Il centrocampo della Juventus è lontano dall'essere il migliore in Europa, figuriamoci in Italia. L'arrivo di Pogba avrebbe dovuto cambiare le sensazioni e la forza in mezzo al campo, ma i suoi tempi di recupero dall'infortunio occorsogli a luglio, non piaceranno ad Allegri e ai bianconeri.

I tempi di recupero di Pogba

Paul Pogba ha subito nella giornata di ieri un intervento chirurgico al ginocchio destro, quello messo KO per via del famoso infortunio che lo ha fermato a giugno. I tempi di recupero non inducono all'ottimismo, con il centrocampista costretto a fermarsi altre otto settimane.

In pratica, l'ex Manchester United rischia di saltare tutta la prima parte di stagione con la Juventus, per poi tornare al limite a novembre e subito volare in Qatar, lì dove dovrebbe convocarlo il CT francese Deschamps per difendere il titolo mondiale conquistato con la Francia nel 2018 in Russia.

Il ritorno per Juventus-Inter

Il ritorno di Pogba dall'infortunio, secondo i tempi di recupero, dovrebbe avvenire addirittura nel derby più sentito d'Italia, ovvero nel big match tra Juventus e Inter del 6 novembre. Almeno una buona notizia per Allegri e i suoi, che saranno costretti ad affrontare tutto il girone di Champions League senza il francese in mezzo al campo.

Non solo, l'ex Manchester United dovrà saltare anche diversi super match in cui i bianconeri saranno impegnati da qui fino a inizio novembre. Tra queste partite ci sono: Milan-Juve dell'8 ottobre e il derby col Torino del 15 ottobre intervallato dal Maccabi Haifa.

Certo, però, il ritorno di Pogba per la partita con l'Inter potrebbe vederlo prendere sempre più minuti oltre che con i nerazzurri anche nel successivo turno infrasettimanale del 10 novembre contro il Verona, e poi nell'altro big match contro la Lazio del 13, l'ultima partita prima del mondiale in Qatar.

La convocazione con la Francia

Tra i primi a esporsi su Paul Pogba dopo l'infortunio occorsogli a luglio fu Deschamps, il già citato CT della Francia campione del mondo. Questi non ha avuto alcun dubbio, e infatti ha dichiarato ad agosto che il centrocampista juventino farà parte dei convocati per il Qatar.

Queste dichiarazioni le ha rilasciate però prima dell'intervento chirurgico a cui il campione del mondo in Russia 2018 si è sottoposto, ma non dovrebbero cambiare più di tanto. Certo, non è un momento felice per l'ex allenatore proprio della Juventus, visto che oltre a Pogba anche Kanté del Chelsea è infortunato, ma lui dovrebbe tornare già in questo mese di settembre.

Pogba e i riti voodoo

Come sappiamo, Paul Pogba in questo momento è invischiato in una brutta situazione familiare. Dall'anno scorso, infatti, pare che sia stato preso di vittima da una banda criminale nella quale milita anche uno dei due suoi fratelli, che lo minaccia e gli ruba soldi.

Il tutto è al vaglio delle forze dell'ordine, ma nelle ultime ore sono arrivati ulteriori sviluppi di una situazione che appare sempre più grottesca. Infatti, se precedentemente si era parlato dei famosi riti voodoo fatti dal centrocampista contro Mbappé, adesso si scopre che è tutto vero.

Proprio Pogba ha parlato e confermato di aver assoldato uno stregone, ma non per mettere il malocchio addosso a Kylian del PSG, bensì per donare i propri soldi a un'associazione che si occupa di bambini in Africa. Lo stesso attaccante francese ha poi ribadito di fidarsi del proprio compagno di nazionale, e di non prestare attenzione a questa vicenda.

Juve, piove sul bagnato

Per la Juventus e per Max Allegri piove sul bagnato. Infatti, oltre al forfait di Pogba e a quello molto più a lungo termine di Federico Chiesa, ecco che si farà sentire contro il PSG anche l'assenza di Angel Di Maria. Il Fideo, infatti, non ha superato il fastidio all'adduttore, e non farà parte del big match di Champions League.

Piove veramente sul bagnato in casa bianconera, per una situazione tutt'altro che rosea dopo la partita pareggiata contro la Fiorentina per 1-1 al Franchi nella quale nella seconda frazione di gioco, la vecchia signora non ha mai tirato in porta.

