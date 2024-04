Real Madrid Manchester City, quarti di Champions: dove vederla in TV e formazioni

Real Madrid e Manchester City si affrontano nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Tornano le grandi notti di Champions. Real Madrid e Manchester City metteranno in scena quella che è considerata da molti una finale anticipata. Iniziano i quarti di finale, al Bernabeu si gioca la sfida d’andata. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Real Madrid-Manchester City, quarti di finale di Champions League

Due squadre fortissime considerate da molti le favorite per la vittoria finale. Basterebbe questo incipit per capire la portata della sfida che Real Madrid e Manchester City metteranno in scena.

Un doppio confronto che varrà moltissimo, anche perché chi vince lo farà con la consapevolezza di aver eliminato un colosso del calcio mondiale. Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, uno di fronte all'altro, due tra gli allenatori più vincenti e amati di tutto il panorama calcistico.

I Blancos stanno disputando un’ottima stagione, comandano la Liga e si stanno immolando verso la vittoria del campionato. In Europa hanno chiuso in testa al Gruppo C e hanno eliminato il Lipsia agli ottavi di finale.

I Citizens, in Premier League, sono impegnati nella serrata lotta per il titolo assieme ad Arsenal e Liverpool, ma in Champions hanno prima dominato il Gruppo G e poi eliminato agevolmente il Copenaghen.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere a un grande spettacolo, di quelli che solo le grandi notti di Champions sanno regalare.

Real Madrid-Manchester City, dove vederla in TV e in streaming

I Blancos hanno vinto per l’ultima volta la coppa dalle grandi orecchie nella stagione 2021-2022, i Citizens, invece, l’hanno alzata al cielo la scorsa stagione. È tutto pronto per la sfida del Bernabeu, ecco dove vederla in TV.

Real Madrid-Manchester City sarà visibile in diretta e in chiaro su Canale 5. In alternativa, la si potrà seguire, previo abbonamento, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Infine, chi volesse vederla in streaming potrà farlo su Mediaset Infinity, Sky GO e NOW. Mediaset ha affidato la telecronaca a Massimo Callegari e Massimo Paganin. Sky, invece, ha scelto la coppia formata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Quando e dove si gioca

Real Madrid-Manchester City, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, andrà in scena martedì 9 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

Carlo Ancelotti schiererà i Blancos con il 4-3-1-2. Davanti a Lunin, partiranno Carvajal sulla destra e Mendy sulla sinistra, mentre al centro della difesa si posizioneranno Tchouameni e Rudiger.

Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Kroos, al suo fianco i titolari saranno Valverde e Camavinga. Sulla trequarti spazio alla grande qualità di Bellingham mentre in avanti confermati Vinìcius e Rodrygo.

Pep Guardiola risponde con il 4-1-4-1. Ederson difenderà la porta dei Citizens. La retroguardia sarà composta da Lewis, Stones, Dias e Akanji. Rodri farà da schermo tra difesa e centrocampo.

Sulla banda di destra partirà Bernardo Silva, mentre quella di sinistra sarà occupata da Grealish. In mezzo spazio alla qualità di De Bruyne e Foden mentre in avanti partirà Erling Haaland.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinícius, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Lewis, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Il pronostico

Quando ad affrontarsi sono due compagini dal valore così alto è sempre difficile pronosticare un risultato. Il Real Madrid è la squadra che ha più confidenza con questa competizione, mentre i Citizens sono i campioni in carica.

La mole di campioni pronti a scendere sul rettangolo verde è veramente ampia e al Bernabeu può accadere di tutto. Nonostante regni un sostanziale equilibrio nelle quote, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Manchester City parte leggermente favorito.

