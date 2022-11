Il giorno tanto atteso sta finalmente per arrivare. Il 20 novembre prenderanno il via gli attesissimi Mondiali di Qatar 2022, un evento a dir poco imperdibile con il torneo calcistico più importante in assoluto che si svolgerà per la prima volta nella storia nel periodo invernale. Una manifestazione a cui non prenderà purtroppo parte l'Italia e che promette di garantire uno spettacolo straordinario, con campioni come Messi e Cristiano Ronaldo che saranno alla loro ultima partecipazione e che avranno per questo voglia di mettere le proprie mani sull'ambitissima coppa. Ad ospitare tutte le gare di questi Mondiali ci saranno otto stadi. Diamo uno sguardo a questi impianti.

Mondiali Qatar 2022, otto gli stadi della manifestazione

I Mondiali, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre, avranno luogo in otto stadi differenti. Di questi, sette sono stati realizzati negli ultimissimi anni, mentre un ottavo è andato incontro ad un profondo processo di ristrutturazione. Si tratta di impianti dal costo elevatissimo ed incredibilmente all'avanguardia, anche se dietro la loro realizzazione ci sono diverse criticità da sottolineare, da un punto di vista non soltanto sociale ed etico ma anche ambientale.

Come noto, questi Mondiali saranno i primi ad essere disputati in inverno date le elevate temperature estive che si registrano in estate in Qatar. Per organizzare questo imponente evento, il Qatar, la cui nazionale è cinquantesima nel ranking mondiale e che in pratica partecipa solo in quanto nazione ospitante, ha speso circa 200 miliardi di euro in infrastrutture.

Un'organizzazione che presenta al suo interno diverse controversie, prima fra tutte quella legata ai diritti umani a causa della forte chiusura del Qatar verso la comunità LGBTQ+ oltre che per il discutibile trattamento riservato ai lavoratori che sono stati impiegati per la costruzione dei vari impianti. E si arriva poi alla questione ambientale con gli stadi, che rischiano come già successo per altre edizioni precedenti in altri Paesi di diventare vere e proprie cattedrali nel deserto. Diamo quindi qui di seguito uno sguardo agli otto impianti dei Mondiali di Qatar 2022.

Lusail Stadium

Il più grande degli otto stadi scelti per ospitare le partite di Qatar 2022 è il Lusail Stadium, che conta oltre 80mila posti e che sarà anche il teatro della finalissima. Prende il suo nome dalla città in cui si trova, e il suo costo è stato di circa 800 milioni di euro. Termianto il torneo, l'impianto dovrebbe essere riutilizzato per ospitare negozi, ristoranti, cliniche e una scuola.

Al Bayt Stadium

Il secondo stadio in termini di capienza è l'Al Bayt Stadium, che conta oltre 60mila posti e che sarà inoltre teatro della gara inaugurale tra il Qatar e l'Ecuador. Il suo costo è stato di poco meno di 300 milinoi di euro, e il suo nome è dovuto alle bayt al sha'ar', tende utilizzate in passato in Qatar dai nomadi. Circondato da un enorme parco costituito da piste per ciclismo, corsa ed equitazione, l'impianto verrà trasformato alla fine dei Mondiali venendo ridotto in capienza e diventando sede di una palestra e di un hotel a cinque stelle.

Stadium 974

Lo Stadium 974 ha una capienza di 40mila posti e si trova nei pressi dell'area portuale di Doha. Il suo nome è dovuto al fatto che è stato realizzato utilizzando 974 container, e si tratta di un impianto che al termine della manifestazione potrà essere completamente ritrasformato o diviso in tanti impianti più piccoli. È inoltre l'unico di questi otto stadi a non avere un sistema per il condizionamento d'aria.

Al Janoub Stadium

L'Al Janoub Stadium è stato progettato dallo studio Zaha Hadid Architects. Dotato di un tetto scorrevole, ha una forma che può richiamare alcune navi impiegate per la pesca di perle. La sua capienza, a Mondiali finiti, verrà ridotta a circa 20mila posti, con l'impianto che arriverà ad ospitare una moschea e una scuola.

Ahmad Bin Ali Stadium

L'Ahmad Bin Ali Stadium è stato costruito nella città di Al Rayyan, con la sua parte esterna che punta a ricreare diversi simboli del Paese. Anche quest'impianto andrà incontro ad una riduzione della capienza in seguito alla fine del torneo.

Khalifa International Stadium

Il Khalifa International Stadium è l'unico degli otto stadi che era già presente essendo stato costruito nel 1976. Negli ultimi anni l'impianto, che vede al suo interno due grandi arcate superiori, è stato aumentato di circa 10mila posti.

Al Thumama Stadium

L'Al Thumama Stadium ha una forma che ricorda la gahfiya, un cappello tradizionale diffuso in Medio Oriente, e anche questo stadio verrà ridotto in capienza alla fine dei Mondiali passando da 40mila a circa 20mila posti.

Education City Stadium

Infine l'Education City Stadium, la cui parte esterna è formata da elementi geometrici che cambiano colore a seconda del modo in cui sono colpiti dalla luce del sole e che verrà smantellato una volta terminati i Mondiali per poter fare spazio a diverse strutture commerciali e sportive.