Il Milan torna in carica nella scalata del campionato UEFA Champions League in corso e molti si chiedono quanto guadagnerebbe da ciò. Scopriamolo insieme.

Tutti i tifosi del Milan attendono con trepidazione la partita di questa sera 25 ottobre 2022, durante la quale la squadra rossonera affronterà la Dinamo Zagabria in trasferta, con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi di finale.

Questa sarà per loro la quinta partita di questa stagione di Champions League, infatti prima di ciò il Milan si è scontrato con il Salisburgo, poi ha vinto contro la Dinamo Zagabria e infine è sceso in campo due volte contro il Chelsea. Ma vediamo qui quanto dovrebbe valere la loro qualificazione agli ottavi di finale.

Quanto valgono gli ottavi di Champions?

La partita di questa sera è molto importante, infatti prima di tutto il Milan raggiungerebbe il primo obiettivo della stagione e poi darebbe anche un ulteriore impulso a tutti i programmi di crescita messi in atto da Gerry Cardinale.

Al momento, Chelsea e Salisburgo possiedono 7 e 6 punti rispettivamente, posizionandosi davanti rispetto al Milan e alla Dinamo Zagabria, i quali si ritrovano ad avere 4 punti in classifica al momento, dunque vincere stasera sarebbe fondamentale per la squadra rossonera per poter passare il turno.

Gli ottavi di Champions, infatti, porterebbero non solo maggior prestigio ma anche guadagni molto importanti per la loro società, con una stima dell’incasso alla qualificazione che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, anche se per il momento non si riesce a dare una cifra più precisa.

Quanto ha guadagnato il Milan finora in Champions?

Per calcolare la cifra effettiva si dovrebbe tenere conto di tre cifre nello specifico, a partire dal bonus Uefa che rimane invariato e ammonta a 9,6 milioni di euro. La quota di market pool addizionale, invece, potrebbe anche variare ma parliamo comunque di uno scarto di circa un milione di euro.

Si deve poi considerare anche il botteghino e l’incasso derivato dalla partita contro il Salisburgo, considerato il grande incasso ottenuto dallo scontro contro il Chelsea. Infatti il valore di quest’ultima partita ha portato un guadagno di ben 7 milioni di euro alla squadra rossonera.

Oltre a ciò, infine, si deve considerare anche il bonus iniziale per la partecipazione, che ammonta a circa 40 milioni di euro e che comprende anche il ranking storico e i due market pool. Un ultimo elemento da tenere in considerazione è poi il premio ottenuto grazie ai due risultati positivi ottenuti, per un totale di circa 4 milioni di euro.

Leggi anche: Benfica-Juventus: dove vederla in TV e probabili formazioni