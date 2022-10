Simone Inzaghi è stato certamente un grande calciatore, considerato che nel corso della sua carriera ha ottenuto diverse vittorie, nello specifico parliamo di un campionato italiano, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa UEFA, ma non è tutto.

Infatti è poi passato da giocatore ad allenatore, sempre della Lazio, e ha continuato così la sua carriera fino ad arrivare all’Inter lo scorso anno, ma ciò che incuriosisce molte persone è una caratteristica in particolare: si ritrova ad essere spesso senza voce.

Vediamo quali sono le sue dichiarazioni in merito.

“Devo stare attento”: le condizioni di Inzaghi nel 2021. Ecco perché parla così

Come abbiamo detto, prima di passare all’Inter Simone Inzaghi allenava la squadra biancoceleste in cui prima giocava come calciatore e anche in questo periodo abbiamo potuto notare il suo problema con la voce, la quale sembrava abbandonarlo del tutto nel corso di alcune partite.

L’allenatore della Lazio non ha mai dato una spiegazione precisa riguardante questo fenomeno, ma dopo una partita in particolare, nel gennaio 2021, ha deciso di offrire un commento sulle condizioni della sua voce durante la conferenza stampa.

Innanzitutto menziona “le insistenze del dottor De Martino” e “il rispetto che ho per voi e il vostro lavoro”, ma ciò che potrebbe far preoccupare è ciò che dice subito dopo, menzionando che ormai da tempo ha qualche problema e che “devo stare attento”, altrimenti rischierebbe di non presentarsi dopo alcune gare.

La voce dell’allenatore e la sua situazione all’Inter

I problemi, però, non sono finiti nel 2021, infatti sono numerose le occasioni in cui Simone Inzaghi ha perso la voce e si è ritrovato completamente afono nel momento in cui avrebbe dovuto commentare, nei post partita, gli eventi accaduti.

Infatti un esempio può essere un episodio accaduto a gennaio 2022, dunque un anno dopo le sue dichiarazioni citate precedentemente, in cui si è ritrovato di nuovo senza voce dopo una partita Inter-Atalanta.

In questa occasione ha dovuto addirittura far parlare il vice Massimiliano Farris al posto suo, che riferendosi a ciò commenta: “Porto i suoi saluti a gesti”. Inoltre Farris spiega che Inzaghi “è provato”, ma non aggiunge nient’altro sulle condizioni della sua voce, se non che “non aveva ancora recuperato dopo la Supercoppa”.

