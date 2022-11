Per la prima volta dal 2009, un pilota italiano ha vinto la MotoGP. Si tratta di Francesco Pecco Bagnaia, campione del mondo con la Ducati, che ha battuto il rivale Quartararo su Yamaha. Ecco chi è il centauro originario di Chivasso, il quale è stato uno dei primi a far parte dell'Academy di Valentino Rossi.

Chi è Pecco Bagnaia

Francesco Bagnaia, detto Pecco, nasce a Torino, il 14 gennaio 1997. Cresciuto a Chivasso, vicino il capoluogo piemontese, sin da bambino ha la passione per il motorsport. In particolare, evidentemente, si avvicina alle minimoto, con le quali vince il campionato europeo nel 2009.

L'anno successivo, nel 2010, l'attuale campione del mondo della MotoGP, accede al campionato 125PreGP, nel quale finisce secondo. Nei due anni seguenti, poi, corre nel CEV, ovvero il Campionato Spagnolo di Velocità, classificandosi terzo nella classe 125, e poi anche in quella Moto3, ottenendo due vittorie per annata.

Pecco Bagnaia continua quindi la sua ascesa nel mondo del motomondiale, accedendovi per la prima volta nel 2013, quando entra a far parte della Moto3. Ciò lo fa con il San Carlo Team Italia, alla guida della FTR M313, e ha come compagno di squadra Romano Fenati, anche lui lanciatissimo.

Nel 2014, poi, arriva la svolta per il pilota piemontese, in quanto entra a far parte della VR46 Academy, e difatti del team di Valentino Rossi nella classe minore del motomondiale. Tuttavia, ne in questa annata, ne nel 2015 nel Mapfre Team Mahindra ottiene la vittoria agognata.

Bagnaia però non demorde, e nel 2016 conquista la sua prima gara nel motomondiale, vincendo ad Assen, detta anche l'università della moto. Un altro successo, poi, arriva in Malesia alla penultima gara della stagione, un buon viatico per pensare alla Moto2.

Il mondiale in Moto2

Pecco Bagnaia nel 2017 torna nel team VR46 e sin da subito riesce a destreggiarsi bene alla guida della sua Kalex. A Jerez arriva il primo podio, al quale ne seguiranno altri. Tuttavia, la vittoria del primo GP nella classe di mezzo non arriva.

Il centauro italiano deve aspettare il 2018 per poter arrivare alla prima gioia, sempre con il team di Valentino Rossi. Vince subito la prima gara in Qatar, poi anche ad Austin, è l'inizio di una cavalcata inarrestabile che lo porta al titolo mondiale della Moto2, con la classifica che lo vede primo a 306 punti. È solo il prodromo dell'arrivo in MotoGP.

Bagnaia in MotoGP

Francesco, detto Pecco, arriva in MotoGP nel 2019, dopo aver firmato già nel 2018 un accordo biennale con Ducati Pramac, il team satellite della Ducati Ufficiale. La prima stagione è di rodaggio, con una buona prima parte, e una seconda un po' più in sordina, in cui incappa in diverse cadute.

Il 2020, anno della pandemia, poi, Bagnaia inizia più forte, ma purtroppo per lui le cadute sono una costante, con tanto di infortunio che lo costringe a saltare Brno. A Misano, arriva il punto più alto della sua stagione, con un secondo posto alle spalle di Morbidelli, mentre nel secondo appuntamento sullo stesso circuito, mentre è in testa cade mandando all'aria la vittoria.

Il 2021 per Pecco è l'anno del passaggio in Ducati Ufficiale, dopo gli addii forzati di Dovizioso e Petrucci. Bagnaia non trova subito un buon feeling con la moto, ma a partire da metà stagione, inizia a carburare sempre di più, e vince la sua prima gara ad Aragon.

Sembrerebbre possibile una rimonta su Quartararo leader incontrastato del mondiale, ma purtroppo il ducatista cade nella seconda gara tenuta a Misano, l'ultima tra l'altro di Valentino Rossi in Italia, e con la stessa permette al francese di Yamaha di vincere il mondiale con due gare ancora da disputare, le quali saranno vinte sempre da Pecco.

La vittoria del mondiale

Pecco Bagnaia, come ben si sa, ha vinto il mondiale 2022 della MotoGP. Dopo un inizio non buono, con una caduta nella gara inaugurale del Qatar, il ducatista è riuscito a prendersi la prima vittoria a Jerez, per poi ripetersi al Mugello dopo la caduta mezzana di LeMans.

Altre due cadute, tuttavia, lo costringono a stare lontanissimo da Quartararo nella classifica mondiale, per la precisione a 91 punti di distacco. Da Assen, tuttavia, il centauro di Chivasso inizia una grande rimonta, la più importante della storia del motomondiale.

Vince prima in Olanda, poi a Silverstone, ancora in Austria e infine a Misano. Arriva secondo a Aragon, e nonostante la caduta di Motegi, rosicchia altri punti in Tailandia finendo sul podio, per poi sorpassare il rivale francese in Australia. In Malesia vince ancora, con la settima vittoria stagionale, e mette un'ipoteca di 23 punti di vantaggio per il mondiale.

Nella giornata di ieri, dunque, Bagnaia è riuscito a conquistare il suo primo titolo mondiale in MotoGP. Si spera il primo di molti, che possano aprirgli la strada verso la gloria. Da notare, poi, che è il primo italiano a riuscirci dal 2009, da quando vinse Valentino Rossi. Inoltre, è il primo italiano a vincere su una moto italiana dai tempi di Giacomo Agostini.

