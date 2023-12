Rakow Atalanta: dove vederla in TV e probabili formazioni

Ultima partita della fase a gironi di Europa League per l'Atalanta di Gasperini che in trasferta sfiderà il Rakow. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Rakow-Atalanta, fase a gironi di Europa League

Obiettivo già raggiunto per l'Atalanta, che grazie all'ottimo percorso svolto fino a qui ha già conquistato il primo posto e il relativo pass per gli ottavi di finale di Europa League.

Una sfida con nulla in palio per i bergamaschi che però dovranno fare i conti con un avversario che, al contrario, avrà molto da perdere. Il Rakow è in piena lotta con lo Sturm Graz per la conquista del terzo posto del girone, che significherebbe retrocessione in Conference League e permanenza nelle competizioni europee.

All'andata la Dea vinse per 2-0 grazie alle reti di Ederson e De Keteleare e ora tenterà di fare il bis per trovare continuità di rendimento e risultati.

Al momento, la classifica del Gruppo D recita:

• Atalanta, 11 punti

• Sporting, 8 punti

• Sturm Graz, 4 punti

• Rakow 4 punti

Rakow-Atalanta, dove vederla in TV e in streaming

Per l'Atalanta non sarà una partita di grande valore, almeno dal punto di vista degli obiettivi, ma sarà comunque importante per l'umore e per trovare continuità nei risultati, componente che sta mancando in questa stagione. Per questo quella con il Rakow sarà una sfida comunque importante, ecco dove vederla in TV.

L'ultimo turno della Dea nella fase a gironi di Europa League sarà visibile in diretta e in chiaro su TV8. In alternativa si potrà seguire, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport.

Infine, c'è anche la possibilità di vedere la partita in streaming sul sito ufficiale di TV8, su NOW, Sky GO e DAZN. Sky ha affidato la telecronaca a Dario Massara e Giancarlo Marocchi, DAZN, invece, a Riccardo Mancini.

Quando e dove si gioca

Rakow-Atalanta, ultima partita valevole per la fase a gironi di Europa League, andrà in scena giovedì 14 dicembre, alle ore 21:00, allo ArcelorMittal Park di Srodula.

Probabili formazioni di Rakow-Atalanta

Il Rakow di Dawid Szwarga scenderà in campo con il 3-4-2-1. Davanti a Kovacevic la linea a tre sarà composta da Arsenic, Svarnas e Racovitan. Sulle corsie partiranno Plavsic e Sorescu, mentre il duo di centrocampo sarà formato da Kochergin e Lederman. Sulla trequarti, alle spalle di Zwolinski unica punta, spazio alla qualità di Nowak e Cebula.

L'Atalanta non ha l'impellente urgenza di vincere, dato che il primo posto nel girone è già blindato, e per questo Gasperini può sfruttare l'occasione per sperimentare e per far riposare qualche pedina importante.

I bergamaschi scenderanno in campo con il 3-4-1-2. Carnesecchi tra i pali sarà difeso da Holm, Bonfanti e Scalvini. Zortea e Bakker troveranno spazio sulle corsie, mentre Adopo e Pasalic occuperanno il centro del campo. In avanti, Muriel e Miranchuk saranno supportati da De Ketelaere, protagonista della gara d'andata.

RAKOW(3-4-2-1): Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski. Allenatore: Dawid Szwarga.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Holm, Bonfanti, Scalvini; Zortea, Adopo, Pasalic, Bakker; De Ketelaere; Muriel, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

Il pronostico

In questo tipo di partite, nelle quali il fattore campo può essere molto incisivo e in cui gli obiettivi non sono i medesimi, tutto può accadere. Anche se la rosa dell'Atalanta, in generale, ha un valore più alto, non è per nulla scontato che riuscirà a portare a casa il risultato.

Su questo sembrano concordare anche le maggiori agenzie di scommesse, che vedono le due squadre in equilibrio e non trovano una netta favorita nelle quote.

