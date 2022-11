Dopo soli otto minuti di gioco, Pellegrini ha dovuto lasciare il campo per un infortunio, nel derby contro la Lazio. Ecco i tempi di recupero del capitano della Roma che non piaceranno ai tifosi giallorossi.

Una brutta notizia dopo solo otto minuti di gioco nel derby della capitale per la Roma, l'infortunio di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha dovuto abbandonare i compagni anzitempo, e senza di lui la partita è stata abbastanza fiacca. Ecco i tempi di recupero che non piaceranno ai tifosi.

L'infortunio di Pellegrini

Lorenzo Pellegrini ha subito un infortunio nella giornata di ieri contro la Lazio, nel derby della capitale, e dopo solo otto minuti di gioco ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Un fastidio alla coscia destra, almeno così sembrava, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.

Oggi sono arriviati gli esiti degli esami, e ai tifosi della Roma non piaceranno. Difatti, il capitano giallorosso ha subito una lesione di primo grado al flessore destro, non un problema grandissimo ma che lo porterà a doversi fermare per un po' di tempo.

I tempi di recupero

Lorenzo Pellegrini dunque dovrà fermarsi a causa della lesione di primo grado al flessore della coscia destro, un problema non enorme ma che comunque lo terrà fuori dal campo. Infatti, sicuramente non ci sarà nelle prossime due partite di campionato, che chiudono il 2022 della Roma prima della sosta per il mondiale in Qatar.

Il capitano giallorosso tornerà quindi direttamente nel 2023, quando inizierà secondo molti un altro campionato, un'altra Serie A. Certo, però, siamo sicuri che Pellegrini avrebbe voluto giocarli i mondiali, anche con il pericolo di ricadere in un infortunio più grave. Tuttavia, come purtroppo ben sappiamo, sarà per il 2026.

La Roma senza Pellegrini

La Roma ha avuto una stagione abbastanza tartassata dagli infortuni fin qui. Il primo a essere estromesso da un problema è stato Wijnaldum, che da agosto tornerà direttamente a gennaio, si spera. Poi è toccato a Dybala, che è fuori dallo scorso 9 ottobre, quando dopo il gol al Lecce su rigore, si fermò istantaneamente dopo il tiro perché si era sentito tirare.

L'argentino dovrebbe tornare questa settimana, così da farsi notare dal CT della sua nazionale Scaloni, per entrare nel gruppo dei 26 che faranno poi parte del gruppo definitivo che cercherà di riportare a casa la coppa del mondo per la prima volta da Messico 1986, cioè dai tempi di Diego Armando Maradona.

Ancora, pure Spinazzola è fuori da fine ottobre, e dovrebbe tornare verso il 2023, anche se non è stimato ancora il mese. Se poi ci aggiungiamo gli infortuni di Zaniolo e di altri giocatori a rotazione, ecco che Mourinho ha avuto e avrà i suoi bei grattacapi per poter maneggiare la sua squadra al meglio delle sue possibilità.

Gli infortuni di Pellegrini

Lorenzo Pellegrini ha già avuto un altro infortunio in questa stagione. Infatti, prima della lesione di primo grado al flessore della coscia destro, ha avuto un problema muscolare che lo ha costretto a saltare l'ultima partita prima della sosta nazionale, e la stessa convocazione con l'Italia.

L'anno scorso, poi, il capitano giallorosso ha avuto un altro stop, molto importante, che lo ha tenuto fuori ben 36 giorni. Inoltre, sempre nella passata stagione, Pellegrini ha dovuto saltare delle partite anche e soprattutto per un'infiammazione al ginocchio che non gli ha dato tregua nella parte iniziale dell'annata calcistica.

Il momento della Roma

La Roma senza Pellegrini dovrà cercare di ritrovarsi e dare il massimo nelle ultime due partite prima dello stop per il mondiale in Qatar. Mercoledì alle 18:30, Mourinho e i suoi andranno a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre domenica prossima alle 15, sarà il turno del Torino all'Olimpico.

Servono assolutamente 6 punti, considerando che nell'ultima giornata prima della sosta, ci saranno tre scontri diretti di alta classifica che potranno permettere ai giallorossi di guadagnare punti, ovvero: Atalanta-Inter, Milan-Fiorentina e Juventus-Lazio.

Al momento, la Roma dopo la sconfitta nel derby deciso da un errore di Ibanez e conseguente gol di Felipe Anderson, si ritrova in sesta posizione in classifica, a due punti dai rivali cittadini e dalla zona Champions League. Sei punti dunque sono necessari per rivitalizzarsi e lanciarsi al meglio per il 2023.

