Dopo tutte le battaglie che negli ultimi anni hanno visto al centro della discussione l’accettazione dell’omosessualità e i diritti annessi alle coppie omosessuali, l'affermazione dell'ambasciatore dei mondiali 2022, che si terranno a breve in Qatar, sta dividendo l'opinione pubblica.

I passi da fare sono ancora tanti e la strada è in salita ma non si può passare oltre: la dichiarazione fatta è esplicitamente omofoba. Ecco cosa ha detto Khalim Salman in una recentissima intervista.

L’omosessualità come “malattia mentale”: le parole di Khalim Salman

Ambasciatore dei mondiali di calcio del Qatar e al centro della polemica. Khalim Salman è incappato in un enorme scivolone, se così si può definire: nel corso di un'intervista rilasciata alla tv tedesca Zdf, nell’ambito di un documentario sul “Qatar segreto”, ha espresso il suo totale dissenso riguardo l’omosessualità definendola un “danno psichico”, servizio che tra laltro andrà in onda nel corsa della serata di martedì 8 novembre 2022. È noto ormai da tempo la realtà circa le leggi sull’omosessualità in Qatar: severa e retrograda, in Qatar l’omosessualità è vietata e può essere severamente punita con sette anni di reclusione.

Ecco le sue parole:

“Durante i mondiali di calcio arriveranno molte cose nel nostro Paese. Parliamo dei gay” prosegue “La cosa più importante è la seguente: accetteremo tutti coloro che verranno nel nostro Paese. Ma loro dovranno accettare le nostre regole".

L'intervista è stata subito e per fortuna interrotta dal comitato organizzativo dei mondiali, c’è da chiedersi come interpretare le parole dell’ambasciatore. Si tratta di una semplice costatazione, un avvertimento o una minaccia?

