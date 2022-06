Rafaela Pimenta è la nuova procuratrice dei calciatori più importante del mondo. Vi sveliamo chi è e come ha fatto a ereditare tutto il mondo e il lavoro di Mino Raiola

Il dopo Mino Raiola per i suoi assistiti non è stato facile, ma tutto continua e al suo posto ecco issarsi Rafaela Pimenta, la più importante procuratrice del mondo. Vi sveliamo chi è e come ha fatto a diventare quello che oggi rappresenta nel mondo del calcio.

Chi è Rafaela Pimenta

Rafaela Pimenta è brasiliana e inizialmente non è affrancata al mondo del calcio, in quanto la sua professione è quella dell'avvocatessa. Difatti, la si può già ritrovare in Brasile negli anni 90, all'interno della squadra antitrust del proprio presidente, ovvero Cardoso.

La passione per il mondo del calcio però non manca, anzi nella sua terra natia ha fondato una piccola società di calcio, il Guaratinguetà, dando supporto ai proprietari e fondatori Rivaldo e Cesar Sampaio, i due ex grandi campioni brasiliani.

Proprio a una cena in onore del progetto calcistico di questo club, ecco che Rafaela Pimenta conosce Mino Raiola. Tra i due nasce subito una buona amicizia, accomunata dallo stesso modo di vedere le cose, e il procuratore italiano le chiede di far parte della sua agenzia, ovvero la One, che ha sede a Montecarlo.

Arrivata nel principato, l'avvocatessa inizia la scalata al successo, che comprende anche l'aumento delle sue quote della società fondata da Raiola. Questa prevede una struttura molto leggera, che constava e consta di poche persone a Montecarlo, così da appoggiarsi a una fitta rete di collaborazione nei vari paesi in cui si andava a operare.

Il progetto Football Forum

Risale al 2019 il progetto Football Forum, che Rafaela Pimenta consigliò a Raiola, in modo da riunire tutti i procuratori sportivi, che avrebbe avuto come presidente l'italiano, e la brasiliana come sua vice. Questo movimento ad oggi si pone l'obiettivo di mettere al centro gli interessi dei calciatori.

Ma non solo, in quanto tra i valori dell'associazione c'è anche quello relativo alla tutela dei minori, e quello riguardanta la promozione di elevati standard di etica. Ancora, la trasparenza deve essere alla base delle trattative tra giocatore e club.

Il dopo Raiola

Con l'aggravarsi delle condizioni di Mino Raiola, Rafaela Pimenta ha dovuto prendere sempre di più le redini in mano della società, cioè della One. Tutte le trattative in corso quando c'era ancora il procuratore campano, sono passate a lei, tra cui quella di Erling Haaland, poi chiusa col suo passaggio al Manchester City.

I dettagli contrattuali sono stati visti e rivisti proprio dall'avvocatessa brasiliana, la quale negli anni ha sempre preso parte alle trattative per tutti i giocatori dell'agenzia. Anche lei, inoltre, ha ricevuto una bella parte di introiti per il lavoro svolto.

L'ultimo colpo ormai quasi ufficializzato e in dirittura d'arrivo da parte di Rafaela Pimenta, il primo ufficialmente per il dopo Raiola, è quello di Paul Pogba che ritorna alla Juventus. Il francese già nel 2012 era arrivato ai bianconeri a zero, per poi passare per oltre 100 milioni di euro al Manchester United nel 2016.

Ora c'è il ritorno, che è scandito ancora di più dalle parole dette dallo stesso centrocampista nel suo "Pogmentary". Si tratta della docu-serie che racconta la vita e la carriera di Pogba, che nella stessa parla di Rafaela Pimenta e di come lei sia una seconda madre per lui, o meglio di come lei sia addirittura la sua mamma da lavoro.

Tutti i giocatori di Pimenta

Rafaela Pimenta non ha ereditato solo Haaland e Pogba da Mino Raiola, bensì tutta una serie di calciatori, più o meno grandi. Tra di essi ci sono: De Ligt, Donnarumma, Balotelli, Verratti, Matuidi, Lozano, De Vrij, Dumfries, Moise Kean.

Ovviamente, però, il giocatore che più di tutti ha fatto le fortune di Raiola e della stessa avvocatessa brasiliana è di certo Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato il primo vero calciatore a rendere ricchi i due soci dell'agenzia One, e inoltre è stato il primo vero amico nel mondo del calcio dello scomparso procuratore italiano. Insomma, Rafaela Pimenta deve molto a Zlatan, così come questi deve molto a lei e al suo amico Mino.

