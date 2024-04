Come si calcola in Ranking ATP, anche Sinner ha chance per il primo posto: ecco perché

Sinner continua la corsa al primo posto, ma come funziona e come si calcola il ranking ATP? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla classifica generale del tennis maschile.

Jannik Sinner si avvicina sempre di più al primo posto del ranking ATP, con il sorpasso su Djokovic che pare ormai essere questione di tempo: ma come si calcola questa classifica?

Come funziona il ranking ATP e come si calcola

L’Association of Tennis Professionals (ATP) analizza e stabilisce i singoli e i doppi maschili, mentre la Women’s Tennis Association (WTA) fa lo stesso per quelli femminili.

I ranking mondiali vengono aggiornati ogni lunedì, a eccezione di quelli che cadono nel corso dei tornei Grand Slam, Miami Open e Indian Wells. L'ATP, come il WTA, conteggia i migliori risultati di un giocatore nelle 52 settimane precedenti, tenendo conto dei 19 migliori piazzamenti di un tennista nell'arco degli ultimi 12 mesi (il WTA conteggia invece i 16 migliori in singolo e gli 11 migliori nei doppi). Passate 52 settimane dall'acquisizione dei punti, questi vengono scartati mentre quelli nuovi vengono aggiunti.

Quindi, a influire sul ranking sono le prestazioni più recenti: se si raggiunge una fase del torneo migliore rispetto a quella dell'anno precedente, si otterrà un maggior numero di punti grazie ai quali si scalerà la classifica. Se un giocatore o una giocatrice dovessero invece uscire in una fase precedente rispetto all'anno passato, si riceveranno meno punti, rischiando quindi di perdere posizioni in classifica. Inoltre, se il tennista ripete le stesse prestazioni dell'anno precedente in una determinata settimana avrà un guadagno/perdita di 0 punti.

Come l'ATP calcola il ranking

Per ottenere punti utili per scalare il ranking i giocatori partecipano ai quattro tornei Grand Slam e agli otto tornei obbligatori ATP Masters 1000. Gli altri punti sono considerati “Best Other” e possono essere guadagnati grazie all’ATP Cup, all’ATP Tour 500, all’ATP Tour 250, all’ATP Challenge Tour o agli eventi maschili dell’International Tennis Federation World Tennis Tour. Le ATP Finals, il torneo finale dell'anno, è su invito ed è riservato agli otto migliori tennisti in classifica. Questo evento è considerato come un 20' torneo bonus, con i punti che vengono comunque conteggiati per il ranking.

Quanti punti valgono i tornei ATP?

I punteggi dei tornei variano in base alla storia, al prestigio e al livello di partecipazione. Ogni torneo assegna ai giocatori un punteggio di base per la qualificazione, il quale cresce man mano che essi avanzeranno nella competizione. I Grand Slam sono quelli con il maggior numero di punti, con le ATP Finals e gli ATP Masters 1000 a seguire. I tornei ATP assegnano ai giocatori qualificati 25 punti, mentre in generale il numero alla fine dei tornei corrisponde alla quantità massima di punti conquistabili in quel torneo. I vincitori dei Grand Slam guadagnano invece 2000 punti.

Intanto molti si domandano quando Sinner supererà Djokovic in classifica, con una data che sarebbe già nel mirino dell'altoatesino.