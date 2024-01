Supercoppa Italiana, ecco quando c'è il recupero delle partite di Serie A rinviate

Per via delle Final Four della Supercoppa Italiana 2024, alcune partite di Serie A saranno rinviate. Quando ci sarà il recupero? Ecco quali sono le sfide in questione e le dati ufficiali.

Il nuovo format della Supercoppa Italiana

La Supercoppa Italiana cambia volto e regolamento e si adatta al modello spagnolo, passando dalla partita secca a una entusiasmante Final Four. Quattro squadre coinvolte scelte in base ai risultati raggiunti nella scorsa stagione: la vincente e la finalista della Coppa Italia, la prima e la seconda classificata del campionato di Serie A.

Di conseguenza, a partecipare alla prima e rinnovata edizione di questa competizione saranno Inter, Fiorentina, Napoli e Lazio. Considerato che il campionato non si fermerà e proseguirà con la 21^ giornata, le partite che da calendario si sarebbero dovute svolgere in cui sono comprese queste squadre verranno rinviate.

Ricordiamo che le semifinali della Supercoppa Italiana 2024 si svolgeranno giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, mentre la finale si disputerà lunedì 22 gennaio.

Il calendario della Supercoppa Italiana

La Supercoppa Italiana, dunque, si gioca tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, obbligando i vertici del calcio italiano a spostare alcune partite. Ecco quando e dove si giocano le partite di Supercoppa:

• Napoli-Fiorentina, giovedì 18 gennaio ore 20:00, Al-Awwal Park di Riad

• Inter-Lazio, venerdì 19 gennaio ore 20:00, Al-Awwal Park di Riad

• Finale, lunedì 22 gennaio ore 20:00, Al-Awwal Park di Riad

Supercoppa Italiana, quando c'è il recupero delle partite di Serie A rinviate

Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina dovranno dunque recuperare le partite di Serie A che salteranno a causa della Supercoppa Italiana, quali squadre avrebbero dovuto affrontare?

Avversario ostico per i partenopei che avrebbero dovuto vedersela con il Sassuolo di Dionisi, che nell'ultimo turno di Serie A ha perso contro la Juventus di Allegri.

Ad attendere l'Inter, invece, ci sarà un vero e proprio big match: i nerazzurri dovranno infatti recuperare la partita con l'Atalanta apparsa in grande spolvero nelle ultime uscite.

Non va meglio alla Fiorentina che sfiderà il Bologna di Thiago Motta, vera sorpresa di questa prima metà di stagione. La Lazio volerà sotto la Mole per giocarsi i tre punti con il Torino di Juric.

Tutte le partite si recupereranno nel mese di febbraio, ma nessuna di queste si giocherà in contemporanea. Ecco le nuove date:

• Bologna-Fiorentina, mercoledì 14 febbraio ore 19:00, stadio Dall'Ara

• Torino-Lazio, giovedì 22 febbraio ore 20:45, stadio Olimpico Grande Torino

• Sassuolo-Napoli, mercoledì 28 febbraio ore 18:00, Mapei Stadium

• Inter-Atalanta, mercoledì 28 febbraio ore 20:45, stadio Meazza

Le polemiche sulla Supercoppa

Da un lato c'è l'entusiasmo di vivere un nuovo e rinnovato torneo, dall'altro ci sono le perplessità sulle conseguenze di questo nuovo format della Supercoppa Italiana.

A lamentarsi sono soprattutto i club e i giocatori, che mettono in luce i troppi impegni e il poco tempo per preparare al meglio il resto della stagione. Ricordiamo che tutte e quattro le squadre impegnate sono infatti ancora in corsa in Europa e che il calendario era già molto fitto.

Poco tempo per riposare e per ricaricare le batterie e ancora meno per allenarsi per le altre sfide decisive. Il tutto molto lontano dall'Italia con un viaggio stancante che toglie ancora più energie.

Oltre alle squadre coinvolte, anche le avversarie che hanno dovuto spostare la partita di Serie A si lamentano, soprattutto l'Atalanta, anch'essa impegnata in Europa.

