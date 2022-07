Dopo anni di lotte, finalmente anche il calcio femminile diventa professionistico. Ecco quindi quanto guadagnano le calciatrici della nazionale italiana, impegnate in questi giorni nell'Europeo.

L'Italia ha iniziato male il suo Europeo perdendo per 5-1 contro la Francia. Tuttavia, il mese di luglio 2022 è uno dei più importanti di sempre per tutto il movimento, in quanto il calcio femminile è passato dal dilettantismo al professionismo. Quindi, ecco quanto guadagnano le calciatrici della nazionale femminile.

Quanto guadagnano le calciatrici della nazionale femminile

Con il passaggio dal dilettantismo al professionismo, svolta storica per uno sport al femminile in Italia, ecco che le calciatrici della nazionale e non solo hanno visto aumentare il loro guadagno. Infatti, dal primo luglio 2022 ecco che l'accordo raggiunto da Assocalciatori e FIGC ha stabilito un salario minimo.

Esso è di 26mila euro, ovvero uguale a quello medio che prendono i calciatori di Serie C. Tuttavia, già oggi molte calciatrici di Serie A prendono molto di più, e l'obiettivo è andare a far salire queste cifre, così da equiparare i due movimenti, quello maschile e quello femminile.

Il passato

Questo accordo per far guadagnare di più le calciatrici della nazionale femminile di calcio e di tutto il movimento, tuttavia, si deve alla media dello stipendio precedente. Esso si aggirava difatti sulle cifre di quelle di un impiegato, il che per chi fa sport era troppo poco.

15mila euro all'anno, quindi, non bastavano alle giocatrici e spesso molte di loro che non raggiungevano la fama e la squadra giusta, optavano per cambiare mestiere, facendo perdere potenza al movimento. Dal primo luglio, invece, l'accordo nuovo servirà a immettere più bambine, ragazze e donne nel mondo del calcio.

Le differenze

In Italia, purtroppo, oltre alla differenza molto grande con il calcio maschile, c'è da considerare quella altrettanto grande con i movimenti femminili delle altre nazioni e nazionali. Difatti, nel nostro paese si assiste a questa doppia disparità.

È pur vero che negli ultimi anni le cose sono andate migliorando, però non si raggiungono gli stipendi e le cifre che si vedono negli USA, dove per le donne il calcio è fondamentale. In particolare, oltreoceano spiccano per quadagni sia Alex Morgan con poco più di 400mila euro, e soprattutto Samantha Kerr, pagata con più di 700mila euro a stagione.

Le italiane più pagate

A spiccare tra le calciatrici italiane più pagate, ecco Barbara Bonansea, la quale ha uno stipendio di appena 40mila euro lordi, pochi se paragonati al calcio americano, nel quale le donne hanno raggiunto l'equiparazione degli stipendi con gli uomini.

Un'altra giocatrice molto pagata è Sara Gama, la capitana della nostra nazionale, la quale arriva a 30mila euro lordi all'anno. Ancora, poi, spicca pure Valentina Giacinti, la quale ha raggiunto un accordo con Adidas, e che nell'ultima stagione con la Fiorentina ha guadagnato circa 30mila euro.

Le nuove norme

Come detto, il passaggio dal dilettantismo al professionismo per il calcio femminile in Italia ha decretato un nuovo accordo sullo stipendio delle calciatrici. Inoltre, però, ecco spuntare pura una nuova norma, la quale va a tutelare maggiormente le atlete.

Secondo la regola, infatti, ecco che una giocatrice non potrà stipulare un nuovo contratto a cifre inferiori a quelle guadagnate nella stagione precedente. Insomma, una tutela fondamentale, affinché tutto il movimento possa attrarre sempre più persone.

La nazionale

La nazionale femminile ha di certo aiutato tutto il movimento a uscire fuori dal pantano nel quale si trovava fino agli anni 10. In particolare, grande risalto è stato dato a partire dal 2017, quando l'allora nuova CT Milena Bartolini ha preso le azzurre e le ha portato a giocarsi il mondiale del 2019.

Dopo la storica qualifcazione ai quarti, poi persi con l'Olanda, tutto il calcio femminile ha avuto sempre più risalto, e questo ha portato a frequenti investimenti oltre che a maggiore appeal verso il pubblico, che ha iniziato a riempire gli stadi per vedere le calciatrici.

Ciò ha portato già al grande risultato del passaggio dal dilettantismo al professionismo, ma di sicuro porterà a nuovi risultati anche in campo europeo, a cominciare proprio dagli Europei in cui la nostra nazionale femminile vuole farci sognare come nell'ultimo mondiale.

