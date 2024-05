Il Real Madrid di Ancelotti ospita il Bayern Monaco di Tuchel nella semifinale di ritorno di Champions League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e le quote.

Real Madrid-Bayern Monaco, semifinale di Champions League

Momento decisivo per la stagione di Real Madrid e Bayern Monaco, che mercoledì 8 maggio si affronteranno per decretare chi approderà in finale di Champions League.

La sfida d’andata è stata aperta, intensa e divertente, e il 2-2 che n’è scaturito lascia ogni discorso qualificazione ancora aperto. Per i Blancos i gol sono arrivati da Vinicius, mentre per i bavaresi il tabellino indica Sané e Kane come marcatori.

Carlo Ancelotti vuole riuscire a portare la squadra in finale per raggiungere un nuovo, ennesimo, successo. Potrà contare sul calore del proprio pubblico e avrà il vantaggio di giocare tra le mura amiche.

Gli uomini di Tuchel, però, non hanno alcuna intenzione di cedere il passo, anche perché l’ultimo atto del torneo è proprio lì a un passo. La partita d’andata non ha di certo deluso le aspettative, staremo a vedere come finirà quella di ritorno.

Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in TV e in streaming

Due corazzate a confronto nella competizione per club più avvincente e seguita del pianeta. Spagnoli e bavaresi sono pronti a darsi battaglia con l’obiettivo di raggiungere la finale in una sfida che si prospetta entusiasmante, ecco dove vederla in TV.

Real Madrid-Bayern Monaco sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. La si potrà seguire in streaming scaricando l’applicazione ufficiale ed effettuando l’accesso. La telecronaca è stata affidata a Sandro Piccinini, il quale sarà affiancato nel commento da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Real Madrid-Bayern Monaco, semifinale di ritorno di Champions League, andrà in scena mercoledì 8 maggio, alle ore 21:00, al Santiago Bernabeu di Madrid.

Probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco

Carlo Ancelotti schiererà la sua squadra con il 4-3-1-2. Davanti a Lunin, partiranno Lucas Vazquez e Mendy sulle corsie e Nacho e Rudiger al centro della difesa. Le chiavi del centrocampo saranno in mano a Tchouameni, al suo fianco ci saranno Kroos e Valverde. Sulla trequarti, alle spalle del tandem brasiliano composto da Vinicius e Rodrygo, spazio all’enorme qualità di Bellingham.

Tuchel risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali dei bavaresi via libera all’esperienza di Neuer. Davanti al portierone tedesco, Kimmich si prenderà la banda di destra mentre quella di sinistra sarà occupata da Mazraoui. Dier e Kim formeranno la coppia di centrali difensivi.

Il duo di centrocampo sarà composto da Goretzka e Laimer mentre sulla trequarti, alle spalle di Kane unica punta, i titolari saranno Sané, Muller e Musiala.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Müller, Musiala; Kane. Allenatore: Tuchel.

Le quote

Entrambe le compagini hanno tutte le carte in regola per superare il turno e approdare all’ultimo atto della competizione, ma solo una ci riuscirà. Dato il 2-2- maturato all’andata, i 90 minuti potrebbero anche non bastare e la partita potrebbe prolungarsi.

I bavaresi hanno fallito l’obiettivo Bundesliga, vinta dal Bayer Leverkusen, mentre gli spagnoli hanno conquistato la Liga mettendo un nuovo trofeo in bacheca. La coppa dalle grandi orecchie è diventato quindi l’ultimo obiettivo stagionale per entrambe e l’occasione di tornare sul tetto d’Europa è più ghiotta che mai.

I Blancos avranno un vantaggio non da poco: giocare al Santiago Bernabeu. Il fattore campo potrebbe essere determinante e le maggiori agenzie di scommesse concordano su questo. Il segno 1, infatti, è dato a 1.90 mentre il 2 a 3.75.

