Il ritorno di Pogba alla Juventus è stato accolto dai tifosi con molto entusiasmo. Lo sfortunato infortunio, però, rischia di smorzarlo anche perché il rientro non sarà celere come si poteva pensare in un primo momento. I bianconeri dovranno attendere per ricevere il contributo sul campo del campione francese, e perdono per tutto l'avvio di stagione uno degli uomini di punta della rosa di Allegri.

Pogba, operazione in vista

Dal ritorno di Pogba alla Juve al suo infortunio sono bastati solo 45 minuti, ben più brevi in confronto al periodo che ci vorrà per il suo rientro.

Una buona prestazione contro il Chivas con qualche buona giocata e qualche errore, ma che ha dimostrato quanto può incidere il centrocampista francese nel gioco della Juve.

Dopo 45 minuti Pogba accusa un fastidio al ginocchio ed esce dal campo, in un primo momento si pensava a una precauzione ma le seguenti visite hanno dimostrato una verità ben peggiore.

Il francese ha una lesione al menisco che probabilmente dovrà essere operata, e terrà fuori dai campi da gioco l'ex Manchester United per molto tempo.

Una brutta tegola per Massimiliano Allegri che, appena ha ritrovato uno dei suoi pupilli, l'ha perso subito per un infortunio molto sfortunato.

Pogba, l'infortunio e il rientro: quando torna

Alla luce dell'infortunio di Pogba accusato contro il Chivas in piena tournée estiva, i tifosi si chiedono quando ci sarà il suo rientro.

Purtroppo, il centrocampista francese rischia di dover saltare le prime nove partite, le prime sette di campionato e le prime due di Champions League.

Il periodo totale di stop dovrebbe aggirarsi attorno ai due mesi, e dunque potremmo rivederlo in campo solamente nei primi di ottobre, dato che all'ultima di settembre c'è la sosta.

Un periodo di stop che costringerà Allegri a reinventarsi e che rimescola le carte in tavola anche per quanto riguarda il mercato estivo, il quale è ancora in fermento.

Insomma, una notizia che proprio non ci voleva per i tifosi bianconeri, un inizio ben poco fortunato e ora l'obiettivo è e dev'essere solamente quello di guarire al meglio.

Quali partite di campionato salta

L'infortunio di Pogba, dunque, lo costringe a un rientro in pieno campionato, circa nei primi di ottobre.

Come ormai è noto ai più, quella di quest'anno, sarà una stagione atipica per via dei Mondiali in Qatar che anticipano l'avvio del campionato.

Dunque, il centrocampista francese salterà le prime sette partite di Serie A e le prime due di Champions League.

Nelle prime sette giornate la Juventus affronterà il Sassuolo, la Sampdoria, la Roma, lo Spezia, la Fiorentina, la Salernitana e il Monza.

Un inizio non propriamente semplice, con Roma e Fiorentina pronte a dire la loro anche in questo campionato dopo l'ottima stagione dello scorso anno.

Il Sassuolo rimane squadra ostica per via del gioco che esprime e di alcune individualità, discorso simile anche per lo Spezia.

Occhio a Salernitana e Monza che non vorranno di certo perdere l'occasione di fare lo sgambetto a una big.

Il peso della mancanza di Pogba potrebbe sentirsi, starà a chi ne farà le veci non farlo rimpiangere e consentirgli un rientro più sereno, vedremo quali saranno le scelte di Massimiliano Allegri.

Quali partite salta in Champions League

Se in Serie A il rientro di Pogba dopo l'infortunio avverrà dopo sette giornate, in Champions League questi ci sarà dopo le prime due della fase a gironi.

In attesa di scoprire chi dovranno affrontare i bianconeri, dato che il sorteggio non c'è ancora stato, possiamo già comunicare le date delle partite.

Pogba salterà la prima che ci sarà tra il 6 e il 7 settembre e la seconda che ci sarà tra il 13 e il 14 di settembre.

Dovrebbe tornare a disposizione per quella successiva che si disputerà tra il 4 e il 5 di ottobre.

Insomma, una grossa tegola per i bianconeri che hanno bisogno di un giocatore esperto e di qualità com'è il francese in mezzo al campo.

Soprattutto in Europa serve personalità e carattere, due elementi che non sembrano mancare a Pogba come ha dimostrato soprattutto con la sua Nazionale.

Chi prenderà il posto di Pogba

Appare chiaro che la Juve ha bisogno di un sostituto nell'immediato per sostituire Pogba nella prima parte di stagione. I nomi, a dire la verità, non sono molti e se non dovesse entrare niente da fuori bisognerà pescare in casa.

Il nome più immediato è quello di Adrien Rabiot, sostituto immediato e che è già in casa. Il centrocampista francese non è partito per la spedizione americana ufficialmente per motivi personali, ma non è sul mercato proprio perché considerato l'alternativa a Pogba.

Allegri vorrebbe poi lavorare in quella posizione il giovane Soulé, ma sarà difficile vederlo scendere in campo con costanza all'inizio. Da fuori, invece, la Juventus starebbe sondando Paredes, un profilo duttile e che piace al tecnico juventino.

Non sarà semplice però arrivare al centrocampista argentino del Paris Saint Germain, la Juve comunque ci proverà lo stesso. Non dovrebbe essere incluso nei papabili sostituti di Pogba invece Arthur, che è sempre più distante da Torino e dal progetto tecnico della Juventus.