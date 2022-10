Nuovo infortunio per Paul Pogba, un problema muscolare allunga l'attesa per il suo rientro e ora il Mondiale in Qatar è a forte rischio. La Juventus lo rivedrà nel 2023.

Che la stagione di Pogba sia iniziata in modo particolarmente sfortunato è ormai cosa risaputa, ma al peggio non sembra esserci mai fine. Un nuovo infortunio ne allontana il rientro che con la Juventus potrà esserci soltanto nel 2023. Il Mondiale è ormai un miraggio, dato che in questa stagione ha preso parte solamente a qualche uscita in estate.

Pogba, un nuovo infortunio ne allontana il rientro, Mondiale a rischio

Il complicato inizio di stagione della Juventus va di pari passo a quello di Paul Pogba, martoriato dagli infortuni che l'hanno costretto fin da subito ai box.

Il colpo di mercato estivo dei bianconeri non è mai riuscito a scendere in campo in una partita ufficiale da quando è tornato a Torino, e ora un nuovo infortunio ne allontana il rientro.

Pogba ha un nuovo problema fisico, non grave fortunatamente, ma abbastanza fastidioso da fermarlo nuovamente.

Massimiliano Allegri era stato cauto dicendo che non lo avrebbe avuto a disposizione per qualche settimana e, con il senno di poi, ha avuto ragione.

Una maledizione che sembra destinata a non finire mai, proprio nel momento in cui la Juventus avrebbe più bisogno del campione transalpino che a centrocampo farebbe molto comodo.

Rientro traslato nuovamente, con grandissima probabilità la Juventus potrà schierarlo solamente nel 2023, con buona pace di chi sperava di vederlo in campo prima.

I tempi di recupero e l'entità dell'infortunio

Paul Pogba stava lavorando duramente per recuperare dall'infortunio e, soprattutto, dalla conseguente operazione.

C'erano buone speranze di vederlo in campo prima del 2023 anche con la maglia della Juventus, anche perché l'ex Manchester United aveva l'esigenza di giocare per poter essere convocato per la spedizione in Qatar.

Speranze che però sono rimaste tali, e ora non solo non sarà a disposizione con la maglia bianconera ma rischia seriamente di non essere nella lista della Nazionale francese.

Pogba ha accusato un affaticamento muscolare, un infortunio non grave dunque ma che lo terrà fermo ai box per 10 giorni allontanandone il rientro.

Una tegola che proprio non ci voleva, il centrocampista è stata il colpo di mercato estivo eppure fino a questo momento non ha minimamente potuto contribuire alla causa, proprio quando ce ne sarebbe stato più bisogno.

Il Mondiale diventa un miraggio

Se la situazione alla Juventus è difficile quella con la Nazionale è drammatica. Arrivato a Torino con lo scopo di mettersi in luce per essere un punto fermo dei transalpini in Qatar ora, alla fine di ottobre, sembra destinato a vedere i compagni dalla televisione.

D'altronde bisogna considerare che non gioca una partita ufficiale dalla fine della scorsa stagione e che sono molti i problemi che ha dovuto affrontare nell'extra campo.

Una situazione complicata che non può di certo giovare né al fisico né alla concentrazione di Pogba, che non è mai stato così distante dal Mondiale.

In questo momento solo un miracolo potrebbe convincere il C.T. della Nazionale transalpina Didier Deschamps a convocarlo, ma la situazione è complicata.

10 giorni sono pochi, è vero, ma sono abbastanza per non vederlo nei campi di gioco prima del 9 novembre, data in cui il C.T. deve presentare una pre-lista.

Le dichiarazioni di Lizarazu

A dar forza alle supposizioni dei media che il nuovo infortunio di Pogba, che ne allontana il rientro, stia compromettendo anche la sua convocazione in Nazionale ci sono le dichiarazioni di Lizarazu.

L'ex calciatore è vicino a Deschamps, e ai microfoni di Telefoot ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"La sua ultima partita è stata ad aprile, non ha giocato tutta la stagione, ha vissuto cose extra-sportive difficili e mentalmente è stato ovviamente colpito. Non vedo in queste condizioni come Pogba possa essere ad un buon livello".

Lizarazu non ha lasciato niente all'immaginazione, è stato molto chiaro e diretto su quali e quante siano le possibilità di vedere Pogba in Qatar, al momento quasi nessuna.

Pogba e il ritardo dell'operazione

Alcuni momenti della vita sono decisivi, sono delle sliding doors per quello che sarà il futuro e al bivio non sempre si prende la decisione giusta.

Pogba si è trovato davanti a una scelta molto difficile quando quest'estate si è infortunato, poteva scegliere di operarsi, come consigliato dallo staff medico, oppure procedere con la terapia conservativa.

Nell'ottica di un rientro più veloce e di avere più possibilità di partecipare al Mondiale il centrocampista ha scelto la terapia conservativa.

Questa però non ha funzionato ed è stato costretto a operarsi, con settimane di ritardo che ne hanno traslato il suo rientro in campo.

Scelte appunto, decisioni che talvolta possono cambiare il corso degli eventi e che non sempre si rivelano corrette a posteriori.

Tornare indietro non si può, guardare avanti sì, se Deschamps deciderà di non convocarlo Pogba potrà e dovrà concentrarsi per recuperare totalmente la forma fisica per la Juventus.

Nel 2023 potrà contribuire in modo decisivo alla risalita dei bianconeri che ora hanno un disperato bisogno d'invertire la rotta.

