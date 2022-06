Nonostante il portafoglio molto abbiente del PSG è necessario fare pulizia dei calciatori in esubero e in questo Campos, nuovo Direttore Sportivo dei parigini, è un vero maestro.

Non sarà di certo un'estate serena per Icardi e per gli altri calciatori in esubero del PSG che ora rischiano seriamente di essere messi alla porta. Campos negli anni ha già dimostrato la sua abilità nello scaricare i giocatori superflui, senza fronzoli e senza alcuna possibilità di replica. Ecco quale futuro attende al giocatore argentino e non solo.

Via Leonardo e dentro Campos

Il calciomercato estivo del Paris Saint Germain è stato subito segnato dall'addio di Leonardo, incapace negli anni di riuscire a portare a casa la tanto agognata Champions League e dunque messo alla porta dalla società.

Il mercato dei parigini, nel corso degli anni, è stato segnato da cifre da capogiro e da nomi che hanno formato una squadra costellata di campioni assoluti.

La scorsa sessione estiva di calciomercato aveva portato a Parigi Messi, Sergio Ramos e Donnarumma, tra gli altri, ma ciò non è bastato a conquistare la coppa dalle grandi orecchie.

Licenziamento per Leonardo e un nuovo Direttore Sportivo subentrante, dunque, Campos che per anni è stato in forza al Lille lanciando talenti assoluti.

Tra le caratteristiche più conosciute di Campos c'è il modo particolare, e a volte spietato, di mettere alla porta i calciatori in esubero e al PSG si presume che avrà lo stesso comportamento.

A Parigi c'è necessità di fare un po' di pulizia per consentire nuovi acquisti senza appesantire ulteriormente le casse della società, già pesantemente colpite da ingaggi e spese d'acquisto.

Riuscirà Campos a utilizzare la strategia coercitiva che lo ha contraddistinto ai tempi del Lille?

Leggi anche: De Ligt ha chiesto la cessione alla Juve: non c'è l'accordo sul rinnovo

PSG, calciatori in esubero avvertiti

Se da un lato Campos si è dimostrato un grande scopritore di talenti, lungimirante e anche vincente, dall'altro si è dimostrato anche spietato nei tagli dei calciatori in esubero.

Il PSG ha bisogno di dare un taglio netto ad alcuni stipendi di giocatori che non fanno parte del progetto, e per farlo ha deciso di assumere proprio un nuovo Direttore Sportivo

I metodi utilizzati dall'ex Lille sono molto particolari, secondo alcuni anche coercitivi, se decide che un giocatore deve abbandonare il club questi se ne deve andare, con le buone o con le cattive.

Nessuna mediazione o possibilità di dialogo, o si accetta la cessione o le ripercussioni sono piuttosto pesanti da vivere.

È per questo che non ci si aspetta nessun tipo di sconto per i giocatori della squadra parigina, che avranno lo stesso trattamento di quelli del Lille.

I metodi di Campos

Abbiamo fino a qui parlato di Campos ma non abbiamo ancora descritto i metodi che usa per allontanare i giocatori dalla società.

Il Direttore Sportivo, ai tempi del Lille, ha dato sfoggio di tutte le sue abilità in questo senso, utilizzando però metodi abbastanza discutibili.

Si inizia togliendo il posto auto riservato al giocatore reticente, lo si isola dal gruppo allontanandolo dallo spogliatoio della squadra, facendolo lavare in ambienti alternativi e, ovviamente, escludendolo anche dagli allenamenti.

Una vita da separato in casa fino a quando o si sceglie di accettare la cessione, o si va in scadenza di contratto.

Aspetta una dura vita ai calciatori in esubero del PSG, molto di più rispetto all'era Leonardo che tutto sommato era più disponibile.

La scelta della dirigenza, quella della linea dura, è stata presa per riuscire finalmente a vincere anche fuori dalla Francia, cosa che in effetti fino a qui non è accaduta.

Campos ha i suoi metodi, condivisibili come no, ciononostante è un Direttore Sportivo molto dotato, capace di lanciare talenti e di gestire i fenomeni.

La dura vita di Icardi

Non è la prima volta che Icardi si trova nella situazione di essere un giocatore in partenza, e di essere uno degli esuberi del club.

Già ai tempi dell'Inter, nell'ultimo periodo, è rimasto in attesa della cessione rimanendo ai margini della rosa e divenendo un giocatore fuori dal progetto.

Anche in quel caso ha dovuto passare lunghe settimane senza essere incluso nelle scelte dell'allenatore e di fatto da separato in casa.

Al Paris Saint Germain non è mai riuscito a imporsi fino alla fine, dopo un inizio promettente non è riuscito a brillare e, con l'acquisto di campioni assoluti, non è più riuscito a ritagliarsi il suo spazio in campo.

Qualche apparizione qui e là senza però essere mai incluso nei momenti importanti della stagione, e ora la sua cessione appare inevitabile.

Nonostante abbia più volte dichiarato di non volersi muovere da Parigi, è uno dei primi sacrificati di Campos che vuole alleggerire la società dal suo stipendio che è piuttosto esoso.

Con il gruzzoletto ottenuto dalla sua cessione sarà poi possibile agire sul mercato o comunque fare cassa per rimpolpare qualche ingaggio.

Insomma, tra i calciatori in esubero del PSG Maurito ci rientra eccome, e all'argentino spetta una nuova turbolenta estate.

Rimane ora da capire quale sarà la sua prossima destinazione o se accetterà di essere tagliato completamente fuori dal progetto fino alla scadenza di contratto.

Gli anni però passano e i treni per ripartire in una squadra importante non sono molti, è più plausibile che si arrivi a una cessione consensuale.

Leggi anche: Ecco cosa sta succedendo tra l'Inter e Dybala: Lukaku può diventare un problema