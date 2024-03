Infortunio Provedel: ecco quando rientra il portiere biancoceleste

Minuto 99 di Lazio-Udinese. I biancocelesti sono interamente a trazione offensiva per cercare di strappare almeno un pareggio: con loro c'è addirittura Provedel, che si è avventurato fin dentro l'area avversaria. Durante la classica mischia da corner subisce un colpo alla caviglia, e si accascia a terra dolorante. Il portiere non riesce a continuare il match; al suo posto entra Mandas. Ecco i tempi di recupero dell'estremo difensore e quando rientra.

Ivan Provedel: quando rientra dall'infortunio

È tempo di cambiamenti in casa Lazio: le dimissioni di Sarri hanno portato a Formello Igor Tudor, che ha firmato un contratto fino a giugno 2025 -con opzione per un'altra stagione. L'allenatore croato, però, dovrà fare a meno del suo portiere titolare, almeno per le prime partite della sua nuova avventura biancoceleste.

Già, perché Ivan Provedel si è fatto male nella gara contro l'Udinese. L'estremo difensore si è buttato a terra dopo una mischia in mezzo all'area dei bianconeri, in un tentativo sgraziato e impossibile di colpire il pallone dell'eventuale pareggio: la sfera ha sorvolato gli spettatori non paganti dell'azione ed è terminata sul fondo. Nel mentre, Provedel ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra, ed è stato trasportato fuori dal rettangolo di gioco in ambulanza.

Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso il Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero

Ha dichiarato lo staff medico della Lazio tramite un comunicato. I tempi di recupero sono stimati intorno al mese/mese e mezzo, ma tutto dipende da come la caviglia del portiere azzurro risponderà alle cure durante il periodo di sosta delle nazionali. Provedel salterà sicuramente l'andata della semifinale di Coppa Italia e anche la sfida di campionato contro la Juventus. Nel mirino c'è il derby in programma il prossimo 7 aprile, anche se il rientro in quella data rimane molto complicato. Quando si tratta di infortuni la fretta è una cattiva consigliera, e, come sempre, è meglio aspettare qualche giorno in più per evitare una ricaduta appena si rimette piede in campo. Ma di questi tempi, si sa, il calcio va molto più veloce delle normali tempistiche.

Chi sostituirà Provedel?

Durante il periodo di convalescenza il portiere azzurro verrà sostituito con ogni probabilità da quello che oggi è il suo vice, Chrīstos Mandas. Il greco ha esordito durante il derby di Coppa Italia lo scorso gennaio, anche se in quell'occasione non fu chiamato a fare gli straordinari, anzi.

Il portiere ellenico ad aprile potrebbe già giocare un altro derby, questa volta in campionato: in palio c'è la corsa all'Europa. Si prospettano dunque grandi responsabilità per il classe 2001 arrivato alla Lazio solamente la scorsa estate, ma che già da quest'anno è stato chiamato a presenziare ad appuntamenti importanti e per nulla scontati. E per ora ha sempre risposto presente.

Sullo sfondo rimane Luigi Sepe, terzo portiere dei biancocelesti, promosso come secondo causa infortunio di Provedel. La sua esperienza potrebbe risultare utile in alcune partite e in alcuni frangenti di gara, magari in quelli più complicati. Resta da vedere se il 32enne originario di Torre del Greco saprà farsi trovare pronto- ma solo nel caso (improbabile) in cui Mandas non sia il titolare.