Big match al Parco dei Principi di Parigi, dove andrà in scena la partita di Champions League tra PSG e Juve. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni.

La prima giornata di Champions League è sempre uno spettacolo, visto che ritorna in grande stile la competizione più importante del mondo. Ad aprirla ci penserà la super partita tra PSG e Juve, che risulta già decisiva per il girone. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni.

PSG-Juve: dove vederla in tv

Per vedere in tv il big match della prima giornata di Champions League tra PSG e Juve si potrà semplicemente accendere il proprio televisore e mettere su Canale 5, che ne detiene i diritti in chiaro. Inoltre, per chi possiede un abbonamento Sky e ne vorrà usufruire, ecco che l'incontro sarà disponibile anche in sul canale 201 Sky Sport Uno, sul canale 252 Sky Sport e sul canale 213 Sky Sport 4K.

L'orario di inizio della super partita è previsto per le ore 21:00 dal Parco dei Principi di Parigi, e se si ha un abbonamento a Amazon Prime Video non si potrà vedere la partita. Per chi volesse vederla poi in streaming invece che tramite tv satellite o in chiaro, ecco che è disponibile gratuitamente sul sito Sportmediaset o con l'abbonamento Sky su SkyGo e su Now.

Juventus, le probabili formazioni

Partendo dalla Juventus per le probabili formazioni, ecco che Allegri dopo la pessima figura nel secondo tempo contro la Fiorentina, nel quale la sua squadra non ha tirato una sola volta in porta, prova a vivacizzare l'attacco bianconero con una mossa a sorpresa.

Il modulo dovrebbe essere sempre quello del 3-5-2, con ovviamente più una difesa a 5 per sorreggere l'urto del tridente offensivo avversario. Per questo ecco che la Juve dovrebbe giocare con: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Rabiot, Paredes, Miretti, McKennie, Kostic; Milik, Vlahovic. Fa specie, dunque, vedere entrambi le punte centrali insieme, ma certamente è un modo per sparigliare le carte e soprattutto la difesa del Paris Saint Germain.

PSG, le probabili formazioni

Il PSG non ha bisogno di grosse presentazioni, tutti conosciamo la forza di questa squadra che negli anni grazie ai soldi del petrolio è diventata tra le più forti al mondo, e nonostante non abbia mai vinto una Champions League, continua a essere tra le più temibili in assoluto.

Il neo-allenatore Christophe Galtier arrivato a luglio in sostituzione di Pochettino, ha già impresso la sua mano sul proprio team, tanto che il gioco del Paris è decisamente migliorato soprattutto nel contenimento, la parte più debole fino all'anno scorso.

Ecco che i parigini dovrebbero scendere in campo con il 3-4-1-2 e una formazione stellare: Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi; Mbappé, Neymar.

Il momento Juve

La Juventus arriva al match contro il PSG di Champions League non senza polemiche. Infatti, la squadra di Allegri come suddetto ha pareggiato nell'ultima partita contro la Fiorentina per 1-1. Dopo un buon inizio in cui il nuovo arrivato Milik ha segnato per la seconda volta in due partite, la viola ha messo sotto la vecchia signora.

Addirittura nel secondo tempo i bianconeri non hanno fatto un tiro in porta e solo un grande Perin, subentrato all'infortunato Szczesny, è riuscito a salvare diverse volte la porta e il risultato. Dagli uomini di Max Allegri ora ci si aspetta una reazione, anche se l'avversario non è facile, anzi è uno dei più difficili in assoluto.

Il momento PSG

Passando al PSG, il momento dei parigini è decisamente migliore rispetto a quello della Juventus, complice ovviamente un campionato francese più facile e in discesa grazie alla propria potenza economica. Certo, al momento la vetta della classifica non è solitaria, vista la compresenza dell'Olympique Marsiglia di Tudor, ma è probabile che lo possa diventare col passare delle giornate.

Quello che sembra essere cambiato rispetto alle ultime stagioni, con un po' un ritorno al passato rispetto all'esperienza con Pochettino, è certamente una migliore fase difensiva di tutta la squadra. Inoltre, Leo Messi sembra rigenerato rispetto all'anno scorso, e difatti ha già messo a segno 3 gol e 6 assist in 6 partite di Ligue 1, quando l'anno scorso ne ha fatte solo 6 di reti in tutto il campionato. Quindi attenzione alla Pulce.

