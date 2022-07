La Juve può sognare in grande. Per poter tornare a guardare tutti dall'alto in basso in Italia dopo aver visto gli ultimi due campionati di Serie A finiti nelle mani delle storiche rivali Inter e Milan, la Vecchia Signora è decisa a rendersi protagonista di un calciomercato da assoluta protagonista. In attesa dei prossimi probabili colpi in arrivo dalla campagna dei trasferimenti estiva, la società bianconera è ormai pronta ad accogliere due veri e propri pezzi da novanta in arrivo a breve a Torino, ovvero Paul Pogba e Angel Di Maria.

Juve, Pogba in arrivo nella notte tra venerdì e sabato

Paul Pogba è prontissimo a dare inizio alla sua seconda avventura in maglia bianconera. Un ritorno da sempre sognato da tutti i tifosi juventini e diventato finalmente realtà dopo l'addio nell'estate del 2016 da parte del campione francese, volato via da Torino per fare ritorno al Manchester United per l'incredibile cifra di 105 milioni di euro. L'esperienza con la maglia dei Red Devils non è però stata come tutti si sarebbero auspicato, con il diretto interessato che non aveva mai abbadonato l'idea di riabbracciare la Vecchia Signora.

Così, dopo una Coppa di Lega e un'Europa League con la finale contro l'Ajax vinta anche grazie a un suo gol nel 2017, Pogba, campione del mondo con la Francia nel 2018, è pronto a rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri con la sua enorme dose di quantità e qualità. Una vera e propria manna dal cielo per il tecnico bianconero, che vede la sua rosa arricchita dall'arrivo di uno dei centrocampisti più forti e decisivi del panorama europeo e mondiale.

L'arrivo del francese, prelevato ovviamente a parametro zero, sarebbe previsto, come riportato da Tuttosport, nella notte tra venerdì e sabato, con il giocatore pronto ad atterrare in Italia con un volo da Miami con l'obiettivo di svolgere le visite mediche entro sabato pomeriggio per unirsi così ai suoi compagni di squadra alla Continassa nella giornata di lunedì.

Allegri attende anche Di Maria: l'argentino a Torino giovedì

Prima di Pogba, dovrebbe fare il suo arrivo a Torino Angel Di Maria. Sempre secondo quanto riferito da Tuttosport, il Fideo, dopo la fine delle proprie vacanze trascorse a Ibiza, sarebbe pronto ad intraprendere ufficialmente la sua nuova avventura e a fare così il suo arrivo nella sua nuova città nella giornata di giovedì, con le visite mediche che dovrebbero dunque essere effettuate entro venerdì.

L'ormai ex Paris Saint Germain, dopo ben sette anni trascorsi nel club parigino, si legherà dunque alla Juve con un contratto di una sola stagione e con un ingaggio da circa 6 milioni di euro. Per il classe 1988, stella in passato anche del Real Madrid, si tratterebbe in pratica di una delle ultime grandi esperienze della carriera, con Allegri che conta sulla sua classe e sulla sua esperienza per poter risucire finalmente a compiere un cammino importante anche in Champions League.

Juve, Pogba e Di Maria per sognare: Allegri può puntare allo scudetto

La Juventus è pronta ad iniziare questa nuova stagione con l'obiettivo principale di scucire lo scudetto dalle maglie del Milan e di tornare così ad avere la meglio anche sull'Inter, che sarà forte di un Romelu Lukaku in più. La risposta da parte dei bianconeri al ritorno in Italia del belga non si è fatta di certo attendere, con la Vecchia Signora che si ripresenterà ai nastri di partenza del campionato con un centrocampo e un attacco enormemente rinforzati rispettivamente da Pogba e da Di Maria.

Con il tanto agognato ritorno del francese, Massimiliano Allegri potrebbe aver già risolto in partenza gran parte dei problemi legati al centrocampo, da molte stagioni vero e proprio punto debole della rosa bianconera: l'ex Manchester United ha quei muscoli e quella tecnica che possono risultare dominanti in un campionato come quello italiano, con giocatori come Locatelli che potranno trarre ulteriore beneficio dalla presenza del campione del mondo 2018.

L'arrivo di Di Maria permette invece di fornire all'attacco bianconero quella dose di estro e di imprevedibilità venite improvvisamente a mancare con la partenza di Paulo Dybala. L'ex PSG, grazie alla sua abilità di sapersi destreggiare in diverse zone del campo, permette inoltre ad Allegri di poter contare su una miriade di soluzioni in più, con un trio d'attacco potenzialmente devastante composto dall'argentino, da Chiesa e da Vlahovic. La nuova Juventus sogna in grande, pronta a dare l'assalto allo scudetto.