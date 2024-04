Nel prossimo round del 29 aprile dell’Atp di Madrid, Jannik Sinner si prepara a sfidare Pavel Kotov in un incontro che promette scintille. Dopo la vittoria su Lorenzo Sonego, il cui patrimonio continua a crescere, l’atleta altoatesino è pronto ad affrontare il talentuoso tennista russo nel terzo turno. Una vittoria significherebbe per Sinner la qualificazione agli ottavi di finale, con i premi e i punti in palio che si fanno sempre più allettanti. In particolare, Sinner mira a ridurre il gap di circa 1300 punti che lo separa da Novak Djokovic, attuale leader della classifica ATP.

Pavel Kotov chi è: la carriera

Pavel Kotov, nativo di Mosca e classe 1998, è un nome che inizia a farsi strada nel circuito professionistico. Dopo aver mosso i primi passi nell’Itf Junior Circuit nel 2016, Kotov ha progressivamente scalato le classifiche, partecipando con successo ai tornei Challenger nel 2019 e ottenendo risultati significativi. Nel 2022 ha conquistato il titolo al Forlì III, guadagnandosi un posto tra i primi 200 tennisti al mondo. Nel corso della sua carriera, ha dimostrato di essere un avversario temibile, con un tiro preferito nel dritto e uno stile di gioco basato su colpi potenti dal fondo, molto simile a quello di Jannik Sinner.

Attualmente posizionato al numero 72 del ranking ATP, Pavel Kotov ha raggiunto il suo miglior piazzamento il 29 gennaio 2024, classificandosi al 61º posto. Con una superficie preferita come il cemento, Kotov si prepara a mettere alla prova le abilità di Sinner in un incontro che promette grande spettacolo. La gara tra Sinner e Kotov di lunedì 29 aprile dà accesso agli ottavi di finale degli ATP di Madrid.

La scomparsa del coach

Il 31 marzo 2023 Pavel ha perso il suo coach Polyakov dopo una lunga battaglia contro il cancro. È stata una perdita devastante per Kotov. Nell’ottobre 2022, è entrato per la prima volta nella Top 100 della classifica ATP di Pepperstone e cinque mesi dopo ha dovuto affrontare una profonda perdita personale.