2026, insomma un affare per tutte le parti coinvolte.

Il ruolo di Di Maria

Il ruolo di Di Maria è stato decisivo nell'arrivo del suo ex compagno al PSG Leando Paredes alla Juventus. Infatti, l'argentino, così come il centrocampista, ha spinto molto con la sua vecchia dirigenza tramite il suo agente Lisandro Pirosanto, per convincere il PSG a cedere l'ex Boca.

Oltre all'esterno d'attacco al momento infortunato, però, è stato importante pure il ruolo dello stesso Paredes che ha voluto sin da subito la Juve e che non ha mai cercato altre strade oltre a quella del suo ritorno in Italia, così da farsi pure trovare pronto per il mondiale in Qatar da conquistare con la sua Argentina e insieme al compagno Di Maria.

Il ruolo di Fabian Ruiz

Non solo il ruolo di Di Maria e quello del suo agente Lisandro Pirosanto sono stati fondamentali, bensì pure quello di Fabian Ruiz è stato importantissimo. Infatti, lo spagnolo ormai ex Napoli arriva al PSG per poco più di 20 milioni di euro, e nella mediana parigina va a sostituire proprio Paredes.

Come qualità siamo lì, anche se è chiaro che il campionato italiano è un po' più provante di quello francese, ed è probabile che l'argentino debba metterci un po' di più rispetto allo spagnolo per mostrare a fondo le sue qualità, che in Italia ha già mostrato come detto alla Roma.

I trascorsi di Paredes

Come suddetto, Leandro Paredes prima del PSG ha fatto parte della rosa della Roma. Arrivato nella capitale con una formula prima di prestito da 250mila euro e poi con l'acquisto a titolo definitivo da 6 milioni di euro dal Boca Juniors, il centrocampista a partire dal 2015/2016 conosce la Serie A.

Non subito coi giallorossi, bensì in prestito all'Empoli, e con i toscani gioca 33 partite totali con 2 gol. Nel 2016/2017 torna a Roma e finalmente può mettere in mostra le proprie doti col club capitolino. A fine stagione saranno 41 le sue presenze condite da 3 gol e 1 assist.

La stagione successiva viene ceduto allo Zenit di San Pietroburgo per 23 milioni di euro, e in Russia in una sola stagione risulta uno dei migliori giocatori della squadra e del campionato, grazie agli 11 assist in 39 partite. Inoltre segna pure 6 gol.

Nel 2018/2019 Paredes passa al PSG per 40 milioni di euro. In quattro stagioni coi parigini, riesce a entrare almeno nel turnover se non nella titolarità con ogni allenatore, e infatti ha all'attivo 117 partite, tuttavia con sole 3 reti e soli 10 assist.

Il centrocampo della Juve

L'arrivo di Paredes alla Juve non fa altro che dare un'altra chance a un giocatore che vuole rilanciarsi per giocare il mondiale con l'Argentina, e che vuole dimostrare nuovamente le sue doti ad un altissimo livello. Inoltre, il suo arrivo è concomitante all'uscita di Rovella e Fagioli.

Non solo, però, poiché i bianconeri vedono nel loro centrocampo una grossa rivoluzione, che potrebbe portare via pure uno tra Arthur e Zakaria, mentre sembra dover rimanere lì dove si trova Rabiot, il quale è stato rifiutato dal Manchester United.

