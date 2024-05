PSG e Borussia Dortmund si sfidano con un solo obiettivo: strappare il pass per la finale di Champions League. Sarà una partita tutta da vivere, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutte le informazioni utili.

PSG-Borussia Dortmund, semifinale di Champions League

Manca sempre meno per scoprire quali saranno le due squadre che si contenderanno il trofeo per club più ambito del continente. Martedì 7 maggio uscirà il nome della prima finalista e la tensione è alle stelle.

PSG e Borussia Dortmund tornano a sfidarsi dopo che nella gara d’andata i tedeschi si sono imposti in casa per 1-0. Fondamentale è stata la rete di Fullkrug, che al minuto 36 ha deciso il match battendo Donnarumma.

C’è ancora tempo però per ribaltare la questione. Almeno 90 minuti nei quali i parigini tenteranno di rimettere a posto le cose e di rimontare contro un avversario che si è dimostrato all’altezza della situazione.

Il club francese non è mai riuscito a vincere la coppa dalle grandi orecchie, anche se ci è andato molto vicino nel 2020 quando ha raggiunto la finale per poi perdere contro un’altra tedesca: il Bayern Monaco.

Il Borussia Dortmund, invece, in bacheca ne conta solo una, quella dell’edizione 1997 quando all’ultimo atto riuscì ad avere la meglio sulla Juventus. Insomma, entrambe le squadre cullano il sogno di approdare in finale, chi riuscirà nel suo intento?

PSG-Borussia Dortmund, dove vederla in TV e in streaming

I parigini avranno almeno 90 minuti per tentare di ribaltare il risultato maturato nella gara d’andata. I tedeschi, invece, faranno di tutto per mantenerlo e magari per allargare il passivo. Al Parco dei Principi ci si attende una sfida spettacolare, ecco dove vederla in TV.

PSG-Borussia Dortmund sarà visibile in diretta e in chiaro su Canale 5. In alternativa, la semifinale di ritorno si potrà seguire, previo abbonamento, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Infine, chi vorrà seguire la partita in streaming potrà farlo su Mediaset Infinity, Sky GO e NOW.

Quando e dove si gioca

PSG-Borussia Dortmund, semifinale di ritorno di Champions League, andrà in scena martedì 7 maggio, alle ore 21:00, al Parco dei Principi di Parigi.

Probabili formazioni di PSG-Borussia Dortmund

Luis Enrique, nel tentativo di ribaltare il risultato, si affiderà al 4-3-3. Tra i pali confermato Donnarumma. Davanti al portierone italiano, partiranno Hakimi e Nuno Mendes sulle corsie e Marquinhos e Skriniar al centro della difesa.

Vitinha si prenderà le chiavi del centrocampo, al suo fianco spazio a Zaire-Emery e Fabian Ruiz. In avanti, largo alla qualità di Dembelé, Mbappé e Barcola.

Terzic risponde con il 4-2-3-1. Davanti a Kobel, la retroguardia sarà composta da Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen. In mezzo al campo, Sabitzer ed Emre Can avranno il compito d’impostare e interdire.

Qualche metro più avanti, alle spalle di Fullkrug unica punta ed eroe dell’andata, via libera alla fantasia di Sancho, Brandt e Adeyemi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

Le quote

Il Paris Saint Germain è obbligato a vincere per superare il turno, mentre il Borussia Dortmund potrà anche tentare di amministrare la rete di vantaggio. Il pubblico e il campo potranno risultare un fattore determinante e anche le agenzie di scommesse concordano su questo. Infatti, il segno 1 è quotato a 1.45 mentre il segno 2 è dato a 7.

