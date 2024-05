Paul Pogba, centrocampista francese della Juventus, dopo la squalifica per doping decide di iniziare una nuova carriera con un film, una commedia francese chiamata “4 Zeros”.

Il primo film con Pogba

Il nuovo film “4 Zeros” del regista Fabien Onteniente, sequel del film “3 Zeros”, ha uno special guest nel cast. Si tratta di Paul Pogba, centrocampista francese della Juventus e campione del mondo con la Francia nel 2018, recentemente coinvolto nello scandalo che lo ha portato a 4 anni di sospensione dal calcio per doping.

Il film parla della storia di un ragazzo, Kidane, che lascia la sua famiglia per arrischiarsi. Attraversa il Mediterraneo e raggiunge la Francia con il sogno in tasca di giocare per il Paris Saint Germain. Nella vicenda si vedrà anche Paul Pogba, che interpreta la parte di un educatore dedicato ai giovani calciatori, mettendo così al servizio del regista la sua esperienza nel mondo del calcio professionistico.

Lo stesso regista si è detto entusiasta per la presenza del fuoriclasse francese, descrivendo così la sua esperienza:

ha trattato tutti con la sua naturalezza e semplicità e ha visibilmente apprezzato l’esperienza. si è detto disposto a ripeterla ancora.

La grave sentenza

Per Pogba gli ultimi anni della sua carriera non sono stati affatto facili, caratterizzati da tanti infortuni e da rapporti non ottimali con gli allenatori. La batosta definitiva arriva nel settembre 2023, quando viene ritrovato positivo al Dhea, un ormone precursore di androgeni ed estrogeni. Il giocatore si è sempre dichiarato innocente, ma le controanalisi hanno confermato l’esito dell’accusa: il francese è risultato positivo al doping ed è stato squalificato 4 anni.

Il centrocampista francese era uno dei più attesi per la stagione della Juventus 2023/2024, avendo saltato quasi totalmente la stagione precedente per l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto all’operazione chirurgica e il conseguente stop ai box per il resto della stagione. L’estate della Juventus passa senza nessun grande acquisto di mercato: il più atteso era lui, Paul Pogba che doveva cercare di trascinare la Juventus con la sua esperienza a una comoda qualificazione in Champions League e, perché no, anche provare a combattere per lo scudetto.

Queste grandi aspettative vengono spente dopo solo due giornate di Serie A: dopo solo due giornate e 52 minuti giocati da subentrante è arrivata la sentenza che lo ha condannato. Il fuoriclasse francese ha subito dichiarato:

Sono scioccato, non ho mai preso nulla. Farò ricorso.

Anche il ricorso è risultato fallimentare e ora a Pogba rimangono due strade: provare a tornare a giocare all’età di 35 anni (nonostante resti 4 anni ai box) oppure lasciare il calcio e iniziare a pensare ad altre prospettive. Forse ha preso la seconda strada o forse è soltanto un’apparizione sporadica in un film, rimane il fatto che per il momento questa esperienza sarà l’unica possibilità di Pogba di apparire su un palcoscenico.