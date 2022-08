Dall'euforia per il ritorno alla delusione più totale per l'infortunio. Non sono stati granché gli ultimi due mesi di Paul Pogba, con il centrocampista costretto a fermarsi anzitempo e a dover aspettare prima di riprendersi la Juventus. Adesso, inoltre, arrivano le accuse del fratello. Ecco cosa è successo tra i due e non solo.

Cosa è successo tra Pogba e il fratello

Quello che è successo tra Paul Pogba e il fratello è qualcosa di clamoroso. Secondo il centrocampista della Juventus, Mathias Pogba fa parte di una banda di criminali che vuole estorcergli dei soldi, ormai già da diverso tempo. Tuttavia, ciò che arriva a noi è distorto.

Secondo Mathias, infatti, ci sono rivelazione che lui a breve farà non solo sull'ex Manchester United, bensì anche su Rafaela Pimenta e su Kylian Mbappé. Insomma, secondo il fratello di Pogba ce n'è per tutti, e le conseguenze potrebbero essere enormi.

La ricostruzione

Secondo le più recenti ricostruzioni, la "controversia" familiare ha inizio a fine marzo, quando Pogba si trova in ritiro con la Francia. Qui, dopo aver salutato la famiglia viene portato dagli amici in un appartamento nel quale gli chiedono il perché del suo abbandono, soprattutto dal punto di vista finanziario.

Quindi arriva la prima richiesta di denaro, ovvero 13 milioni di euro. Nei mesi successivi, il centrocampista continua a vedere i suoi estorsori altre due volte, ad aprile a Manchester e a luglio a Torino, dopo essere tornato alla Juventus.

Qui però c'è il colpo di scena, poiché riconosce tra i criminali della banda il fratello Mathias, col quale già non aveva buoni rapporti. Allora, Pogba decide di denunciare il tutto alle forze dell'ordine, per questo adesso sa di tenere il coltello dalla parte del manico.

Cosa non quadra

Quello che non quadra all'interno di questa faida familiare tra i due fratelli, sembrano essere le relazioni tra i due. Detto sopra che non si sono mai amati tantissimo, dal punto di vista commerciale i due hanno collaborato anche di recente, nel lancio di una nuova attività imprenditoriale che offre soluzioni agli atleti a fine carriera. Nella collaborazione c'è ance l'altro fratello Florentin.

Bisogna quindi pensare che tutto l'amore che i tre ci hanno fatto intravedere fosse falso, nonostante sembrassero affiatati dopo il lancio della collaborazione. Almeno, era falso per quanto riguarda Paul e Florentin nei confronti di Mathias e viceversa.

Rafaela Pimenta

Come in molti sanno, Rafaela Pimenta è stata l'avvocatessa scelta a inizio anni duemila da Mino Raiola per affiancarlo nella sua società di consulenza per i calciatori. Dopo la morte del procuratore campano, la brasiliana ha preso in mano le redini dell'azienda, e per questo è molto più in vista rispetto a prima.

Si sa inoltre che il suo rapporto con Paul Pogba è sempre stato buono, tanto che questi l'ha considerata un po' come la sua seconda mamma. Tuttavia Mathias ha promesso che nelle sue prossime dichiarazioni cambierà la luce sotto cui si riflette Rafaela Pimenta.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé pure è stato inserito nel video da parte di Mathias Pogba, fratello di Paul. Quello che trapela dalle informazioni, è che l'attaccante francese del PSG reduce da una prestazione un po' anonima contro il Monaco nel big match finito 1-1, abbia subito una specie di sortilegio da parte di uno stregone.

Ciò ha dell'incredibile e dell'assurdo, ma è ancora più clamoroso che a richiedere questa magia da parte dello stregone sarebbe stato lo stesso Pogba, ai tempi del Manchester United. Insomma, una notizia che se confermata potrebbe portare lo scompiglio nello spogliatoio della Francia impegnata a difendere il titolo conquistato nel 2018 nel prossimo mondiale in Qatar.

L'infortunio

Passando alle cose di campo, Paul Pogba dovrebbe a breve iniziare il lavoro che lo riporterà sempre più vicino al pallone e soprattutto al campo di gioco. Il francese a settembre dovrebbe tornare progressivamente in gruppo, e verso la fine del mese dovrebbe anche tornare disponibile per Allegri.

Col già citato mondiale alle porte, tuttavia, il centrocampista potrebbe voler attendere ottobre, così da non subire eventuali ricadute. Tuttavia, l'ambiente lo sprona per tornare, visto che la Juventus ha un evidente bisogno di un suo ritorno in mezzo al campo.

